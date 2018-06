In Nidau gestartet, jetzt im Kerker in Syrien

Es ist ein gesichtsloser Betonklotz mit Flachdach, in dem Martina R. (alle Namen geändert) ihre letzte Zeit in Biel verbringt. Neben dem Eingang des vierstöckigen Eckhauses ist ein Kleidergeschäft untergebracht, darüber Mietwohnungen mit grauen Rollläden an einer ebenso grauen, heruntergekommenen Fassade. Vor dem Haus verläuft eine Buslinie. Martinas Mann stammt aus Guinea, er ist Muslim, aber nicht streng religiös. Er hat keine Ahnung, was seine um ein Jahr ältere Frau treibt, während er bei der Arbeit ist.

Manche beschreiben Martina R. als psychisch labil, verhaltensauffällig und rastlos. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens, im August 2014, ist sie 32 Jahre alt. Sie liebt Kinder, wünscht sich ein eigenes, doch mit ihrem Mann klappt es einfach nicht – trotz medizinischer Untersuchungen, trotz all der afrikanischen Kräuter, die sie einnimmt, um doch noch schwanger zu werden. Zu Hause erzählt Martina dann, sie wolle Kinder in Afrika unterrichten, sie reise jetzt für ein Hilfsprojekt nach Guinea.

Doch in Wirklichkeit macht sie sich mit der zwölf Jahre jüngeren Amina B. auf den Weg nach Syrien. Dort hat der Islamische Staat eben erst sein kurzlebiges Kalifat ausgerufen. Martina wird offenbar beeinflusst von der 20-jährigen Schweizerin Amina, Tochter einer tunesischen Familie, die in Nidau wohnt, dem Städtchen gleich neben Biel. In Syrien leben die beiden zumindest eine Zeitlang in der IS-Hochburg Raqqa.

Mindestens drei Frauen und ein Kind

Doch nur wenige Monate später wendet sich das Kriegsglück. Zuerst nur allmählich, für die Frauen fast nicht wahrnehmbar, wird der IS zurückgedrängt. Mit amerikanischer Luftunterstützung erobern im Oktober 2017 die kurdisch dominierten Syrian Democratic Forces (SDF) Raqqa. Kurz vor dem Fall der Stadt schliessen die SDF ein Abkommen mit dem IS und gewähren rund 4000 Terroristen und Angehörigen freies Geleit.

Es ist nicht klar, ob sich die beiden Schweizer Freundinnen unter den Evakuierten befinden oder ob sie in Raqqa bleiben. Wie die SDF jedoch bestätigen, sind die Frauen inzwischen in die Hände der Kurden gefallen. Sie harren jetzt im Nordosten von Syrien ihres Schicksals.

Auf Fragen von Tagesanzeiger.ch/Newsnet antwortet das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten lapidar: «Dem EDA ist bekannt, dass einzelne Schweizer Staatsangehörige, die sich früher im Gebiet des IS aufhielten, in Syrien festgehalten werden. Zu den betroffenen Personen kann das EDA aus Gründen des Daten- und Persönlichkeitsschutzes keine Angaben machen.»

Sie sollten das Kanonenfutter für die Terroristen gebären.

Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) schätzt, dass sich unter den Jihad-Reisenden mit Verbindungen zur Schweiz ein Dutzend Frauen und 20 Kinder unter zwölf Jahren in Syrien und im Irak befinden. Martina R. und Amina B. wären also nur die Spitze des Eisbergs. Wie die SDF weiter wissen lassen, befindet sich auch die Lausannerin Selina S. unter den Gefangenen. Die Schweizer Bürgerin mit bosnischen Wurzeln hat in Syrien ein Kind geboren. Ihr Ehemann ist ebenfalls in Lausanne aufgewachsen. Er trägt den Kriegsnamen Abu Wael al-Swissri und kämpfte in einer Eliteeinheit des IS. Über seinen Verbleib gibt es noch keine Klarheit.

Dass sich so viele Kinder mit einem Bezug zur Schweiz im Konfliktgebiet aufhalten, hat mit der «Familienpolitik» des Kalifats zu tun: Unverheiratete Ausländerinnen wurden beim IS möglichst schnell mit Jihadisten vermählt: Sie sollten das Kanonenfutter gebären, das die Terroristen für ihre Welteroberungsfantasien benötigten.

Männer sterben – oder tauchen unter

Es ist auch kein Zufall, dass die ersten bekannt gewordenen Fälle von Schweizer Gefangenen in Syrien alles Frauen sind. Laut Zählung des NDB sind insgesamt 79 Personen mit Bezug zur Schweiz nach Syrien und in den Irak gereist. Davon hat der Nachrichtendienst 24 Tote bestätigt, wobei es sich praktisch ausschliesslich um Männer handeln dürfte. IS-Kämpfer, die sich ergeben, sperren die SDF in Gefängnissen ein, während Frauen in Lagern mit besseren Lebensbedingungen festgehalten werden.

Männliche Terroristen, die bis heute überlebt haben, ziehen es deshalb vor unterzutauchen, während sich ihre Frauen und Kinder ergeben – wohl in der Hoffnung, dereinst wieder in ihre Heimat zurückgeschickt zu werden. Im benachbarten Irak müssen IS-Frauen dagegen mit langjährigen Gefängnisaufenthalten oder gar mit der Todesstrafe rechnen. So gesehen können sich die Schweizerinnen glücklich schätzen, dass sie in Gewahrsam der syrischen Kurden sind. Zumindest zu einem Teil der gefangenen Frauen hat das Internationale Komitee vom Roten Kreuz Zugang.

