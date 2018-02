Karger Finderlohn

Er weiss noch genau, wie das war, an jenem 13. März 2017, dem Tag, der alles verändert hat. Komba Nyandomoh aus dem Dorf Koryardu, Sierra Leone, steht vor dem Tümpel, aus dem die Männer den Schlamm holten. Hier fanden sie den Stein, so gross, dass sie erst dachten, das kann unmöglich ein Diamant sein. Komba Nyandomoh sagt, er sei sich sofort sicher gewesen. Das sei der Stein, der sein Leben verändern werde. Das Haus, das er sich in seinen Träumen baute, an einem Hügel in Freetown, wurde mit jedem Tag ein bisschen grösser.

Ein paar Wochen später kamen Fremde in sein kleines Dorf, Diamantenhändler aus New York, die einen Film drehten, er flirrt noch immer durchs Internet: Komba Nyandomoh und die Männer erzählen von ihrem Leben, von den Reichtümern, die bisher immer die anderen bekamen. Ihre Gesichter sind in diesem Film voller Zukunftshoffnung. «Wir sind keine Sklaven mehr», sagt einer.

Der Diamant aus Koryardu, tief im Osten von Sierra Leone, ist der fünfzehntgrösste jemals gefundene der Welt. Er wurde Anfang Dezember 2017 in New York versteigert, für 6'536'360 Dollar. Es sollte ein grosser Tag werden für Komba Nyandomoh und das Dorf Koryardu. Und ein grosser Tag für die internationale Diamantenindustrie, die tönte, dass an diesem Diamanten nachweisbar kein Blut klebe, dass er sauber sei, rein.

Afrikas Krankheit

Es ist die alte afrikanische Krankheit. Je mehr Bodenschätze ein Land hat, desto ärmer sind seine Bewohner, desto tödlicher seine Kriege. Leonardo DiCaprio brachte die Hölle 2006 ins Kino, «Blood Diamond» hiess der Film, der die Diamantenbörsen in Antwerpen und Tel Aviv aufschreckte.

«Peace Diamond» haben die PR-Strategen der Diamantenindustrie den Stein genannt, der im Loch von Komba Nyandomoh gefunden wurde. Es sollte klingen wie ein Versprechen, der Erlös sollte den Menschen in Sierra Leone zugutekommen, dem Land Frieden bringen. Dem Dorf Koryardu versprach man Strom, Wasser, eine richtige Schule. Vielleicht sogar eine Strasse.

Koryardu ist eine Ansammlung von ein paar Dutzend Hütten mit ein paar Dutzend Menschen. Die Schule ist ein Blechdach mit fast nichts darunter. «Wir haben keine Bücher, wir haben keine Stifte, wir haben nichts», sagt der Lehrer. «Wir hören immer nur von all dem Geld, wir haben aber nichts.» Es ist selten, dass ein Fremder hierherkommt. Seit der Stein gefunden wurde, war kein Politiker bei ­ihnen, kein Journalist. Die Blicke der Menschen sind neugierig, wütend und leer. Der Friedensdiamant hat dem Dorf nichts gebracht. Habt Geduld, sagt die Regierung. Wir warten doch schon fast ein Jahr, sagen die Leute.

Ein Diamant für 6,5 Millionen Dollar. Foto: Keystone

«Alle sind reich geworden, nur ich und das Dorf sind fast leer ausgegangen», sagt Komba Nyandomoh, auf dessen Land der Stein gefunden wurde. Er ist 55 Jahre alt. Seit mehr als zehn Jahren gräbt er, mal findet er etwas, mal zwei Jahre lang nichts, mal gräbt er selbst, mal hat er etwas Geld, um Männer anzustellen, für 80 Rappen am Tag. Anfang 2017 war ihm das Geld ausgegangen. Er bat Emmanuel Momoh aus der ein paar Kilometer entfernten Stadt um Hilfe. Momoh, den sie den Pastor nennen, auch wenn er die Verkündigung der frohen Botschaft zugunsten des Nusshandels eingestellt hat. Den Gewinn investierte er in die Diamantensuche.

