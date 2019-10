Die verrückteste Kirche der Welt

Natürlich gehen die Aufzüge nicht. Vier Stück haben sie in diese Kirche eingebaut, die grösste der Welt, in der an alles gedacht ist: Die 7000 Sitzplätze haben eine eigene Klimaanlage. Die Fenster sind 7400 Quadratmeter gross. Eine Orgel gibt es natürlich auch. Alles ist gut im Schuss. Nur der Aufzug geht nicht. «Das ist Afrika», sagt der Touristenführer und lacht.

Die grösste Kirche der Welt nennt das «Guinnessbuch der Rekorde» die Basilika Notre-Dame-de-la-Paix. Man könnte sie auch als die verrückteste der Welt bezeichnen. In Yamoussoukro steht sie, der Hauptstadt der Elfenbeinküste. Im Jahr 1960 wurde das Land von Frankreich unabhängig und Félix Houphouët-­Boigny der erste Präsident. Mehr als 30 Jahre lang regierte er und hielt es für eine gute Idee, die Hauptstadt von der Küstenmetropole Abidjan in sein Heimatdorf Yamoussoukro zu verlegen – in ein Kaff mitten im Dschungel, in das dann eine Autobahn gebaut wurde, ein Kongresszentrum, ein Präsidentenpalast und ein 300-Zimmer-Luxushotel.

Schliesslich fehlte nur noch eine Kirche, die nicht irgendeine werden sollte, sondern eine der grössten der Welt. Zur Weihung sollte der Papst anreisen, darunter machte es der Präsident nicht. Im Gegenzug sollte der Kirchenstaat die ­riesige Kirche im Urwald geschenkt bekommen, im Jahr 1985 war Baubeginn, drei Jahre später alles fertig.

Der Papst war skeptisch

Im Vatikan reagierte man zuerst zurückhaltend auf das Geschenk. Zwei Dinge störten offenbar besonders: dass die Basilika im Dschungel eine auffallende Ähnlichkeit mit dem Petersdom in Rom hat und ihn noch um ein paar Meter überragen wird. Und dass es in der Öffentlichkeit vielleicht nicht so gut ankommt, dass der Papst solch ein verschwenderisches Bauwerk segnet in einem Land, in dem viele täglich ums Überleben kämpften. Also teilten sie dem Präsidenten mit: Der Papst kommt, wenn die Kirche unter den 136 Metern des Petersdoms bleibt und ihr ein Krankenhaus baut für die Bedürftigen.

Jaja, sagten sie in der Elfenbeinküste. Der Papst sagte zu, und in Yamoussoukro setzten sie noch ein riesiges Kreuz auf die Kuppel, die den Petersdom nun um 25 Meter überragt. Das Krankenhaus wurde 27 Jahre nach dem Besuch des Papstes fertig. Beide, Hospital und Kirche, sehen nicht so aus, als könnten sie sich kaum vor Besuchern retten. An guten Tagen kommen vielleicht 500 Menschen zur Messe, besonders an heissen Tagen ist die Basilika beliebt – wegen der Klimaanlage.

Bescheidenheit war nicht unbedingt eine Kerneigenschaft von Félix Houphouët-Boigny. Er war früher der Häuptling des Dorfes Yamoussoukro, später wurde er der Häuptling des ganzen Landes. Er liess sich einen grossen Palast bauen – genau dort, wo früher der Häuptling seine Hütte hatte. Er liess ein Hotel errichten mit wahnwitzigem Luxus und einen Golfplatz. Man kann das aus heutiger Sicht sinnlose Verschwendung nennen – eine Kritik, die es schon bei der Eröffnung der Kirche gab. Die habe er mit seinem eigenen Geld bezahlt, entgegnete der Präsident damals.

Damals ging es aber nicht nur um persönliche Bereicherung. «Entdecken Sie die Spuren des traditionellen Dorfes des Präsidenten und den Prototyp des modernen Afrika», hiess es in der ersten Broschüre des Hotels Du President in Yamoussoukro. Denn darum ging es ja vor allem: ein neues Afrika zu schaffen, mit seinen eigenen Symbolen, seiner eigenen Zukunft. Aus geknechteten Staaten sollten blühende Gemeinschaften werden. Aus Opfern selbstbewusste Gestalter. Aus dem Urwald stolze ­Kirchen ragen.

Häuptling und Mediziner

Das Problem des Kolonialismus waren ja nicht nur seine Grausamkeiten und Verbrechen, sondern auch, dass er künstliche Staaten geschaffen, verschiedene Völker mit verschiedenen Sprachen und Traditionen in ein Staatsgebiet gepresst hatte. Und sich dann nach einigen Jahrzehnten wieder verabschiedete und sagte: Nun macht mal alleine weiter, ohne zu sagen, wie denn eigentlich.

