Deutsche Rotkreuz-Mitarbeiterin in Somalia entführt

In der somalischen Hauptstadt Mogadiscio ist am Mittwoch eine deutsche Mitarbeiterin des Roten Kreuzes entführt worden. Nach Angaben von Mitarbeitern der Hilfsorganisation wurde die Frau von Bewaffneten aus einem Rotkreuz-Gebäude verschleppt.

Die Entführer seien durch einen Hinterausgang mit ihrer Geisel entkommen, um den am Hauptzugang postierten Wachposten zu entgehen. Ein Polizeisprecher erklärte, eine grossangelegte Suchaktion sei eingeleitet worden. Augenzeugen zufolge wurde das betroffene Viertel weiträumig abgeriegelt.

We can confirm that one of our female colleagues was abducted in Mogadishu, Somalia. We are doing everything we can to understand what happened and ensure her safe release. Our statement: https://t.co/aiOZNK5t1U.