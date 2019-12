Spitzenküche im Armenviertel

Es ist ein erstaunlicher Anblick. Strassenzug um Strassenzug reihen sich geduckte Häuschen, ärmliche Hütten und Baracken. Dann, an einer auffälligen Fassade aus schwarz bemaltem Backstein mit gläserner Eingangstür, ein Restaurantschild: 4Roomed. Das kleine Restaurant mit Wellblechdach liegt mitten in der Kapstadter Township Khayelitsha und wurde dieses Jahr von den Magazinen «Food & Wine» und «Travel + Leisure» zu einem der dreissig besten Restaurants der Welt erklärt.

Khayelitsha zeigt das andere Gesicht der quirligen, zuweilen schon fast mondänen südafrikanischen Grossstadt Kapstadt, die spektakulär zwischen Atlantik und Tafelberg gelegen ist. Zwei Millionen Menschen leben in den Townships. Das entspricht der Hälfte der Einwohner der Grossregion Kapstadt. Fast ausnahmslos sind es Schwarze. In Khayelitsha ist, vom Strassenbild her, die Apartheid noch Realität.

Ungezwungene Fröhlichkeit

Abigail Mbalo, Besitzerin und Chefköchin des 4Roomed, ist in Khayelitsha aufgewachsen. Sie ist eine Frau, die grosse Auftritte durchaus liebt, aber nicht sucht. Die 42-Jährige stürmt, mit einer Schar Angestellter im Schlepptau, auf die Besucher zu und verbreitet erst einmal eine ungezwungene Fröhlichkeit. Über der weissen Kochjacke trägt sie einen auffällig gemusterten Designermantel.

Der grosse goldene Fingerring hat die Form von Afrika, auf dem Anhänger, den sie an einer Kette um den Hals trägt, steht jener Leitspruch, der gemeinhin als «Ubuntu» bezeichnet wird und bereits während der Sklaverei und in der Zeit der Apartheid in den Townships die Solidarität stärkte. Er lässt sich etwa so übersetzen: «Ich bin, was ich bin, wegen der anderen.»

Die Köchin hat eine Mission

Abigail Mbalo hat eine Mission: Sie will, dass die Wertschöpfung der Arbeit, die Menschen aus den Townships leisten, in den Townships bleibt. Deshalb haben sie und ihr Ehemann Sam Mokoena 2017 trotz Angeboten von Spitzenrestaurants in der City beschlossen, ihr Lokal in Khayelitsha zu eröffnen, wo es sonst weit und breit weder Restaurants noch andere Vergnügungsstätten gibt. «Wenn Geschäftsleute aus der City oder Touristen zu mir essen kommen wollen, sollen sie zu mir in die Township kommen», sagt sie. Und sie fährt fort: «Beim Fussball oder beim Rugby funktioniert das Zusammensein von Schwarzen und Weissen auf Augenhöhe. Das zeigt doch, dass wir es können. Nur muss das Alltag werden.»

Die Einrichtung des Restaurants scheint aus dem Brockenhaus zu stammen. Ein paar Holztische, wacklige Gartenstühle. Wenn mehr als vierzig Gäste hier sind, wird es eng. In der Küche, die durch eine Glasscheibe einsehbar ist, steht Abigail Mbalos Sohn. Er arbeitet hoch konzentriert, während der Kellner gut gelaunt und unter Verwendung der in einigen afrikanischen Sprachen üblichen Klicklaute aufzählt, was demnächst aufgetischt wird.

Um es vorwegzunehmen – es ist grossartig, doch ist Mbalo jetzt gerade weniger an Kochrezepten als an jenen Projekten interessiert, die sie mit finanzieller Unterstützung verschiedener internationaler Unternehmen – darunter Tourismusanbieter aus der Schweiz und Deutschland – vorantreibt. Dabei ist das Restaurant eine Art Basislager, Mittel zum Zweck. Da wäre einmal das Gartenprojekt von Mama Christina Kaba: Mama Christina ist eine Urgewalt. Sie trägt eine blau-rote Gärtnerschürze, hat ein Kopftuch um die Haare geschlungen, gestikuliert wild, redet laut und Klartext. «Sie ist meine Inspiration», flüstert Abigail hinter vorgehaltener Hand, während Mama Christina gerade mit den Zwischenhändlern abrechnet. Seit dreizehn Jahren bepflanzen acht Frauen und ein Mann in Khayelitsha auf einem hundert Aren grossen Areal gemeinsam ihre Gartenparzellen.

