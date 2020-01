USA töten Nummer zwei des Iran, Trump legt auf Twitter nach

Nach der Tötung des iranischen Generals Qassim Soleimani (zum Porträt) in Bagdad hat US-Aussenminister Mike Pompeo Teheran zur «Deeskalation» aufgefordert. Die USA wollten keinen Krieg mit dem Iran.

Der Iran solle sich nun wie ein normales Land verhalten und nicht mehr Terroristen in der ganzen Region unterstützen, sagte Pompeo am Freitag im Gespräch mit dem US-Sender Fox News. «Wir wollen keinen Krieg mit dem Iran», sagte er. Er war der erste ranghohe Vertreter der US-Regierung, der sich nach dem tödlichen Luftangriff in Bagdad öffentlich äusserte.

Er hoffe, dass die Führung in Teheran die «Entschlossenheit» der US-Regierung anerkenne und «dass sie sich entscheidet, zu deeskalieren», sagte Pompeo. Sollte der Iran einen anderen Weg verfolgen und die USA erneut herausfordern, seien Präsident Donald Trump und die gesamte US-Regierung bereit, «angemessen zu antworten». «Die USA werden nicht zusehen, wie die Iraner eine Eskalation betreiben und weiterhin die Leben amerikanischer Staatsbürger in Gefahr bringen», warnte Pompeo.

Pompeo: Einsatz war «komplett legal und strategisch richtig»

Durch Soleimanis Tod seien der Irak und der Nahe Osten heute sicherer und hätten eine bessere Chance auf ein Leben in Freiheit und Sicherheit, sagte Pompeo. «Die Abwesenheit von Qassim Soleimani ist ein Segen für diese Region.» An die Adresse von Kritikern in den USA sagte Pompeo, der Einsatz sei «komplett legal» und «strategisch richtig» gewesen.

Präsident Trump äusserte sich am Freitagmorgen (Ortszeit) auf Twitter zum Einsatz. Zunächst schrieb der US-Präsident nur: «Der Iran hat nie einen Krieg gewonnen, aber nie eine Verhandlung verloren». Der Tweet konnte als Drohung verstanden werden, dass der Iran einen Krieg gegen die USA in jedem Fall verlieren würde.

Mit den Verhandlungen könnte Trump auf das ihm verhasste Atomabkommen angespielt haben, das unter Führung seines Vorgängers Barack Obama ausgehandelt worden war. In zwei folgenden Nachrichten begründete Trump den Angriff auf Soleimani und schrieb, «er hätte schon vor vielen Jahren eliminiert werden sollen».

....of PROTESTERS killed in Iran itself. While Iran will never be able to properly admit it, Soleimani was both hated and feared within the country. They are not nearly as saddened as the leaders will let the outside world believe. He should have been taken out many years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020

Die US-Regierung rief derweil ihre Bürger auf, den Irak umgehend zu verlassen. US-Bürger sollten mit Flugzeugen aus dem Land ausreisen, solange dies möglich sei, erklärte die Botschaft in Bagdad. Andernfalls sollten sie auf dem Landweg ausreisen.

Im Kongress entbrannte eine Debatte über die Rechtmässigkeit des US-Angriffs (zum Bericht). Als Reaktion auf die Lage im Nahen Osten zogen die Öl- und Goldpreise deutlich an (zum Bericht).

UNO-Menschenrechtsexpertin widerspricht Pompeo

Nach Auffassung einer UNO-Menschenrechtsexpertin ist die gezielte Tötung von Soleimani wahrscheinlich ein Verstoss gegen internationales Recht. «Rechtfertigungen für solche Tötungen sind sehr eng definiert, und es ist schwer vorstellbar, wie eine davon auf diese Tötungen angewendet werden kann», twitterte Agnes Callamard. Sie ist unabhängige Berichterstatterin des UNO-Menschenrechtsbüros für aussergerichtliche, summarische oder willkürliche Hinrichtungen.

Der Einsatz von Drohnen oder anderen Mitteln für gezielte Tötungen sei ausser bei aktiven Kampfhandlungen fast nie legal. Tödliche Gewalt sei höchstens erlaubt, wenn unmittelbar Gefahr für Leben bestehe. «Dass jemand in der Vergangenheit an Terrorangriffen beteiligt war, reicht nicht aus, um eine solche Tötung legal zu machen», schrieb Callamard. Die französische Politologin arbeitet an der Columbia-Universität in New York. Als UNO-Berichterstatterin untersuchte sie unter anderem den Mord an dem regierungskritischen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi im Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul.

