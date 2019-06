USA machen Iran für «Angriff» auf Tanker verantwortlich

US-Aussenminister Mike Pompeo hat dem Iran die Verantwortung für die mutmasslichen Angriffe auf zwei Tanker im Golf von Oman zugewiesen. «Es ist die Einschätzung der USA, dass die Islamische Republik für die Angriffe verantwortlich ist», sagte Pompeo am Donnerstag in Washington bei einem Kurzauftritt vor Kameras. Die beiden Schiffe hatten am Donnerstagmorgen Notrufe abgesetzt, die Besatzungen wurden evakuiert.

Pompeo lieferte keine konkreten Belege dafür, dass der Iran hinter den mutmasslichen Attacken steckt. Die US-Einschätzung stütze sich auf den «Grad an Expertise», mit dem die Angriffe ausgeführt worden seien. Diese «unprovozierten Attacken» stellten eine Gefahr für die Freiheit der Schifffahrt dar und seien Teil einer iranischen «Kampagne», die Spannungen in der Region zu erhöhen, sagte der US-Aussenminister.

Die Vorfälle vor der iranischen Küste haben weltweit die Sorgen vor einer Eskalation in der Region verstärkt. Nach Angaben der norwegischen Seefahrtsbehörde hatte es an Bord des norwegischen Tankers «Front Altair» drei Explosionen gegeben. Es sei niemand verletzt worden, doch sei das Schiff in Flammen aufgegangen.

Auf dem mit Rohöl beladenen Tanker «Front Altair» ist Feuer ausgebrochen: Eine Aufnahme aus einem vorbeifliegenden Flugzeug. (13. Juni 2019) Bild: Isna/AFP

Bei dem zweiten betroffenen Tanker handelt es sich um die «Kokuka Courageous» der japanischen Firma Kokuka Sangyo Ltd. Nach Angaben des Unternehmens konnte 21-köpfige Besatzung gerettet werden. Das Schiff wird von der Hamburger Reederei Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) betrieben.

Die Vorfälle ereigneten sich einen Monat nach mutmasslichen Sabotageakten gegen vier Schiffe vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate. Auch in diesen Fällen verdächtigten die USA den Iran, der Urheber zu sein.

Ölpreise steigen stark an

Die betroffene Meerenge ist eine der wichtigsten Seestrassen der Welt. Sie verbindet die ölreiche Golfregion mit dem offenen Meer. Über die Strasse von Hormus läuft ein grosser Teil des weltweiten Öltransports per Schiff. Die Ölpreise stiegen nach den Zwischenfällen stark an. Der Preis für die US-Rohölsorte WTI stieg um bis zu 3,9 Prozent auf 53,11 Dollar je Barrel (159 Liter).

Die EU warnte nach den Vorfällen vor vorschnellen Reaktionen. «Die Region braucht keine weiteren Elemente der Destabilisierung und keine weiteren Spannungen», sagte die Sprecherin der EU-Aussenbeauftragten Federica Mogherini in Brüssel.

Das norwegische Seefahrtsamt erhöhte seine Sicherheitsstufe für das betroffene Gebiet. «Wegen der Angriffe und der unklaren Umstände» rate man Schiffen unter norwegischer Flagge, sich von iranischen Territorialgewässern fernzuhalten.

Sorgen vor militärischem Konflikt

Die USA waren vor einem Jahr einseitig aus dem Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen und setzen das seitdem wieder mit massiven Wirtschaftssanktionen unter Druck. Das US-Militär verlegte einen Flugzeugträger und eine Bomberstaffel in die Region, was Sorgen vor einem militärischen Konflikt aufkommen liess.

Erst vor vier Wochen hatten die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) Sabotageakte gegen vier Handelsschiffe in derselben Region gemeldet. Nach saudiarabischen Angaben wurden zwei Tanker des Landes schwer beschädigt. Die genauen Umstände blieben jedoch unklar.

US-Sicherheitsberater John Bolton sprach später von Angriffen mit Seeminen, für die «fast sicher» der Iran verantwortlich sei. Beweise für seine Anschuldigung legte er nicht vor. Die Regierung in Teheran wies den Vorwurf zurück und sprach von «lächerlichen Behauptungen».

Die USA hatten zusammen mit ihren Verbündeten Saudiarabien und den VAE in den vergangenen Wochen den Druck auf den Iran massiv erhöht. Die Königshaus in Riad beschuldigt den Iran unter anderem, in Jemens Bürgerkrieg die Huthi-Rebellen zu unterstützen. Diese hatten in den vergangenen Wochen Saudiarabien wiederholt mit Drohnen angegriffen.

(mac/afp/sda)