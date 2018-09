Russisches Militärflugzeug verschwindet vor Syrien von Radar

Ein russisches Militärflugzeug mit 14 Angehörigen der Streitkräfte an Bord ist über dem Mittelmeer vom Radar verschwunden. Das sagte ein Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums in Moskau laut Angaben der Nachrichtenagentur Tass am Dienstag. Russland habe eine Suche nach der Propellermaschine eingeleitet.

«Die Verbindung mit der Besatzung eines russischen Il-20-Flugzeugs brach über dem Mittelmeer 35 Kilometer vor der syrischen Küste ab, als es auf dem Rückweg zur Luftwaffenbasis Hmeimim war», teilte das Verteidigungsministerium mit. Der letzte Kontakt zu der russischen Maschine habe gegen 23 Uhr Moskauer Zeit (0 Uhr MEZ) stattgefunden, hiess es. Das Flugzeug habe sich auf dem Rückweg zu der russischen Militärbasis Hmeimim nahe der Küste im Westen Syriens befunden. Die russischen Streitkräfte unterstützen Regierungstruppen in Syrien.

Das Aufklärungsflugzeug sei bereits am späten Montagabend nicht mehr zu orten gewesen, hiess es weiter. Zu der Zeit hätten israelische Kampfjets des Typs F-16 Ziele in der syrischen Küstenprovinz Latakia angegriffen, sagte der Ministeriumsmitarbeiter demnach weiter.

Die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti berichtete unter Berufung auf Sicherheitskreise, die syrische Luftabwehr habe mit einem Gegenangriff reagiert. Das russische Verteidigungsministerium erklärte auch, es seien Raketen von der französischen Fregatte «L'Auvergne» in dem Gebiet abgefeuert worden. Ein Sprecher der französischen Armee in Paris erklärte, das französische Militär weise «jegliche Verwicklung in diesen Angriff» zurück. (chk/sda)