Sie bemalen Kabuls Mauern

«Was mir zu Kabul einfällt?», fragt Enayatullal Hekmat lachend. «Gefängnis. Kabul ist ein verdammtes Gefängnis geworden. Musst dich doch bloss umschauen!» Hekmat steht in der Mitte des Massoud-Platzes, der gerade im Vormittagsstau erstickt. Wie mit einer Kompassnadel fährt er mit seinem Arm einmal rund um den Platz: Nach Norden geht die Strasse zum Flughafen weg, an der Ecke der oberste Gerichtshof, versteckt hinter schweren Betonmauern, nach Süden das Gesundheitsministerium, Soldaten mit kugelsicheren Westen und Maschinenpistolen im Anschlag bewachen das doppelt gesicherte Stahltor vor der Einfahrt.

Im Westen die US-Botschaft, wieder Betonmauern, in mehreren Schichten, unterbrochen von Wachtürmen, die panzerverglasten Fenster so klein wie Schiessscharten, Stacheldraht. «Wir leben hier in einem Hochsicherheitstrakt», sagt Hekmat.

Er will das ändern, seit zwei Jahren schon. Er hat sich den Art Lords angeschlossen, einer Gruppe von Malern, Grafikdesignern und Konzeptkünstlern, die die Stadt mit grossflächigen Ge­mälden überziehen. Die sogenannten T-Walls, die verschiebbaren Betonwände mit dem schweren Sockel, die das Stadtbild prägen, sollen so umgedeutet werden. «Wir wollen das Gesicht Kabuls und des ganzen Landes verändern», sagt Hekmat.

Passanten dürfen mitmachen

Um die 500 Bilder hat die Gruppe in den vergangenen zweieinhalb Jahren gemalt: den Taliban, der keinen Raketenwerfer im Arm hält, sondern einen riesigen Bleistift; den Jungen, der liest, statt zu arbeiten, an der Mauer eines Ministeriums; das Verbotsschild, in dem ein Mann mit einem Mädchen an der Hand eingezeichnet ist. Ein Appell gegen die weit verbreiteten Kinderehen.

Hekmat geht schnellen Schrittes über die Strasse, gleitet dabei wie ein Balletttänzer an den fahrenden Autos vorbei und klatscht mit der flachen Hand auf ein weiteres Gemälde an der Mauer zum Gesundheitsministerium. Es zeigt die erste Kommandeurin in der afghanischen Armee. «Wir haben auch eine Geschichte der Aufklärung. Das sollen die Leute erfahren.» Dafür machen die Art Lords aus ihren Malaktionen eine Art Happening. «Die Passanten bekommen Pinsel und Farbeimer in die Hand und können mitmalen. Das macht denen richtig Spass.»

Enayatullal Hekmat (27) hat in Kabul Kunst studiert, er gehört zur neuen Generation der Stadt: Jeans, Sneakers, ein rot-schwarz kariertes Blouson, an der Hand trägt er einen goldenen Ring mit rotem Edelstein. Er stammt aus einem Dorf, sechs Stunden mit dem Bus von der Hauptstadt entfernt. «Kabul steht für mich für Freiheit. Wir haben hier alles: Schulen Krankenhäuser, Cafés», sagt Hekmat. «Doch im Moment ist es kein guter Ort. Es droht uns, das wieder zu verlieren.»

Das vergangene Jahr war eines der blutigsten seit dem Sturz der Taliban, Tausende Menschen wurden getötet oder verletzt. Allein in Kabul ereigneten sich bis Jahresende 16 schwere Anschläge, darunter die Bombe, die Ende Mai bei der deutschen Botschaft explodierte und mehr als 150 Menschen umbrachte. Regelmässig versuchen die Terroristen, den Sitz der alliierten Streitkräfte in der Innenstadt mit Granaten und alten Raketen sowjetischer Bauart zu beschiessen. Weil sie dabei improvisieren, landen die Geschosse oft irgendwo in der Stadt. Gleichzeitig wird die Strategie der Attentäter immer perfider: Durch ein Loch im Wagenboden legen Terroristen im Stau eine Bombe auf die Strasse, gezündet wird in sicherem Abstand. An den schwer bewachten Gebäuden wird mittlerweile ein Selbstmordattentäter vorgeschickt; nach der Explosion dringen die Terroristen dann in das Gebäude ein, um sich selbst in die Luft zu sprengen.

