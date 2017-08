Goldene Eier

Die Angolaner tragen ihren Präsidenten jeden Tag bei sich, auch die, die ihn nicht mögen. José Eduardo dos Santos ist auf Banknoten abgedruckt und ziert die Ausweise. Ein Personenkult, der auf eine lebenslange Präsidentschaft hinzudeuten schien. Seit fast 38 Jahren regiert dos Santos in Angola, dessen Bürger sich bereits auf weitere Jahre mit dem 74-Jährigen eingestellt hatten – bis der am zweitlängsten regierende afrikanische Staatschef im Februar überraschend seinen Rückzug bekannt gab. Heute wird sein Nachfolger gewählt.

Es bestehen wenig Zweifel, dass die seit 1975 regierende MPLA bei den Parlamentswahlen wieder die Mehrheit erlangt und damit ihren Spitzenkandidaten João Lourenço zum Staatsoberhaupt bestimmt. Dennoch wollte die Partei ­wissen, was das Volk wirklich über ihre Arbeit denkt. Ein brasilianisches Meinungsforschungsinstitut wurde beauftragt, ein Stimmungsbild zu erstellen – eigentlich nur für den internen Gebrauch, aber die Ergebnisse wurden von angolanischen Medien veröffentlicht. Die MPLA überzeugt demnach nur 38 Prozent, die Opposition hätte die Mehrheit.

Dass es wirklich so weit kommt, daran glaubt kaum jemand. Die EU schickt keine Wahlbeobachter, weil die Regierung in Luanda keine ausreichenden Zugänge bereitstellt. Human Rights Watch spricht von «eingeschränkter Meinungsfreiheit». Nach Umfragen sind etwa 90 Prozent mit der Bilanz der Regierung unzufrieden, nur 10 Prozent sind der Ansicht, sie habe gute Arbeit geleistet. Das könnte auch in etwa das Verhältnis derer sein, die von der Präsidentschaft dos Santos’ profitiert haben. Und derer, die leer ausgegangen sind.

Gigantische Summen

Nach einem Vierteljahrhundert Bürgerkrieg hatte Angola Anfang des Jahrtausends die goldene Chance, die Einnahmen aus der Ölförderung in den Aufbau des Landes zu investieren, gigantische Summen standen zur Verfügung. Von 2002 bis 2015 nahm der Staat 315 Milliarden Dollar aus Ölverkäufen ein. Es wurden Tausende Kilometer Strassen und Eisenbahnlinien gebaut, Kliniken eröffnet. Das Land veränderte sich. Doch nicht für alle. In die neuen Wohnsiedlungen zogen Parteimitglieder, die auch die Beamtenstellen erhielten.

Nach Berechnungen der Katholischen Universität in Luanda verschwanden zwischen 2002 und 2015 fast 30 Milliarden Dollar aus dem Staatshaushalt. Sie landeten bei den Generälen, der Partei und der Familie des Präsidenten. Das Vermögen von dessen Tochter wird auf über 3 Milliarden Dollar geschätzt. Es sei «clean», behauptet dos Santos. Die Tochter habe bereits mit sechs Jahren auf dem Markt Eier verkauft, das sei der Grundstein ihres Reichtums.

Die Bereicherung der Präsidenten­familie hat mittlerweile solche Ausmasse angenommen, dass sich auch die MPLA sorgt, wie man den einfachen ­Genossen die ungeheuren Reichtümer erklären soll. Der ursprüngliche Plan von dos Santos, seinen Sohn zum Nachfolger zu machen, wurde von der Partei verhindert. Die Kritik wächst. Trans­parency International führt Angola auf Platz 164 der 176 korruptesten Länder. In der Hauptstadt schiessen immer neue Luxusbauten in die Höhe, Luanda wird immer wieder zur teuersten Stadt der Welt gekürt. Für die Armen bleibt gleichzeitig immer weniger.

MPLA-Spitzenkandidat João Lourenço, genannt JLo, kündigte im Wahlkampf an, das Leben aller Angolaner zu verbessern. Selbst die Opposition bescheinigt Lourenço, sich bisher nicht ­exzessiv bereichert zu haben. Sein Spielraum ist jedoch gering. Dos Santos hat dafür gesorgt, dass sich nach seinem Abgang nicht allzu viel ändert – und sich selbst eine lebenslange Immunität verschafft. Seinem Nachfolger ist es zudem verboten, die Chefs von Armee und Geheimdiensten abzusetzen.

