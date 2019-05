Ein Dorf nur für Weisse

Es wird schnell klar, dass hier etwas nicht stimmt. Ein paar Kinder fahren mit dem Fahrrad über die Strasse, eine Haustür steht offen, und in einem Garten ohne Mauer drumherum mäht doch tatsächlich ein weisser Mann den Rasen. Orania ist ein Dorf in der Grossen Karoo, einer Halbwüste im Zentrum Südafrikas, in der es sehr viel Gegend gibt und viele weitere Dörfer. In denen aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kein weisser Mann den Rasen mäht vor seinem Haus. Oder den Müll wegbringt oder sogar das WC selbst reinigt.

In Orania machen sie das alles selbst, was eine Sensation ist in einem Land, das vor 25 Jahren zwar die Rassentrennung aufgehoben hat, in dem es in der Realität aber Millionen Schwarze gibt, die vielen Weissen den Haushalt führen, die Hunde rausbringen, den Garten in Schuss halten, die Kinder grossziehen und das Essen kochen. Die sie in Restaurants bedienen, die Häuser bewachen und zur Arbeit fahren.

In Orania bereitet den Besucher wenig darauf vor, dass die Dinge hier anders laufen. Der Ort liegt ziemlich genau in der Mitte zwischen Johannesburg und Kapstadt, die nächste grössere Siedlung ist 40 Kilometer entfernt. Es gibt eine Tankstelle, einen Supermarkt, ein paar kleine Restaurants und Hotels. Weisse füllen an der Tankstelle das Benzin nach, Weisse sitzen im Supermarkt an der Kasse, und Weisse reinigen die Zimmer im Hotel. Orania ist eine Stadt nur für Weisse, sonst darf sich hier niemand niederlassen und ein Haus kaufen, es gibt also niemanden, der den weissen Bewohnern all die Arbeiten abnehmen könnte, die sonst fast immer Schwarze machen.

Sonderlich gross ist Orania nicht, 1700 Einwohner, ein weitläufiger Ort, in dem die samstägliche Tanzveranstaltung im Zebra-Pub einer der Höhepunkte des gesellschaftlichen Lebens ist. Ansonsten passiert nicht viel. Trotzdem kommen derzeit fast täglich Fernsehteams vorbei. Orania ist für viele Südafrikaner Symbol und Reibungspunkt, besonders in diesen Tagen vor den Parlamentswahlen, in denen das Land darüber diskutiert, wie weit es gekommen ist in den 25 Jahren nach dem Ende der Apartheid.

Eine Idee aus den Siebzigerjahren

Für viele ist Orania die Hauptstadt der Ewiggestrigen, der Rückzugsort jener, die das Ende der Apartheid nicht verschmerzt haben und die Uhr zurückdrehen wollen. Die Bewohner Oranias sehen sich selbst eher als Zukunftsprojekt, als Modell, wie Südafrika funktionieren könnte, als «Gemeinschaft unter Gemeinschaften», in der Schwarze und Weisse getrennt voneinander leben.

«Südafrika als Land macht keinen Sinn, die Grenzen wurden in London gezogen. Wir sind ein Land mit elf offiziellen Sprachen, aber niemand spricht sie alle. Das Ideal wäre, wenn jede Gemeinschaft ihre Kultur in Freundschaft zu den anderen leben könnte. Das versuchen wir hier», sagt Joost Strydom. Er arbeitet für die Orania-Bewegung, die so etwas wie der Trägerverein des Ortes ist. Die Idee für die weisse Enklave sei schon in den Siebzigerjahren diskutiert worden, sagt Strydom. Aber erst, als das Ende der Apartheid in Sicht war, kauften ein paar Weisse eine leer stehende Siedlung, in der früher die Arbeiter und Ingenieure eines Dammbaus gelebt hatten, und gründeten Orania auf damals 800 Hektaren. Sie bauten eine Bank, eine Post und druckten eigene Geldscheine.

Weil es im neuen Südafrika natürlich von der Verfassung verboten ist, einen Ort nur für Weisse zu schaffen, behalfen sie sich damit, Orania als Firma zu organisieren, an der die Bewohner Anteile erwerben können. Eine Aufnahmekommission entscheidet, wer in den Ort kommen darf, Nichtweisse sind unerwünscht.

Die Einwohner von Orania wollen für ihre Kinder die Kultur und Sprache ihrer Vorfahren bewahren. Foto: AFP

Rassismus nennt man so etwas. «Es hat sich noch nie ein Schwarzer beworben», sagt Joost Strydom. Ausserdem sei in Orania nicht die Hautfarbe oder die Rasse das Kriterium für die Aufnahme, es gehe um «Kultur und Identität – man muss Afrikaaner sein». Afrikaaner, auch Buren genannt, sind die Nachfahren der holländischen ersten Einwanderer, sie sprechen Afrikaans, ein vereinfachtes Niederländisch.

Fragt man die Einwohner von Orania, was das denn bedeute, Afrikaaner zu sein, dann müssen sie oft erstaunlich lange nachdenken. Dann sagen sie Sachen wie: Sprache, Grillieren, Kultur. Es bleibt oft sehr im Ungefähren. Schneller beantworten sie die Frage, was sie nicht sind: wie der Rest des Landes.