Nach jedem grösseren Anschlag verschärfen Militär und Polizei die Sicherheitsvorkehrungen in der Innenstadt. Rund um die sogenannte Green Zone, den Sitz der Botschaften und vieler Regierungsgebäude, verläuft der «Ring of Steel», der «Stahlring», dessen Einfahrten schwer bewaffnete Soldaten und Polizisten bewachen. Das US-Militär hat weisse Zeppeline in der Luft, die ständig mit hochauflösenden Kameras jede Bewegung in den Strassen verfolgen.

«Es macht die Leute kaputt»

Doch es hilft nichts. Am Samstag sprengte sich ein Attentäter mit einem Krankenwagen in die Luft. Es war der zweite Anschlag innerhalb einer Woche mitten im Herzen der Stadt. Am Samstag davor hatten mehrere Taliban das Hotel Intercontinental gestürmt, 22 Menschen getötet, darunter 15 Ausländer und das Haus über mehrere Stunden belagert. Wie ein Mahnmal für die Verletzlichkeit der Stadt steht der russgeschwärzte Betonbau auf dem Hügel in der Mitte Kabuls. Inzwischen gehen die Ermittler davon aus, dass die Terroristen Hilfe innerhalb des Hotels oder gar in den Sicherheitsbehörden hatten. «Es macht die Leute kaputt», sagt Enayatullal Hekmat.

Aber er hat jetzt keine Lust mehr auf die Tristesse dieser Stadt. Es gibt ja auch das andere Kabul – energiegeladen, voll, laut, dreckig, anarchisch. Hekmat ist im Café Khanagi verabredet, es liegt in einem der besseren Viertel. Der Weg dahin führt vorbei am Zoo und am Vergnügungspark, wo sich donnerstags und freitags, dem Wochenende in Afghanistan, die Familien treffen. Eine Schar vielleicht zehnjähriger Mädchen versucht, die Strasse zu überqueren, sie kommen gerade aus der Schule und lachen, weil es ihnen nicht gelingt hinüberzukommen. Eine Frau in einer schmutzigen königsblauen Burka steht mitten auf einer Hauptverkehrsstrasse und bettelt. An der Hand hält sie einen vierjährigen Jungen.

Zweifel nach jedem Anschlag

Hekmat will, dass man das alles sieht: die Bäcker mit den Fladenbroten in Fischform in den Auslagen, die gigantischen Hallen, die Wedding-Halls, in denen die Afghanen ihre Hochzeiten veranstalten. «Das ist der Alltag hier, den dürfen wir uns nicht kaputt machen lassen.» Ein Bild noch, bevor er dann losmuss. Es zeigt Königin Soraya Tarzi, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts für Frauenrechte kämpfte. Das Gemälde prangt an den Mauern, die den alten Präsidentenpalast umschliessen. Wie ein kariöser Zahn steht er auf einem Hügel, umgeben von einem Gerüst. Darauf, in grossen arabischen Schriftzeichen: «Wir können das.» Gemeint sind die Ingenieurinnen und Architektinnen, die am Wiederaufbau mitarbeiten. Die Frauen wollen so zeigen, dass auch sie auf dem Bau arbeiten können.

Hekmat kann verstehen, dass jetzt gerade die jungen Leute das Land verlassen wollen. «Jedes Mal nach einem Anschlag überlege ich selbst, ob ich abhauen soll.» Doch nach zwei, drei Tagen sei das vergessen. «Ich geb das hier doch nicht einfach auf.»

