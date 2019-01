Türkei fordert lebenslange Haft für US-Konsulatsmitarbeiter

Laut Berichten der regierungsnahen Zeitung «Hürriyet» und des staatlichen Fernsehsenders TRT vom Sonntag wird Metin Topuz vorgeworfen, häufig Kontakt zu mutmasslichen Mitgliedern der Bewegung des islamistischen Predigers Fethullah Gülen gehabt zu haben.

Die türkische Regierung macht die Gülen-Bewegung für den Putschversuch im Sommer 2016 verantwortlich. Gülen lebt seit 1999 in den USA. Regierungsnahe Medien in der Türkei werfen den USA schon lange vor, in den Umsturzversuch verwickelt gewesen zu sein.

US-Pastor freigelassen

Topuz wurde im Oktober 2017 festgenommen und inhaftiert. Sobald ein Gericht die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft in Istanbul gegen ihn annimmt, kann der Prozess beginnen.

Die Beziehungen zwischen der Türkei und den USA sind seit längerem angespannt. Nach der Freilassung des US-Pastors Andrew Brunson im Oktober hatte sich das Verhältnis der Nato-Partner zuletzt gebessert. Brunson sass seit Oktober 2016 unter dem Vorwurf der Spionage und der Unterstützung einer Terrororganisation in türkischer Untersuchungshaft und später im Hausarrest. (sep/sda)