USA präsentieren angebliches neues Beweismaterial gegen Iran

Zu den mutmasslichen Angriffen auf zwei Tanker im Golf von Oman haben die USA neue Bilder publiziert, welche die Verantwortung des Iran belegen sollen. Die am Montag vom Pentagon veröffentlichen Fotos zeigen unter anderem die Reste eines Magneten, mit dem eine Mine an einem der Tanker befestigt worden sein soll.

Es soll sich um denselben – nicht explodierten – Sprengsatz handeln, mit dem das US-Verteidigungsministerium bereits vor einigen Tagen die iranischen Revolutionsgarden in Verbindung gebracht hatte. Ein in der vergangenen Woche vom Pentagon veröffentlichtes Video soll angeblich ein Patrouillenboot der Revolutionsgarden dabei zeigen, wie es an einem der Tanker festmacht, um die nicht explodierte Haftmine vom Rumpf zu entfernen.

Video: Video soll iranischen Angriff auf Tanker beweisen

Der norwegische Tanker «Front Altair» und die «Kokuka Courageous» aus Japan hatten am Donnerstagmorgen im Golf von Oman Notrufe abgesetzt, nachdem es bei beiden Schiffen an der Wasserlinie Explosionen gegeben hatte. US-Präsident Donald Trump wies Teheran die Verantwortung zu: «Der Iran hat das gemacht», sagte er am Freitag in einem Fernsehinterview.

Das beschuldigte Land Iran dementierte eine Urheberschaft. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres forderte eine unabhängige Untersuchung.

(fal/afp/sda)