Also machten Präsidenten wie Houphouët-Boigny alleine weiter. Er war Stammeshäuptling und ausgebildeter Mediziner. Er war Parlamentsabgeordneter in Frankreich und dann Präsident in einem Land voller Analphabeten. Er versuchte sich an einer Mischung aus Gestern und Morgen, aus Tradition und Zukunft, aus Demokratie und Stammesdenken. Er war anfangs durchaus erfolgreich und verzehnfachte das Durchschnittseinkommen innerhalb weniger Jahre. Aus der rückständigen Elfenbeinküste wurde plötzlich das nach Süd- afrika erfolgreichste Land Afrikas.

In Yamoussoukro wurden die alten Hütten des Dorfes der neue Mittelpunkt des Palastes, davor liess er drei riesige Seen bauen, in denen ein paar Dutzend Krokodile ausgesetzt wurden, um Touristen anzuziehen, aber auch, um die Geister der Vorfahren gnädig zu stimmen. Als der Präsident noch lebte, liess er es seinen Krokodilen gut gehen, Hähnchen und Leber sollen sie bekommen haben. Als Houphouët-Boigny 1993 starb, soll sich ein Mann den Krokodilen lebend zum Frass vorgeworfen ­haben, weil es ohne den grossen Führer nichts mehr gebe, wofür es sich zu ­leben lohne.

Heute machen die Becken einen ziemlich verwahrlosten Eindruck, sind voller Plastikmüll. Zwei Krokodile heben ihre Köpfe aus dem Schlamm, als ich an einem heissen Nachmittag vorbeischaue. Es dauert nicht lang, bis mich ein Soldat verscheucht und sagt, die Krokodile seien besonders scharf auf das Fleisch von Weissen.

Von anderen Touristen ist nichts zu sehen, ausser einem jungen Paar aus der Hauptstadt, das auch wegen der Krokodile gekommen ist. Bis vor ein paar Jahren, erzählen sie, habe es einen alten Mann gegeben, der für die Touristen Fütterungen organisierte. Er stieg zu den Krokodilen in den Teich hinunter, hob mit einem Stöckchen ihren Schwanz, wenn sie vollgefressen und müde waren.

An einem Nachmittag im Jahr 2017 schätzte er den Sättigungsgrad seiner Tiere falsch ein und wurde von einem gefressen. Der örtliche Bürgermeister wertete es so oder so als schlechtes Zeichen der Geister.

In der Provinz glauben sie noch an solche Sachen. In der ehemaligen Hauptstadt eher nicht. Abidjan ist eine der schönsten und interessantesten Metropolen des Kontinents, eine moderne Grossstadt, die sich auf verschiedene Inseln verteilt. Die Wirtschaft wächst seit Jahren auf Hochtouren, überall werden neue Bürohochhäuser hochgezogen. Es ist das etwas überdrehte neue Afrika, das sich der alte Präsident vorgestellt hatte.

Masken neben modernen Lampen

«Africa is today» oder «Africa is ­tomorrow» steht auf den T-Shirts der Kellner im Bushman-Café, dem wahrscheinlich schönsten Ort in Abidjan. Der Name hatte mich skeptisch gemacht, weil in jedem Kaff in Südafrika eine Kneipe so heisst, die sich dann oft als ziemlich gewöhnlich herausstellt.

Ist man dann aber erst einmal da, sieht man die Schätze, die das Besitzerehepaar hier angehäuft hat. Da stehen Designklassiker von Philippe Starck neben traditionellen afrikanischen Möbeln. In den kleinen Zimmern des Hotels gibt es Objekte aus den Nachbarländern, aus jeder Epoche der Geschichte: Masken neben modernen Lampen.

Die riesige Dachterrasse ist Restaurant und Shop in einem: Auf einem Ständer hängen die neusten Designerkleidchen aus Lagos, daneben gibt es Schokolade aus der Elfenbeinküste und Kaffee aus Ghana. Auf der Karte steht ein Best-of der westafrikanischen Küche, Jollof-Reis aus Senegal und scharfes Hühnchen aus Nigeria. Es ist auch am späten Abend noch so heiss und schwül, dass die Kellner riesige Ventilatoren an die Tische bringen.

Es ist ein selbstbewusstes und ziemlich cooles Afrika im Kleinen, in dem man sofort für immer bleiben will – eine Idee von Afrika, die natürlicher wirkt als die grossen Bauten und Träume des alten Präsidenten. Seine Reden laufen im Hintergrund als eine Art Dauerschleife, untermalt mit elektronischer Musik.