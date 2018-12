Schweizer im Fall zweier getöteter Skandinavierinnen festgenommen

Marokkanische Behörden haben nach dem Mord an zwei Skandinavierinnen im Atlas-Gebirge vor knapp zwei Wochen einen Schweizer festgenommen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP am Samstagabend. Der Mann steht unter Verdacht, einigen Verdächtigen das Schiessen beigebracht zu haben, heisst es in einer Mitteilung der zentralen Strafermittlungsbehörde BCIJ, die im Königreich auch für die Terrorismusbekämpfung zuständig ist.

Der Mann soll den Verdächtigen ausserdem den Umgang mit modernen Technologien gezeigt haben, die sie zur Rekrutierung benutzt hätten, um so «Terrorpläne in Marokko auszuführen». Der in Marokko lebende Mann sei von «extremistischer Ideologie durchdrungen» und habe neben der Schweizer auch die spanische Staatsbürgerschaft.

Das Aussendepartement (EDA) in Bern hat die Festnahme eines Schweizer Staatsbürgers in Marokko auf Anfrage der Agentur Keystone-SDA am Samstagabend bestätigt. Man stehe für weitere Abklärungen in Kontakt mit den zuständigen Behörden, sagte EDA-Sprecher George Farago.

Zelt zur Übernachtung aufgeschlagen

Im Zusammenhang mit dem Doppelmord sind nach AFP-Angaben nun insgesamt 19 Menschen festgenommen worden. Die vier Hauptverdächtigen im Fall waren in den Tagen nach der Tat festgenommen worden. Die Männer hatten nach Angaben der Staatsanwaltschaft der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) die Treue geschworen. Rabat stuft die Tat als «terroristisch» ein.

Die Leichen der 24-jährigen Dänin und ihrer vier Jahre älteren norwegischen Freundin waren am Montag dem 17. Dezember in einer einsamen Gegend des Atlas-Gebirges gefunden worden. Die beiden hatten in einem bei Wanderern beliebten Gebiet am Fuss des Berges Toubkal ihr Zelt zum Übernachten aufgeschlagen.

Auf die zwei Opfer sei eingestochen, ihre Kehlen seien durchgeschnitten worden, erklärte Abdelhak Chiam, der Leiter der Ermittlungsbehörde BCIJ, der Nachrichtenagentur AFP. Dann seien die zwei Frauen enthauptet worden.

Der Fall löste in Norwegen, Dänemark und Marokko grosse Emotionen aus. In den sozialen Meiden kursierte ein Video, das die Hinrichtung eines der beiden Opfer zeigen soll. Laut einer Quelle der AFP, die der Untersuchung nahe steht, erachten marokkanische Behörden das Video als authentisch.

#BREAKING Morocco arrests Swiss man over hiker double murder, police say pic.twitter.com/c6BJpblnox — AFP news agency (@AFP) December 29, 2018

(mch/sda/afp)