Momoh bezahlte also die Männer weiter, die sich Komba Nyandomoh nicht mehr leisten konnte. Beide machten einen mündlichen Vertrag, wer wie viel des Gewinns bekommen sollte. Sechs Wochen später wurde der Stein gefunden. Der Pastor ging mit dem Stein zum Paramount Chief, dem traditionellen Führer der Region, eine feste Instanz. Zusammen gingen die beiden dann zu einem libanesischen Diamantenhändler. Der Händler konnte nicht glauben, was er sah, und riet den beiden, ihm den Stein zu geben. Er werde ihn aus dem Land schmuggeln, den Gewinn würde man teilen. So hatte man es hier schliesslich immer gemacht.

Pastor Momoh und der Paramount Chief beschlossen, den Stein nicht dem Diamantenhändler zu geben, und fuhren am nächsten Tag in die sechs Stunden entfernte Hauptstadt Freetown. Am Abend standen sie in der zuständigen Behörde, der National Minerals Agency, der Präsident von Sierra Leone wurde kurz danach informiert. Ernest Bai Koroma gab sich staatstragend: Der Diamant werde der Region und dem ganzen Land zugutekommen, ein fairer, transparenter Prozess solle gestartet werden. Alles war sehr feierlich, und alle waren bewegt von ihrer eigenen Tat. Es sah kurz so aus, als würden diesmal alle alles richtig machen.Diesmal werde alles anders, sagte die Regierung und engagierte Martin Rapaport als Verkaufsagent. Er ist seit Jahrzehnten im Geschäft; als er begann, gab es keine Kriterien dafür, wie viel ein Diamant wert ist. Er ordnete sie in Qualitätsklassen, gab den «Rapaport Diamond Report» heraus, die Bibel der Branche.

Bekommen habe er 26'000 Dollar. Von 6,5 Millionen. Obwohl der Stein auf seinem Land gefunden wurde.

Es ist eine Branche, in der Händler an den Börsen in Antwerpen und New York Milliarden verdienen, während die Menschen, die diese Steine aus dem Boden graben, nicht genug zum Essen haben, und Länder, in denen sie gefunden wurden, im Krieg versinken. Es gab Kampagnen von Menschenrechtsgruppen, das Wort Blutdiamant ging um die Welt, die Reichen mussten sich fragen lassen, ob sie sich mit so etwas schmücken wollen. Rapaport erkannte als einer der Ersten, dass das nicht gut ist fürs Geschäft. Als er 2000 nach Sierra Leone reiste, sah er, was der Krieg angerichtet hatte und wofür die Diamantenindustrie mitverantwortlich war. «Reise der Schuld», nannte er seinen Besuch und appellierte an seine «Freunde» in der Szene, dass sich etwas ändern müsse. Der Kimberley-Prozess entstand, ein System von Handelszertifikaten, die ausschliessen sollten, dass Diamanten aus Kriegsregionen oder illegalen Schürfungen in den Handel kommen. Das war ein Fortschritt, er verhinderte aber nicht, dass auch Steine aus dubiosen Quellen in den Handel kamen.

Dann kommt die Nachricht: «Ein britischer Juwelier zahlt für den Stein 6,5 Millionen Dollar.»

Der Stein aus Koryardu, den die Welt jetzt Peace Diamond nennt, sollte beweisen, dass es saubere Diamanten gibt und dass die Branche an sich arbeitet. «Wie können wir den Millionen helfen, die in bitterer Armut leben?», schreibt Rapaport. «Es ist ganz simpel, wenn die Schürfer legal arbeiten und Steuern zahlen, kann die Regierung eine bessere Infrastruktur zur Verfügung stellen. Wenn das andere Diamantensucher sehen, werden sie ihre Steine auch durch legale Kanäle verkaufen.»

