USA steigen aus dem Iran-Abkommen aus

Nun herrscht Klarheit über die Zukunft das Atomabkommens mit dem Iran: Wie der US-Präsident Donald Trump am Dienstag in einer Ansprache im Weissen Haus in Washington bekannt gegeben hat, treten die USA den Rückzug aus dem Deal an.

Er begründete dies damit, dass Teheran trotz der Vereinbarung von 2015 sein Streben nach Atomwaffen fortgesetzt habe.

Trump gab ferner bekannt, dass auf Basis des Abkommens ausgesetzte Sanktionen gegen das Land wieder in Kraft gesetzt würden. Er sprach von einem «desaströsen Deal», der im Kern faul sei und den Iran nicht an der Entwicklung von Kernwaffen hindern könne. Bliebe das Abkommen bestehen, würde ein atomares Wettrüsten im Nahen Osten entstehen.

USA zu Verhandlungen bereit

Trump kündigte die Verhängung schärfster Wirtschaftssanktionen an. Der Iran werde ein neues und langfristiges Abkommen schliessen wollen, sagte Trump voraus. Er sei zu Verhandlungen bereit.

Der US-Präsident fordert seit Monaten, von ihm ausgemachte Schwächen im Vertrag müssten nachverhandelt werden. Unter anderem will Trump, dass der Iran sein Atomprogramm auch nach dem Ende der Laufzeit 2025 einschränkt.

Statement on the Iran Nuclear Deal: https://t.co/O3SpryCKkc — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8. Mai 2018

Bedauern der EU-Partner

Deutschland, Frankreich und Grossbritannien «bedauern» nach den Worten des französischen Präsidenten Emmanuel Macron den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen. Zusammen wollten sie an einem «umfassenderen» Abkommen arbeiten, erklärte Macron am Dienstag auf Twitter. Das internationale Regelwerk «im Kampf gegen die Weiterverbreitung von Atomwaffen steht auf dem Spiel», fügte er hinzu.

La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni regrettent la décision américaine de sortir de l’accord nucléaire iranien. Le régime international de lutte contre la prolifération nucléaire est en jeu.https://t.co/fHuuUMUsCj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 8. Mai 2018

Kurz vor Trumps Entscheidung hatte Macron mit Trump telefoniert, konnte diesen aber offensichtlich nicht von der Entscheidung, aus der Vereinbarung auszusteigen, abhalten.

Schweiz besorgt über Folgen des Rückzugs

Die Schweiz zeigt sich besorgt über mögliche Folgen des US-Ausstiegs aus dem Abkommen. Der Entscheid Washingtons bedeute aber nicht das Ende des Abkommens, schreibt das Aussendepartement (EDA) in Bern am Dienstagabend in einer Reaktion. Die Schweiz rufe alle Vertragspartner des Abkommens zur Zurückhaltung und Weiterführung auf, und sie setze sich für die Wahrung ihrer Interessen ein.

Die Rechtslage in der Schweiz betreffend den Iran ändere sich mit Entscheiden der USA zu Sanktionsthemen nicht, schreibt das EDA. Die Schweiz setze weiterhin alle Verpflichtungen gemäss Uno-Resolution 2231 vollständig um. Allerdings verstärke der Entscheid der USA politisch die Unsicherheit über die Zukunft des Atomabkommens und erhöhe damit auch die Rechtsunsicherheit für Schweizer Firmen, insbesondere für Finanzintermediäre im Hinblick auf den Handel mit dem Iran.

Deutsche Firmen müssen Iran-Aktivitäten «sofort» zurückfahren

Nach der Ankündigung der USA zum Ausstieg aus dem Atomabkommen sollten deutsche Unternehmen ihre Aktivitäten im Iran «sofort» herunterfahren. Das forderte der neue US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, am Dienstag über den Kurzbotschaftendienst Twitter.

As @realDonaldTrump said, US sanctions will target critical sectors of Iran’s economy. German companies doing business in Iran should wind down operations immediately. — Richard Grenell (@RichardGrenell) 8. Mai 2018

Harter Schlag für Rohani

Für den iranischen Präsidenten Hassan Rohani ist der Rückzug der USA aus dem internationalen Atomabkommen ein schwerer Rückschlag. Er warf Trump «psychologische Kriegsführung» gegen Iran vor und drohte mit verstärkter Anreicherung von Uran.

