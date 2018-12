Putin und Erdogan stimmen künftigen Syrien-Einsatz ab

Nach dem angekündigten Abzug der US-Truppen aus Syrien wollen Russland und die Türkei ihren künftigen Einsatz im Bürgerkriegsland abstimmen. Dies kündigte Russlands Aussenminister Sergej Lawrow am Samstag nach Gesprächen mit einer türkischen Delegation in Moskau an.

In dem «neuen Kontext» würden die russische und die türkische Armee «ihre Aktionen weiterhin koordinieren», sagte Lawrow. Ziel sei es, «die terroristische Bedrohung in Syrien auszulöschen».

Die Gespräche zwischen Russland und der Türkei über die Zukunft Syriens erfolgten nach dem angekündigten Abzug der US-Truppen. Die US-Regierung hatte vor etwas mehr als einer Woche überraschend den Abzug ihrer Bodentruppen aus Syrien verkündet. Nach Angaben des Weissen Hauses wurde bereits damit begonnen. Der Prozess könnte mehrere Monate dauern. Er verschiebt die Machtbalance im Land.

Die USA stehen an der Spitze einer internationalen Koalition, die in Syrien die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aus der Luft bekämpft. Ihr wichtigster Verbündeter am Boden ist die Kurdenmiliz YPG, die im Nordosten des Landes die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) anführt. Sie wird dabei von den US-Truppen unterstützt, die nun abgezogen werden sollen.

Die Türkei hatte zuvor gedroht, in das Gebiet einzumarschieren. Russland steht im Syrienkrieg auf der Seite der syrischen Regierung unter Präsident Baschar al-Assad. (hvw/sda)