Ein Mann Gottes

Pastor Emmanuel Momoh war für Rapaport wie ein Geschenk. Ein Mann Gottes, der Gerechtigkeit will. «Es gibt einen Grund, warum Gott diese Diamanten den ärmsten Menschen der Welt gegeben und dafür gesorgt hat, dass die reichsten sie wollen. Das macht die Welt zu einem besseren Ort», sagte Rapaport. Es klang, als würde man von jetzt an mit dem Kauf eines Diamanten die Armen retten. Rapaports Leute schickten Pastor Momoh mit dem Stein auf Welttournee, an die wichtigsten Diamantenbörsen. In Koryardu sassen sie weiter im Nichts, fragten sich, was sie am Abend essen würden. Sie fragten sich, ob vom Stein noch etwas übrig bleiben würde für sie, während der Pastor durch die Welt tingelte und ein immer strahlenderer Held wurde. In den Medien war Pastor Emmanuel Momoh mittlerweile der, der den Diamant ausgegraben hatte, obwohl er nach Angaben der Dorfbewohner am 13. März 2017 gar nicht in Koryardu war.

Am 4. Dezember kam die Nachricht, dass der britische Juwelier Laurence Graff den Friedensdiamanten für 6,5 Millionen Dollar gekauft hat. Ein paar Tage später überwies die Regierung dem Pastor das Geld. Kurz vor Weihnachten bestellte der Pastor die Schürfer in ein neues Anwesen nach Freetown, wo er jetzt offenbar wohnt, um ihnen zu sagen, wie viel Geld sie bekommen. Denen, die nicht zufrieden waren, habe er mit einem Anwalt gedroht, sagt Komba Nyandomoh. «Danach ist er abgetaucht, er geht nicht mehr ans Telefon.»Nyandomoh schaut hinein in das Loch, aus dem der Stein kam. Es ist nur noch ein trauriger Tümpel. Sie haben jetzt fast ein Jahr gewartet, und nach allem, was sie gehört haben, wurde die Summe immer unglaublicher, von 50 Millionen Dollar war die Rede. Seit der Stein tatsächlich verkauft ist, wird die Summe immer kleiner. Die erste schlechte Nachricht war, dass die Regierung 60 Prozent des Gewinns für sich behalten werde, weil das Dorf ohne Lizenz gegraben habe. Aber man habe eine Lizenz beantragt, nur die Bürokratie habe zu langsam gearbeitet, sagen die Leute im Dorf.

Vom Geld ist nichts mehr übrig

Die Regierung sagt, sie habe dem Pfarrer 40 Prozent des Erlöses gegeben, so sehe es das Gesetz vor. Das wären etwa 2,6 Millionen Dollar. Das Gesetz sagt aber nichts darüber, wie der Pastor das Geld zu verteilen hat. Komba Nyandomoh sagt, laut mündlichem Vertrag habe der Pastor etwa 780'000 Dollar an ihn als Pächter zu zahlen und weitere 780'000 Dollar an die fünf Männer, die den Stein ausgegraben haben. «Er hat aber nicht gezahlt, er hat meinen Anteil heruntergehandelt; er kam mit Papieren, die ich unterschrieben habe», sagt Nyandomoh, obwohl er weder lesen noch schreiben könne.

Bekommen habe er nur 26'000 Dollar, sagt er. Von 6,5 Millionen. Obwohl der Stein auf seinem Land gefunden wurde. Von dem Geld sei nichts mehr übrig, er habe Verwandten etwas gegeben, habe Schulden beglichen. Etwa 12'000 Dollar soll der Pastor dem Dorf überwiesen haben, sagt Komba Nyandomoh, aber niemand weiss, wo dieses Geld geblieben ist. In der Bank soll Pastor ­Momoh eine Nachricht an das Dorf hinterlassen ­haben, dass es nicht mehr Geld gebe. Seitdem geht er nicht mehr ans Telefon.

Wenn man Rapaport eine E-Mail schreibt und fragt, was aus den vielen Versprechen geworden ist, lautet die Antwort: «Wie ist die Adresse Ihrer Rechtsabteilung?»

