«Die Korruption ist uferlos»

Zwei Wochen dauern die Proteste in der Islamischen Republik Iran schon an, und das Bild wird kaum klarer: Auf den Strassen treten Aufständische, Regime-Loyalisten und nun auch noch die gefürchteten Revolutionsgarden, die Pasdaran, gegeneinander an. Ist das der «Iranische Frühling»? Kann der Aufstand das Mullah-Regime ins Wanken bringen? Der bekannte iranische Schriftsteller und Ingenieur Amir Hassan Cheheltan kommentiert die politischen Erschütterungen seines Landes seit Jahren. Seine Analyse am Telefon aus der Hauptstadt Teheran ist nüchtern, wenn auch nicht hoffnungslos.

Wie ist die Lage in Teheran?

Ziemlich ruhig. Der Aufstand begann in der Provinz, in Khorasan im Nord- osten des Iran, und griff dann um sich. Die Hauptstadt Teheran erreichte er erst spät.

Warum begehrt die Provinz auf?

Die Proteste wurden in Mashhad von Angehörigen des Establishments angestossen. Nach allem, was wir wissen, hing dies damit zusammen, dass Präsident Hassan Rohani im Dezember in einem Bericht an das Parlament zum ersten Mal den Haushalt des Landes ­offenlegte. Es zeigte sich, dass einige religiöse Stiftungen enorme Mittel aus dem Haushalt bekommen sollten, während die Unterstützung ärmerer Schichten gekürzt wurde. Die Iraner waren ­empört, aber auch einige konservative Kleriker. Die Offenlegung dieser Details brachte sie auf.

Die konservativen Kleriker gelten als korrupt, sie bereichern sich durch die Stiftungen. Haben sie viel zu verlieren?

Der Protest begann in Mashhad, einer tiefreligiösen, heiligen Stadt. Dann aber geriet er ausser Kontrolle. Andere Protestierende reihten sich ein und beschränkten sich nicht auf Kritik an der Regierung Hassan Rohanis, sondern zielten auf das ganze System der Islamischen Republik.

Wer trägt den Aufstand? Arbeiter? Angestellte? Die Landbevölkerung? Oder die Mittelklasse wie 2009 in der «Grünen Bewegung» gegen die Wiederwahl von Präsident Mahmoud Ahmadinejad?

Im Vergleich zu 2009 sieht man eher Angehörige ärmerer Schichten. Es sind ja nicht die ersten Proteste. Die derzeit aktivsten Städte haben in den vergangenen zwei Jahren schon häufiger soziale Unruhen und Streiks gegen die Arbeitslosigkeit erlebt.

Mancher im Westen spekuliert schon auf den Fall des Regimes. Könnte der Aufstand die Islamische Republik stürzen?

Das glaube ich nicht. Wir hatten früher schon grössere Aufstände, denken Sie an die «Grüne Bewegung» 2009 oder die Massenproteste in Teheran im Sommer 1999. Inzwischen haben sich zwar die Friktionen in den verschiedenen Gruppen des Establishments vergrössert, das mag das System schwächen. Aber ich schätze, dass der Aufstand bald zusammenbrechen wird.

Wirklich? Die Regierung schickt die Revolutionsgarden in drei Provinzen, eine schwer bewaffnete ultraloyale Miliz. Zeigt das nicht – umgekehrt –, dass sie die Proteste sehr ernst nimmt?

Das stimmt. Sie versuchen, die Situation mit eiserner Faust zu kontrollieren. Sie bieten alle Anhänger auf, über die sie verfügen.

Das System hat seine Unterstützer. Es sind häufig Menschen, die von diesem System profitieren.

Das scheint auch ein beachtlicher Teil der Bevölkerung zu sein. Inzwischen hat man Demonstrationen gesehen, die das Regime und den geistlichen Führer Ayatollah Ali Khamenei unterstützen. Das sind gewiss nicht alles politische Claqueure.

Zweifellos hat das System seine Unterstützer. Es sind häufig Menschen, die von diesem System, auch von den religiösen Stiftungen, profitieren. Ich schätze ihre Zahl auf 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung. Die Regierung kann sie leicht mobilisieren.

Sind das, wie man oft hört, Ungebildete, Ärmere, Provinzler?

Auch, aber man sieht ausserdem Städter, Angehörige der Mittel- und sogar der Oberklasse. Allen gemeinsam ist, dass ihnen das Regime nützlich ist. Wir haben ja keine klare Einteilung der Gesellschaft mehr, sondern wirtschaftliche Klassen und kulturelle Klassen, Modernisierer und Traditionalisten. Sie alle leben Schulter an Schulter, aber in Parallelwelten. Das macht es so kompliziert. Die Wirtschaft alleine erklärt die Lage jedenfalls nicht.

