US-geführte Militärkoalition etabliert sich am Persischen Golf

Die US-Streitkräfte erklärten am Donnerstag, man habe ein Kommandozentrum in Bahrain errichtet, in dem künftig alle Informationen der beteiligten Marinen und Industriepartner gebündelt würden, um einen möglichst effektiven Einsatz zu gewährleisten. Zudem sei US-Konteradmiral Alvin Holsey zum Befehlshaber der Koalition ernannt worden.

An der Koalition beteiligen sich neben den USA auch Grossbritannien, Australien, Albanien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudiarabien. Ziel des Einsatzes ist es, angesichts mehrerer Angriffe auf Frachter im Bereich der Strasse von Hormuz für die Sicherheit der kommerziellen Schifffahrt in der Region zu sorgen.

Keine Angaben zur Truppenstärke

Die US-Regierung machte den Iran für die Angriffe verantwortlich. Der Seeweg vom Golf von Oman durch das Nadelöhr von Hormuz in den Persischen Golf ist auch ein wichtiger Transportweg für Öltanker.

Das US-Militär machte zunächst keine genauen Angaben dazu, wie viele Schiffe und Soldaten an dem Einsatz beteiligt sind. Es kämen an wichtigen Nadelöhren grosse Schiffe wie Fregatten und Zerstörer zum Einsatz, hiess es.

Kleinere Patrouillenboote und Korvetten würden die dazwischenliegenden Schifffahrtsstrassen kontrollieren, zudem gebe es auch Überwachung des Schiffsverkehrs aus der Luft. Die US-Regierung hatte den Einsatz zunächst als «Operation Sentinel» (Wacheinsatz) bezeichnet, spricht inzwischen aber von einer internationalen Allianz für maritime Sicherheit (IMSC). (step/sda)