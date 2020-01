Der iranische Präsident entschuldigt sich für Abschuss

Der iranische Präsident Hassan Rohani hat sich in einem Telefongespräch mit seinem ukrainischen Kollegen Wolodimir Selenski offiziell bei der Ukraine für den versehentlichen Abschuss eines Passagierflugzeugs entschuldigt.

Das Militär habe die ukrainische Passagiermaschine unbeabsichtigt abgeschossen, es handle sich um menschliches Versagen, hiess es am Samstag. Der Absturz forderte 176 Tote. Präsident Hassan Rohani äusserte sein Bedauern, versprach eine gründliche Untersuchung und erklärte: «Dieser unverzeihliche Vorfall muss juristisch konsequent verfolgt werden.» Die Familien der Opfer sollten entschädigt werden.

Rohani hat auch dem kanadischen Ministerpräsidenten Justin Trudeau weitere Untersuchungen zu dem Abschuss zugesagt. Der Iran begrüsse jedwede internationale Kooperation, um mehr Licht in das Geschehen zu bringen, berichtet die Agentur Irna zudem. Der Iran und Kanada haben ihre diplomatischen Beziehungen 2012 abgebrochen. Trudeau erklärt, es sei ein wichtiger erster Schritt, dass der Iran die Verantwortung für die Tragödie übernommen habe.

Ukraine will Kompensationsforderungen stellen

«Das Zugeben der ‹Raketenversion› als Ursache für die Katastrophe hat den Weg für die Fortsetzung der Ermittlungen ohne Verzögerungen und Behinderungen geöffnet», sagte Selenski einer Mitteilung zufolge am Samstag. Kiew werde an Teheran eine offizielle Note unter anderem mit Kompensationsforderungen senden.

Der Abschuss von Flug PS 752: Ein Überblick über die Ereignisse:

Rohani versicherte, dass alle Schuldigen für den Fehler des iranischen Militärs zur Verantwortung gezogen würden und mit juristischen Konsequenzen rechnen müssten. «Wir werden in jeder Hinsicht unsere juristischen Verpflichtungen einhalten», teilte das iranische Präsidialamt mit. Laut Selenski sollen die Toten bereits in der kommenden Woche in die Ukraine zurückgeführt werden. Teheran habe zugesichert, dies zu ermöglichen.

Am Mittwoch war bei Teheran eine Boeing 737 der Fluggesellschaft Ukraine International Airlines kurz nach dem Start von der Luftabwehr der iranischen Revolutionsgarden anscheinend irrtümlich abgeschossen worden. Alle 176 Insassen kamen ums Leben. Der Iran hatte zunächst Spekulationen über einen Abschuss vehement zurückgewiesen und einen technischen Defekt als Ursache genannt.

Zum Hergang erklärte ein Kommandant der iranischen Revolutionsgarden, die ukrainische Passagiermaschine habe sich am Mittwoch einer strategisch wichtigen Militäranlage genähert, sei versehentlich als feindlicher Marschflugkörper eingestuft und schliesslich abgeschossen worden.

Ein auf der Kurznachrichtenplattform Twitter veröffentlichtes Video zeigt Demonstranten in Teheran, die den Rücktritt des geistlichen Oberhaupts Ali Khamenei fordern. Am Samstag hat die iranische Führung erstmals eingeräumt, das Passagierflugzeug sei vom Militär abgeschossen worden.

Defekt im Kommunikationssystem

Der Kommandant der Luft- und Weltraumabteilung der Revolutionsgarden, Amir Ali Hajisadeh, sagte weiter, der zuständige Offizier habe der Zentrale die Gefahr melden wollen, aber genau zu dem Zeitpunkt habe es einen Defekt im Kommunikationssystem gegeben.

Der Offizier hatte laut Hajisadeh dann nur wenige Sekunden zu entscheiden, ob er eine Luftabwehrrakete abfeuert oder nicht. «Und leider tat er es, was dann zu dem Unglück führte», sagte der Kommandant. «Als ich davon erfahren habe, wünschte ich mir, lieber selbst tot zu sein, statt Zeuge dieses Unglücks», sagte Hajisadeh.

«Der Offizier hatte wenige Sekunden, um zu entscheiden»: Luftwaffenchef Amir Ali Hajisadeh. Bild: Abedin Taherkenareh/EPA

Auch Irans oberster Führer Ayatollah Ali Khamenei bedauerte den Abschuss. «Das menschliche Versagen in den Vorfall ist äusserst bedauerlich und mein tiefstes Mitgefühl gilt den Familien der Opfer», erklärte er laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Von den Streitkräften forderte er eine lückenlose Aufklärung.

«Vom Abenteurertum der USA verursacht»

Aussenminister Mohammed Jawad Sarif schrieb auf Twitter von einem «traurigen Tag». Er entschuldigte sich bei den Familien der Opfer und der iranischen Bevölkerung. Weiter schrieb er: «Menschliches Versagen in Krisenzeiten, vom Abenteurertum der USA verursacht, hat zu diesem Desaster geführt.» Auch Rohani versuchte, den Abschuss mit den militärische Spannungen mit den USA zu rechtfertigen.