Was sagen die Intellektuellen, Künstler, Literaten?

Fast alle schweigen. Sie halten es für verdächtig, dass der Protest von konservativen Angehörigen des Regimes ausgelöst wurde. Und bislang hat der Aufstand weder eine Führung noch konkrete Ziele oder eine Organisation. In den Augen der Gebildeten und der Mittelklasse wird das Aufbegehren zu nichts ausser Blutvergiessen führen.

Die Analogien zum Arabischen Frühling liegen nahe: Junge Menschen erheben sich für Freiheit und Würde. In Syrien begannen die Proteste ebenfalls in der Provinz. Ein trügerischer Vergleich?

Er geht völlig in die Irre. Der Iran unterscheidet sich grundlegend von der arabischen Welt. Der Iran hat als erstes Land der Region ein Parlament bekommen, im Jahr 1906, es hat als erstes seine Ölindustrie verstaatlicht und die Monarchie durch ein Präsidialsystem abgelöst, und zwar nicht durch einen Staatsstreich, sondern durch eine Revolution. Wir sind eine erfahrene, reife Nation. Wir haben vor 40 Jahren die Revolution erlebt, den achtjährigen Krieg mit dem Nachbarn Irak. Wir haben entsetzliche Repressionswellen durchlitten. 1988 wurden Tausende politische Gefangene exekutiert. Das sind unsere Erfahrungen.

Manches davon unterscheidet sich nicht sehr vom Leid der arabischen Nachbarn.

Die meisten Iraner haben verstanden, dass Demonstrationen schnell in Gewalt ausarten können. Sie sind sich bewusst, dass unser Land im Zentrum einer extrem explosiven Region liegt. Keiner unserer Nachbarstaaten lebt in Frieden, weder der Irak, Afghanistan, Pakistan noch die Türkei. Die Menschen in der arabischen Welt waren sehr naiv zu Beginn des Arabischen Frühlings. Sie haben nicht vorausgesehen, was das Ergebnis ihrer Erhebung sein würde. Deshalb hat ihnen der Arabische Frühling auch rein gar nichts gebracht. Er ist gescheitert.

Aber ohne einen erfolgreichen Aufstand oder tiefgreifende Reformen der Islamischen Republik wird der Iran nicht vom Fleck kommen, oder?

Ja, das stimmt. Ich will keine Revolution, sondern Reformen. Wir haben einen Haufen schwerwiegender Probleme, was die Meinungsfreiheit angeht, die Pressefreiheit, die Demokratie. Die Korruption ist uferlos. Die Privatwirtschaft leidet. Die Menschen klagen über Bürokratie, Armut, Arbeitslosigkeit und eine hohe Inflation. Drogensucht ist ein riesiges Problem. Ich verstehe Menschen, die auf die Strassen gehen, weil sie all das leid sind. Doch wer seinen Verstand gebraucht, begreift schnell: Solche Strassenproteste werden diese Probleme nicht lösen.

Der Arabische Frühling wurde zur «Social-Media-Revolution» verklärt. Welche Rolle spielen die sozialen Medien im Iran?

Eine enorme Rolle. Die gesamte Koordination über Datum und Ort der Proteste lässt sich über die sozialen Plattformen abwickeln.

Der amerikanische Präsident Donald Trump preist die Protestierenden, Israel lobt sie, Saudiarabien pflegt seinen Dauerkonflikt mit dem Iran. Wie sehen Sie die Rolle anderer Staaten?

Israel oder die Vereinigten Staaten von Amerika machen es den Iranern nur schwerer. Israels Auftreten in Palästina oder was die USA in den vergangenen Jahrzehnten dem Iran angetan haben – die Regierungen dieser Staaten sollten sich heraushalten und schweigen. So leisten sie den Argumenten des iranischen Regimes Vorschub, das behauptet, der Aufstand sei vom Ausland organisiert, was eben nicht stimmt.

Kann sich das verknöcherte System der Islamischen Republik überhaupt reformieren?

Wenn der Druck aus dem Volk hoch genug ist, werden die Machthaber aus historischer Erfahrung meist pragmatisch. In den Achtzigern hätte ich es nie gewagt, mit einer ausländischen Zeitung, mit westlichen Journalisten offen zu reden. Solche Verbesserungen wurden über 40 Jahre ununterbrochenen Konflikts erreicht. Ja, es geht quälend langsam. Aber es ist der einzige Weg, um demokratische Verhältnisse im Iran zu bekommen.

Und der Aufstand? Was geschieht nun im Iran?

Da die Forderungen der Menschen nicht so rasch erfüllt werden, wie sie es hoffen, und die alten Probleme bleiben, wird diese Bewegung zum Schweigen gebracht werden. Und nach ein paar Jahren werden wir den nächsten Aufstand erleben.