«Wir sind Afrikaaner, wir haben kein anderes Zuhause», sagt Joost Strydom und zeigt dem Besucher die neuen Wohnungen und Häuser, die gerade gebaut werden, und die Solaranlagen auf den Dächern. «Alles umweltfreundlich», sagt er. Am Ende des Ortes liegt eine Siedlung, in der früher die Schwarzen in kleinen Hütten gewohnt haben, sie pflegten damals die Gärten und putzten die WC. Heute leben hier weisse Angestellte, die diese Arbeiten verrichten. Für Strydom ist die neue Rollenverteilung der Beweis, dass Orania nur Gutes im Sinn habe. «Seit wir in Afrika angekommen sind, haben wir Schwarze als Arbeiter benutzt, erst als Sklaven, dann in der Apartheid. Damit ist jetzt Schluss. Erstens, weil es unfair ist, zweitens, weil wir uns als Gemeinschaft auf uns selbst verlassen müssen. Nicht auf die Regierung, nicht auf andere.»

«Wir werden zu Unrecht in die Nähe von Rassisten und Rechtsextremen gerückt. Wir haben mit vielem gebrochen, was die Apartheid ausgemacht hat», sagt Strydom im Büro der Orania-Bewegung. In der Ecke steht aber eine Büste von Hendrik Verwoerd, er war Premierminister in Südafrika und gilt als einer der Architekten der Apartheid. Sein Schwiegersohn gehörte später zu den Gründern Oranias, dessen Sohn wiederum steht heute dem Orania-Verein vor.

Afrikaans als Teil der Identität

«Es ist schade, dass Verwoerd nur als Architekt der Apartheid gesehen wird. Er war viel mehr als das. So wie unsere Geschichte auch viel mehr war als die Rassentrennung», sagt Annemarie Hoogenboezem. Die junge Frau ist vor sechs Monaten von Pretoria nach Orania gezogen. Sie hat an diesem Tag Verwandte zu Besuch, die sich auch vorstellen könnten, hierherzuziehen. Das fühle sich gut an, wie Heimat.

«In der Schule wurde mir gesagt, dass ich die Regenbogennation feiern soll», sagt Hoogenboezem, «in den letzten Jahren hatte ich aber das Gefühl, dass die Unterschiede verwischt werden sollen. Hier kann ich meine Kultur leben, ohne jemandem auf die Füsse zu treten.» Hoogenboezem ist auf dieselbe Universität gegangen wie ihre Eltern und Grosseltern. Sie musste ihren Abschluss aber in Englisch machen, nicht in Afrikaans wie ihre Vorfahren. Sie sagt, sie fühle sich eines Teils ihrer Kultur beraubt. Afrikaans wird auch von vielen sogenannten Coloured gesprochen, vor allem aber von Buren. Für viele Schwarze ist es die Sprache der Apartheid. Für die Bewohner Oranias ist es Teil ihrer Identität, die sie im neuen Südafrika bedroht sehen. Nur noch an einer Hochschule im Land seien Abschlüsse in Afrikaans möglich, früher seien es 31 gewesen, sagt Hoogenboezem. Sie sieht Afrikaaner und Weisse auf dem Rückzug, in der Defensive.

Schaut man in die Statistiken, liest sich die Sache etwas anders. Zwar hat sich die schwarze Mittelschicht seit dem Ende der Apartheid in etwa vervierfacht, sie macht aber immer noch nur un­gefähr 15 Prozent der Bevölkerung aus. Für die Weltbank ist Südafrika das ungleichs­te Land der Welt, die Weissen mussten von ihrem Reichtum nach dem Ende der Apartheid nur wenig abgeben. Nach Angaben der Regierung sind 72 Prozent des privaten Agrarlandes in der Hand von Weissen, die nur 8 Prozent der Bevölkerung ausmachen.

Die Landreform war eines der grossen Wahlkampfthemen, die Regierung plant, die Verfassung so zu ändern, dass der Staat auch ohne Entschädigung Land enteignen kann. Einige wissen schon, wem dieses Land weggenommen werden könnte. «Wir werden unsere landlosen Leute nach Orania umsiedeln, wenn wir die Wahl gewinnen», twitterte ein Politiker der Economic Freedom Fighters (EFF). Die Wahl wird die Partei nicht gewinnen, aber sie prägt mit ihren radikalen Forderungen schon lange das politische Klima.

Vor ein paar Wochen kam ein Team von schwarzen Journalisten nach Orania, um mit den Bewohnern zu diskutieren. Sie machten Bilder von den weissen Kellnern und Gärtnern, die sie noch nie gesehen hatten. Näher kam man sich aber nicht. Der schwarze Moderator beendete den Beitrag mit den Worten: Das war es aus Orania, dem Ort, an dem «Schwarze nur als Haushilfen oder Gärtner willkommen sind». Der Mann hatte offenbar etwas falsch verstanden. Kein Schwarzer ist hier willkommen.

(Redaktion Tamedia)