Vergeltung angekündigt

In fast allen Teilen des Iran kam es am Freitag zu spontanen Kundgebungen gegen die USA. Es fielen harte Worte in Richtung Washington wie «Tod den USA» und «Rache, Rache». Trump könne sich darauf einstellen, dass der Iran «das Blut Soleimanis rächen» werde, sagte der ranghohe Kleriker Ahmad Khatami in Teheran. Er steht den Hardlinern im Land nahe. Medienangaben zufolge nahmen Hunderttausende an den Demonstrationen teil.

Die oberste Führung in Teheran hat den USA «schwere Rache» angedroht. Ayatollah Khamenei schrieb am Freitag in einem Beileidsschreiben, das im iranischen Staatsfernsehen zitiert wurde: «Soleimanis Weg wird auch ohne ihn weitergeführt, aber die Kriminellen erwartet eine schwere Rache.» Der Tod Soleimanis werde den finalen Sieg des Islam gegen die Imperialisten nicht beeinträchtigen.

Auch der iranische Präsident Hassan Rohani kündigte Vergeltung an. «Zweifellos werden der Iran und andere unabhängige Staaten dieses schreckliche Verbrechen der USA rächen», erklärte Rohani in einem Kondolenzschreiben. Diese feige Tat zeige die Verzweiflung der US-Nahostpolitik.

USA haben Hoffnung auf eine Rettung des Atomabkommens «zerbombt»

Die Nato hat nach der Tötung von Soleimani in Bagdad die Sicherheit der Nato-Truppen im Irak als oberste Priorität eingestuft. «Die Sicherheit unseres Personals im Irak ist von grösster Bedeutung. Wir treffen weiterhin alle erforderlichen Vorkehrungen», sagte der amtierende Sprecher des Verteidigungsbündnisses, Dylan White. Die Nato beobachte die Lage in der Region sehr genau. «Wir stehen weiterhin in engem und regelmässigem Kontakt mit den US-Behörden», führte White aus. Die Nato-Mission im Land trage dazu bei, die irakischen Streitkräfte zu stärken und die Rückkehr des IS zu verhindern.

Russland verurteilte das amerikanische Vorgehen scharf. «Die Ermordung Soleimanis durch einen US-Angriff ist ein unverantwortlicher Schritt, der die Spannungen in der ganzen Region verschärfen wird. Soleimani hat loyal die nationalen Interessen des Iran verteidigt. Wir erklären dem iranischen Volk unsere herzliches Beileid», erklärte das russische Aussenministerium. Die USA hätten alle Hoffnung auf eine Rettung des Atomabkommens mit dem Iran «zerbombt», kommentierte Konstantin Kosatschew, der Chef der aussenpolitischen Kommission im russischen Föderationsrat. Der Iran könnte nun den Bau einer Atombombe in Angriff nehmen, «selbst wenn das bisher nicht geplant war.»

China rief alle Seiten zur Mässigung auf. «Wir mahnen alle beteiligten Parteien, besonders die Vereinigten Staaten, Ruhe und Zurückhaltung walten zu lassen, um weitere Spannungen und Eskalationen zu vermeiden», sagte ein Sprecher des Aussenministeriums am Freitag in Peking. Frieden und Stabilität in der Golfregion müssten gewahrt werden, betonte der Sprecher. Die Souveränität und territoriale Unversehrtheit des Irak müssten respektiert werden. China habe die Anwendung von Gewalt in internationalen Beziehungen immer abgelehnt.

«Akt der Verteidigung»

EU-Ratspräsident Charles Michel hat vor einer Spirale der Gewalt im Irak gewarnt. «Der Kreislauf von Gewalt, Provokationen und Gegenschlägen, den wir in den vergangenen Wochen im Irak erlebt haben, muss aufhören», erklärte Michel am Freitag in Brüssel. «Eine weitere Eskalation muss um jeden Preis verhindert werden.»

Zu viele Waffen und zu viele Milizen verlangsamten die Rückkehr zu einem normalen Alltag für die irakischen Bürger, führte der EU-Ratspräsident weiter aus. Den tödlichen Militärschlag der USA gegen den iranischen General in der irakischen Hauptstadt Bagdad sprach er nicht direkt an.

