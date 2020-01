Interview: «Der Iran könnte den Konflikt mit einem Angriff auf Israel ausweiten»

Der bisherige Kommandant der zu den Revolutionsgarden gehörenden Al-Quds-Brigaden war in der Nacht bei einem gezielten US-Angriff in der irakischen Hauptstadt Bagdad getötet worden (zum Bericht). Der 62-Jährige hatte nicht nur militärisch, sondern auch politisch erheblichen Einfluss. Er spielte bei der Ausweitung der iranischen Macht in der Golfregion und im Nahen Osten eine zentrale Rolle. Die Revolutionsgarden schworen wie die Führung in Teheran Rache. «Die kurze Freude der Amerikaner und der Zionisten wird in Trauer umschlagen», sagte ein Sprecher im Staatsfernsehen. Der frühere Chef der Revolutionsgarden, Mohsen Resai, schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, «unsere Rache an Amerika wird schrecklich sein».

Die Pressestelle des irakischen Premier veröffentlichte dieses Foto, das ein brennendes Fahrzeug am Flughafen Bagdad zeigt. Bild: Keystone

Was bedeutet diese Entwicklung und wie kann der Iran reagieren? Ausland-Chef Christof Münger äussert sich im Interview.

Auf einer Skala von 1 bis 10, wo stehen wir in der Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran nach der Tötung des Al-Quds-Chefs?

Das ist die 1000-Dollar-Frage. Klar ist, die Tötung Soleimanis bedeutet die fast grösstmögliche Provokation gegenüber dem Iran. Und klar ist auch, der Iran wird reagieren müssen (das vollständige Interview sehen Sie im Video oben).

Teheran droht mit «schwerer Vergeltung». Was ist von der iranischen Seite her zu erwarten?

Der Iran hat Truppen in Syrien. Das Regime könnte den Konflikt mit einem Angriff auf Israel ausweiten. Sie könnten aber auch im Libanon eingreifen, einem Staat, der sowieso schon in der Krise steckt. Viel einfacher für den Iran wäre wohl die Schliessung der Strasse von Hormuz, eine der weltweit wichtigsten Seeverbindungen und ein für den Ölmarkt unentbehrlicher Transportweg. Fast sicher müssen wir damit rechnen, dass das Atomprogramm weiter hochgefahren wird. Und erwartbar ist auch eine Reaktion im Irak selber, wo 6000 amerikanische Elitesoldaten stationiert sind.

Warum haben die USA gleich einen so ranghohen Akteur getötet? Sie hätten ja auch anders warnen können.

Die Tötung Soleimanis durch die Amerikaner ist tatsächlich bemerkenswert. Der General ist de facto die Nummer zwei im iranischen Regime. Er ist direkt Religionsführer Ayatollah Khameini unterstellt. Nun stellt sich natürlich die Frage, ob sich US-Präsident Donald Trump schon den nächsten Schritt überlegt hat.

Und, hat er?

Trumps Politik der letzten Jahre lässt darauf schliessen, dass er impulsiv und schnell entscheidet. Wir wissen nicht, was jetzt kommt. Der US-Präsident hat seine Berater um sich, die ihn unterstützen. Aussenminister Mike Pompeo hat nun sogar seine Europareise abgesagt, um in dieser schwierigen Zeit in Washington zu sein. Klar ist: Die Tötung Soleimanis ist auf jeden Fall ein Hammerschlag.

Welche Rolle spielt eigentlich der Irak in dieser Eskalation?

Der Irak ist ein «failed state». Seit dem Abzug der Amerikaner gibt es dort ein Vakuum. Dem Iran kam das sehr gelegen. Das Regime in Teheran macht nun einen Machtanspruch geltend. Das hat man auch in der Rolle von General Soleimani gesehen. Er war im Irak de facto mächtiger als der Regierungschef selber.

Wie gross ist das Risiko nun, dass es zum Krieg kommt?

Man kann davon ausgehen, dass sowohl US-Präsident Donald Trump als auch der Iran einen Krieg vermeiden wollen. Iran will aber den Einfluss in der Region ausbauen. Der Westen allgemein und die USA insbesondere haben da aber etwas dagegen. Das Problem, das wir jetzt aber haben: Es wurde eine neue Eskalationsstufe erreicht und das könnte noch weitergehen.

Lesen Sie auch: Wie Nahostexperten und internationale Medien die Eskalation im Nahen Osten einordnen.