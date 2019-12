Fünf Todesurteile und viele Fragen

Die saudische Staatsanwaltschaft hat am Montag zu einer Pressekonferenz in die Hauptstadt Riad geladen. Das macht sie nur, wenn sie wirklich muss. Der Fall des ermordeten Washington-Post-Publizisten Jamal Khashoggi bringt das Königreich seit mehr als einem Jahr in Erklärungsnot. Der Regimekritiker wurde im Oktober 2018 von einem Mordkommando im saudischen Konsulat in Istanbul getötet.

Nun hat Shalaan al-Shalaan, stellvertretender Generalstaatsanwalt, verkündet, dass im Fall Khashoggi fünf Menschen zum Tode verurteilt werden. Dabei nennt er keine Namen, sondern spricht nur von «Beteiligten» und schickt einen Segensspruch hinterher: Möge Gott ihn, Khashoggi, selig haben.

Drei weitere Personen wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt. Auch hier: keine Namen. Eine Untersuchung habe ergeben, so sagt al-Shaalan, dass «zu Beginn dieser Mission keine vorherige Absicht zum Töten bestand». Warum der saudische Forensiker Salah Mohammed al-Tubaigy nach Istanbul flog und als Mitglied eines 15-köpfigen Mordkommandos im Konsulat auf Khashoggi wartete, erklärte al-Shaalan an dieser Stelle nicht.

«Ist das Opfertier eingetroffen?»

Mit diesem Resümee übergeht Saudiarabien die Erkenntnisse der vergangenen Monate: Die UNO-Sonderberichterstatterin Agnès Callamard, die im Juni ihren knapp 100-seitigen Bericht zum Mord an Khashoggi veröffentlichte, spricht von einer «vorsätzlichen Tötung». Sie bezieht sich auf Tonmitschnitte, die der türkische Geheimdienst aufgenommen haben soll. Darin sind Unterhaltungen der Agenten zu hören, die belegen, dass die Tat geplant war. «Ist das Opfertier eingetroffen?», soll etwa der Geheimdienstagent Maher Mutreb gefragt haben.

Die französische UNO-Sonderberichterstatterin Agnès Callamard. (Keystone/Magali Girardin/Archiv)

Nach Callamards Einschätzung ist es nicht glaubhaft, dass die Agenten ohne die Kenntnis des Kronprinzen Muhammad bin Salman entsendet wurden. Dieser hatte zwar im September in der US-Sendung «60 Minutes» eine politische Verantwortung für die Tat eingeräumt. Er habe den Mord aber weder in Auftrag gegeben noch von ihm gewusst.

Callamard: «Das ist eine Farce»

Die UNO-Berichterstatterin nennt das Urteil vom Montag eine «Farce». «Zu suggerieren, dass die Mörder spontan entschieden, Körper zu zerstückeln, ist vollkommen lächerlich. Verstümmelung erfordert ein Mindestmass an Planung», sagt Callamard. 18 Vertreter der saudischen Regierung hätten Spuren der «aussergerichtlichen Hinrichtung» im Konsulat über zehn Tage verwischt und die Justiz damit behindert, so Callamard. Die Leiche von Khashoggi ist bisher nicht aufgetaucht.

j) Bottom line: the hit-men are guilty, sentenced to death. The masterminds not only walk free. They have barely been touched by the investigation and the trial. That is the antithesis of Justice. It is a mockery.