Die europäischen Staaten halten sich nach dem amerikanischen Angriff bedeckt. Als erstes EU-Land meldet sich Frankreich zu Wort. «Wir erwachen in einer gefährlicheren Welt», sagt Vizeaussenministerin Amelie de Montchalin und warnte vor einer weiteren Eskalation. Hinter den Kulissen versuche man, die Lage zu deeskalieren. Der französische Präsident Emmanuel Macron appelliere an «alle Akteure in der Region». Einen ähnlichen Ton schlägt der britische Aussenminister Dominic Raab an. «Wir wissen um die Gefährlichkeit der iranischen Al-Quds-Milizen, die Qassim Soleimani anführte. Nach seinem Tod rufen wir alle Parteien zur Deeskalation auf. Ein weiterer Konflikt ist nicht in unserem Interesse.»

Ebenfalls getötet wurde der stellvertretende Leiter der irakischen Volksmobilisierungskräfte, Abu Mahdi al-Muhandis, wie die Medienstelle der vom Iran unterstützten Milizen erklärte. Soleimani und Abu Mahdi al-Muhandis seien in einem Fahrzeug gefahren, als es von zwei aufeinanderfolgenden Lenkraketen getroffen wurde, die von amerikanischen Drohnen abgefeuert worden seien, als sie vom Flughafen wegfuhren, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.

Soleimani war der prominenteste Vertreter und das bekannteste Gesicht des iranischen Militärs im Ausland. Die Al-Quds-Brigaden gehören zu den Revolutionsgarden (IRGC), einer Eliteeinheit der iranischen Streitkräfte. Soleimani tauchte sowohl im Irak als auch im benachbarten Bürgerkriegsland Syrien immer wieder an der Seite schiitischer Milizen auf, die vom Iran unterstützt werden.

Die Pressestelle des irakischen Premier veröffentlichte dieses Foto, das ein brennendes Fahrzeug am Flughafen Bagdad zeigt. Bild: Keystone

Der einflussreiche irakische Schiitenführer Muqtada al-Sadr aktivierte nach dem tödlichen US-Angriff auf Soleimani seine Anti-US-Miliz. Über Twitter rief er die Kämpfer auf, sich «bereit zu halten». Während der jahrelangen US-Präsenz im Irak war die etwa 60'000 Mann starke Mahdi-Armee von Sadr lange der mächtigste Gegner der US-Truppen.

Israel in erhöhter Alarmbereitschaft

Die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen im Jemen haben zur Vergeltung aufgerufen. «Wir verurteilen dieses Attentat und die Lösung dafür sind schnelle und direkte Vergeltungsmassnahmen», schrieb der hochrangige Vertreter der Rebellen, Mohammed Ali al-Huthi, am Freitag auf Twitter.

Auch die militanten Palästinenserorganisationen Hamas und Islamischer Jihad im Gazastreifen haben die Tötung von Soleimani verurteilt. «Die Vereinigten Staaten von Amerika tragen die Verantwortung für das Blutvergiessen in der arabischen Region, besonders da ihr aggressives Verhalten Konflikte befeuert ohne Rücksicht auf die Interessen, die Freiheit und die Stabilität für die Menschen», teilte die Hamas mit.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte seinen Besuch in Griechenland ab. Der Regierungschef werde frühzeitig heimkehren, um die aktuellen Entwicklungen zu verfolgen, teilte sein Büro am Freitag mit. Netanyahu wäre planmässig erst am Samstag nach Israel zurückgereist. Israel befindet sich nach dem Vorfall im Irak in erhöhter Alarmbereitschaft. Israel und der Iran sind Erzfeinde. Vertreter des Iran haben in der Vergangenheit mit Vergeltungsschlägen gegen den US-Verbündeten Israel gedroht.

Tausende US-Soldaten im Land

Die USA und der Iran sind seit langem in einen schweren Konflikt verwickelt. Washington setzt den Iran mit massiven Wirtschaftssanktionen unter Druck, um das Land zu einem Kurswechsel in seiner Atompolitik zu zwingen – was Teheran jedoch ablehnt. Die Amerikaner beschuldigen die Iraner ausserdem, Terrorismus zu fördern. In den vergangenen Monaten stand der Konflikt zwischen beiden Ländern mehrfach kurz vor einer militärischen Eskalation.

Insbesondere der Irak ist bereits seit längerem Schauplatz des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. In dem Krisenland sind rund 5000 US-Soldaten im Einsatz, die die irakische Armee im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) unterstützen. Die als Volksmobilisierungskräfte bekannten irakischen Milizen wiederum pflegen enge Beziehungen zum Iran. Sie unterstehen offiziell Regierungschef Adil Abd al-Mahdi, agieren aber weitestgehend unabhängig und besitzen auch starken politischen Einfluss. Die Schiitenmilizen waren im Kampf gegen den IS engagiert.

Video: So wurden der Iran und die USA zu Erzfeinden

(aru/SDA)