Militärs übernehmen Staatsradio – Panzer und Schüsse in den Strassen

Im afrikanischen Land Gabun ist es am frühen Montagmorgen zu einem Putschversuch gekommen: Am Montagmorgen um 4.30 Uhr haben Militärs in der Hauptstadt Libreville das Staatsradio übernommen und die Einsetzung eines «nationalen Rates zur Erneuerung» verkündet. Kurz vor 10 Uhr teilte ein Regierungssprecher dann mit, die «Gruppe von Witzbolden» sei verhaftet worden und die Situation sei unter Kontrolle.

Der selbsternannte Rädelsführer Kelly Ondo Obiang bekundete bei seiner Erklärung am Staatsradio Zweifel an der Fähigkeit von Gabuns Präsident Ali Bongo, die Funktionen seines Amtes auszuüben. Der Staatschef hält sich nach einem Schlaganfall derzeit zur medizinischen Behandlung in Marokko auf. Vor einer Woche hatte Bongo mit einer Silvesteransprache versucht, Bedenken wegen seines Gesundheitszustands auszuräumen.

Ondo Obiang hat er offenbar nicht überzeugt. Bongo sei «krank und vieler seiner körperlichen und geistigen Fähigkeiten beraubt», so der Leutnant am Radio. Der Putschist stellte sich als «Präsident der patriotische Jugendbewegung der gabunischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte» vor und rief alle Soldaten auf, «im Interesse der Nation» die Kontrolle über das Transportsystem, die Munitionslager und die Flughäfen zu übernehmen.

Military coup underway as Army in Gabon take control of capital Libreville & call the creation of a council to restore democracy adding that they question President Bongo’s ability to continue.

He has been out of the country since October& is recovering from illness in Morocco pic.twitter.com/kCuPdIEHs4