Mama Christinas Garten

Die biologisch angebauten Gemüse, Früchte, Salate und Kräuter sind bei den gehobeneren Restaurants von Kapstadt-City beliebt, doch verdienen tun daran vor allem die Einkäufer. Das will Mama Christina ändern. «No Middlemen!» – keine Zwischenhändler –, ruft sie kämpferisch in die Runde. Auf dem T-Shirt einer Mitstreiterin steht in grossen Buchstaben «Yukuzenzele» – steh auf und mach es selbst.

Ein Anfang ist gemacht: Ein Teil der Ernte wird direkt ans Restaurant 4Roomed geliefert. Doch Mama Christina will mehr. Auf dem Tisch steht das Modell einer Markthalle, eines Grossmarktes, der auf einer Brache direkt neben den Gärten errichtet werden soll. «Dann können wir unsere Ernte selbst verkaufen», sagt sie. Noch ist das Verteilzentrum eine Vision. «Spendet Geld und kommt zurück, um zu schauen, was daraus geworden ist», sagt Mama Christina zum Schluss. Und: «Der Garten ist in deinem Herzen.»

Der geläuterte Gangster

Der Garten ist auch in Ludwe Qamatas Herzen. Vor einigen Jahren aber war dort noch Ödnis. Der junge Mann mit Wollmütze erzählt stockend und nur ansatzweise von seinem früheren Leben als Mitglied einer Gang. Gewalt, Alkohol und Drogen.

Gärtner Ludwe Qamata hat ein unruhige Vergangenheit hinter sich. Foto: Helene Arnet

Dann sagt er: «Können wir bitte über Gemüse sprechen?» Er gehört zu den sogenannten Ghetto-Gärtnern, die in verschiedenen Quartieren Jobs für arbeits- oder perspektivenlose Jugendliche schaffen. Ludwe Qamata bepflanzt im Hinterhof eines Seniorenclubs ein einst bestimmt staubtrockenes Stück Land und zeigt Schulkindern, wie schön es ist, wenn man etwas zum Blühen bringt. Seine Metapher: Kompost. «Alle schlechten Dinge, die passieren, können kompostiert werden und zum Nährboden von Neuem, Gutem werden», sagt er. An der Bretterwand, die den Garten auf einer Seite begrenzt, prangt neben der farbenfrohen Flagge Südafrikas ein grosses Porträt Nelson Mandelas. Daneben steht in geschwungener Schrift: «We Respect Your History.»

«Wir müssen in den Townships schöne Orte schaffen. Wir müssen die guten Dinge in die Townships bringen», sagt Abigail Mbalo, während ein Uber-Taxi uns an die nächste Station transportiert. «Nicht nur, damit die Menschen von aussen hierherkommen, sondern auch, damit die Menschen, die hier wohnen, hierbleiben.»

Wir stoppen vor einem verlassen wirkenden, betonierten Gebäude. «Arts and Craft» steht auf einem Schild. Ganz hinten in dem staubigen Innenhof leuchten zwei Farbflecken. Es handelt sich um das Atelier von Ayanda Dube und Sispho Krewu. Die beiden jungen Designerinnen entwerfen und nähen hier farbenfrohe Kleider, die von der einheimischen Xhosa-Kultur inspiriert sind, in eigener Regie.

Einheimisches Design

Für den Kauf der Nähmaschinen hat Abigail Sponsorengelder aufgetrieben. «Die Maschinen sind teuer, ohne diese Unterstützung müssten wir irgendwo in der Stadt arbeiten», sagt Sisipho Krewu. «Wir würden unsere Zeit mit mühsamen Reisen verschwenden.» Wer einmal zu Stosszeiten in einem der chronisch überfüllten Minibustaxis oder Linienbusse unterwegs war, weiss, wie strapaziös solche Fahrten sind.

Designerinnen Ayanda Dube und Sispho Krewu. Foto: Helene Arnet

Ayanda Dube organisiert regelmässige Treffen, an denen sich Menschen, die kleine Unternehmen führen oder aufbauen wollen, austauschen können. Denn das jetzt noch etwas trostlos wirkende Geviert, in das sie mit ihrer Kollegin Farbe bringt, soll zu einem Ort werden, an dem man arbeitet, einkauft und sich trifft.

Auch dazu soll das Restaurant 4Roomed beitragen. «Geplant ist, dass die kleinen Unternehmen ihre Produkte bei uns oder auf einer für unsere Gäste organisierten Tour vorstellen können», sagt Abigail Mbalo. «Die jungen Leute sollen sehen, dass sie nicht in die Stadt gehen müssen, um zu arbeiten.» Gedankenverloren umfasst sie ihren «Ubuntu»-Anhänger und sagt nach einer Weile: «Wenn mich jemand fragt, weshalb ich mein Restaurant nicht in der City eröffnet habe, antworte ich: Weshalb gehst du zum Essen nicht in die Township?» Dann kann «Ubuntu» zum Tragen kommen und Menschen zusammenbringen.