Er habe die iranische Atomenergieorganisation angewiesen, die nötigen Massnahmen zu ergreifen, um gegebenenfalls «die unbegrenzte industrielle Anreicherung» wiederaufzunehmen, sagte Rohani am Dienstagabend im Staatsfernsehen. Der Iran werde aber «einige Wochen» mit der Umsetzung dieser Entscheidung warten und zunächst das Ergebnis der Gespräche mit den anderen Vertragspartnern abwarten.

Die Atomvereinbarung von 2015 war der bisher grösste Erfolg des moderaten Politikers und seine ganze Politik basierte darauf, dass die Aufhebung der Sanktionen der Wirtschaft neuen Schwung geben würden. Diese Hoffnung hat sich jedoch ebenso wenig erfüllt, wie das Ziel eines Ausgleichs mit dem Westen.

Iran bleibt im Atomabkommen

Auch nach dem Ausstieg der USA hält Teheran an der Vereinbarung fest. Das versicherte der iranische Präsident Hassan Rohani am Dienstagabend in einer Fernsehansprache.

Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump werde daran nichts ändern. «Wir haben statt eines Abkommens mit sechs Staaten nun eines mit fünf», sagte Rohani. «Wir lassen nicht zu, dass Trump diesen psychologischen Krieg gewinnt.»

Auch EU will am Abkommen festhalten

In den ausländischen Botschaften wurde nach Angaben eines europäischen Diplomaten bereits erwartet, dass Trump letzte Versuche der Europäer ignorieren wird und sich die USA aus dem Abkommen zurückziehen werden. Die Chance, dass das Abkommen in Kraft bleibe, sei «sehr gering», sagte der Diplomat.

Die Europäische Union will trotz der Entscheidung der USA für einen Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran an dem Deal festhalten. Das sagte die EU-Aussenbeauftragte Federica Mogherini am Dienstagabend in Rom.

UN-Generalsekretär ruft zu Einhaltung des Deals auf

Nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres die übrigen Unterzeichner dazu aufgerufen, ihre Verpflichtungen einzuhalten.

Die Teilnehmer des sogenannten Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) sollten «vollständig zu ihren jeweiligen Verpflichtungen stehen», erklärte Guterres am Dienstag. Alle anderen UN-Mitglieder forderte er dazu auf, die Vereinbarung zu unterstützen.

Israel und Saudiarabien applaudieren

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat Trumps Entscheidung begrüsst. «Israel unterstützt voll die heute getroffene mutige Entscheidung von Präsident Trump, das katastrophale Abkommen zu verlassen», sagte Netanyahu am Dienstagabend in einer kurzen Fernsehansprache.

Auch Saudiarabien hat die Entscheidung von Trump zum Rückzug aus dem internationalen Abkommen begrüsst. «Das Königreich unterstützt und begrüsst die vom US-Präsidenten verkündeten Schritte zum Rückzug aus dem Atomabkommen» und zur Wiedereinsetzung der Wirtschaftssanktionen, hiess es in einer offiziellen Erklärung im Staatssender Al-Echbarija am Dienstagabend.

Das wahhabitische Königreich war von Anbeginn gegen das Atomabkommen, da es befürchtete, dass dies seinem Rivalen einen Vorteil im Ringen um die regionale Vorherrschaft verschaffen würde. Saudi-Arabiens Kronprinz Muhammad bin Salman hat gedroht, selbst Atomwaffen zu entwickeln, sollte der Iran die Bombe erlangen. Teheran bestreitet, jemals nach Atomwaffen gestrebt zu haben.

Scharfe Kritik von Obama

Der frühere US-Präsident Barack Obama, Trumps Vorgänger, der das Atomabkommen mitverhandelt hatte, kritisierte diesen scharf. «Ich glaube, dass die Entscheidung, das Atomabkommen zu riskieren, ohne dass es einen iranischen Verstoss gegen den Deal gibt, ein ernster Fehler ist», hiess es in einer Stellungnahme.

«Ohne das Atomabkommen könnten die Vereinigten Staaten vor die negative Entscheidung gestellt werden, ob sie einen atomar aufgerüsteten Iran akzeptieren wollen oder einen weiteren Krieg im Nahen Osten.» Obama hat sich in den vergangenen 15 Monaten nur äusserst selten zu tagesaktuellen politischen Entscheidungsprozessen geäussert. (nag/sda/afp)