Mit dem IZRS verbandelt

Zurück nach Biel ins Jahr 2013. Selbst ihrem afrikanischen Ehemann kann es inzwischen nicht entgehen, dass sich Martina R. nach ihrem Übertritt zum Islam radikalisiert hat. Sie ist eine der ganz wenigen Bielerinnen, die in der Öffentlichkeit den Niqab tragen. Man kennt sie vom Sehen, denn selbst auf ihrem City Bike ist Martinas Gesicht bis auf einen schmalen Augenschlitz schwarz verhüllt. Ausserdem zieht sie sich einen hellen, weitgeschnittenen Mantel und Pluderhosen an, um ihre Konturen vollständig zu verbergen. Die dünnen, schwarzen Handschuhe lässt sie selbst in der warmen Jahreszeit nicht zu Hause. Niemand soll ihre Haut sehen können.

Solche Kleidung kennt man nur von den extremsten Islamistinnen. Selbst Nora Illi vom Islamischen Zentralrat Schweiz (IZRS), die bekannteste Niqab-Trägerin der Schweiz, lässt ihre Hände in der Öffentlichkeit unbedeckt. Illi und einige ihrer Kolleginnen vom IZRS kennen Martina R. bestens, darunter Generalsekretärin Ferah Ulucay. Die leicht beeinflussbare Bielerin hilft dem Islamrat als Aktivistin, zum Beispiel bei Aktionen im Herbst 2013 gegen das geplante Verbot der Vollverschleierung im Tessin. Nach Martinas Verschwinden findet ihr Ehemann auch Stapel von IZRS-Flugblättern in der gemeinsamen Wohnung.

Amina und Martina besuchen die Ar’Rahman-Moschee des Bieler Hasspredigers Abu Ramadan. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)

Auch die zweite Bielerin beim IS, Amina B., ist mit Ferah Ulucay vom IZRS bekannt. Ausserdem war ihr Vater einst Geschäftspartner des heutigen Islamratspräsidenten Nicolas Blancho. Amina radikalisiert sich offenbar schon während ihrer Zeit an der Handelsmittelschule in Neuveville. Danach versucht sie, Arbeit zu finden, doch erweist sich das als schwierig, weil die junge Frau ein Kopftuch trägt. Eine Zeitlang ist sie als Telefonistin beim Hilfswerk Islamic Relief beschäftigt, später bei einer privaten Firma, die für die saudische Botschaft in Bern Visa ausstellt.

Zusammen mit anderen Berner Aktivisten organisiert sie eine Koranverteilaktion des «Lies!»-Projekts in Biel. Amina und Martina frequentieren auch die berüchtigte Ar’Rahman-Moschee des Bieler Hasspredigers Abu Ramadan. Es zeigt sich, dass die religiöse Indoktrination üble Früchte tragen kann, auch wenn ihre Einflüsterer die beiden Frauen vielleicht gar nicht zum IS schicken wollen und am Ende von ihrem Verschwinden ebenfalls überrascht werden.

Nach ihrer Ankunft in Syrien ruft Martina R. noch ein paar Mal bei ihrem Mann an, und sie schickt ihren drei besten Freundinnen mehrere E-Mails. Darin behauptet sie, dass sie in Syrien obdachlose Kinder unterrichten und nicht mehr in die Schweiz zurückkehren wolle. Danach herrscht Funkstille.

Aminas Familie erzählt später herum, dass ihre Tochter sich von Syrien nach Tunesien abgesetzt habe – was offensichtlich nicht den Tatsachen entspricht. Aminas daheimgebliebene Schwester trägt ebenfalls Kopftuch. Sie sitzt im Vorstand einer Vereinigung, die in Biel eine Moschee betreibt und der radikalen Muslimbruderschaft nahesteht. Ausserdem betätigt sie sich als «interreligiöse und interkulturelle Mediatorin» und betreut unbegleitete, minderjährige Asylbewerber. Die Schwester der IS-Jihadistin engagiert sich ausserdem in einem muslimischen Verein, der unter anderem Arabischunterricht im Programm «Heimatliche Sprache und Kultur» des Volksschulamts im Kanton Zürich anbietet.

Immer wieder Koranverteiler

Etwas anders verläuft die Geschichte des Jihadistenpaars aus Lausanne. Vor der Hochzeit wohnen beide unweit der Moschee von Prélaz. Dort radikalisiert sich zumindest Abu Wael in einer Gruppe bosnischstämmiger Extremisten. Ursprünglich trägt der heute 25-Jährige Ohrringe, doch weil Salafisten solchen Schmuck verachten, entfernt er sie später und lässt sich einen Bart wachsen. Zusammen mit anderen Fanatikern – vornehmlich vom Balkan – nimmt er an einer Koranverteilaktion des «Lies!»-Projekts in Lausanne teil.

Das Paar verschwindet im Mai 2015 auf dem Weg Richtung Syrien. Etwas mehr als ein Jahr später ist die Lust auf Kalifat und Krieg aber wohl schon vergangen. Selina ist nun schwanger. Die beiden wollen in die Schweiz zurückkommen, doch einen Fluchtversuch würde der IS als Verrat mit der Todesstrafe ahnden.

Am Ende bleiben sie in der Konfliktzone, obwohl Abu Wael seinen Vorgesetzten signalisiert, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kämpfen möchte. Was dann bis zur Gefangennahme von Selina und ihrem Baby passiert, wissen wir nicht.

Klar ist hingegen, dass Bundesbern gefangenen Jihad-Reisenden auf keinen Fall helfen will, aus Syrien oder dem Irak in die Schweiz zurückzukehren. Konsularischen Schutz will das EDA nur anbieten, wenn es Staatsbürger aus eigener Kraft zu den diplomatischen Vertretungen der Schweiz in der benachbarten Türkei schaffen.

(Tages-Anzeiger)