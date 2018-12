Vier Tote bei Explosion nahe ägyptischer Pyramiden

Bei der Explosion einer Bombe bei einem Touristenbus nahe den Pyramiden von Gizeh wurden am Freitag nach offiziellen ägyptischen Angaben drei vietnamesische Staatsangehörige und ein ägyptischer Reiseführer getötet. Zudem wurden elf vietnamesische Touristen und der einheimische Busfahrer verletzt.

Ein selbstgebauter Sprengsatz sei kurz nach 18 Uhr (Ortszeit) an einer vielbefahrenen Strasse nahe der bei Touristen beliebten Pyramiden von Gizeh explodiert, teilte das Innenministerium am Freitagabend in der Hauptstadt Kairo mit. Bei den zwei Todesopfern handle es sich um vietnamesische Staatsangehörige.

In dem Bus waren den Angaben zufolge 14 vietnamesische Touristen unterwegs. Drei von ihnen starben und elf erlitten Verletzungen. Auch der ägyptische Busfahrer und der ägyptische Reiseführer trugen Verletzungen davon. Der Reiseführer erlag am Abend im Spital seinen Verletzungen.

Der Ort des Zwischenfalls wurde von den Sicherheitskräften abgesperrt. Die Ermittlungen dauerten zunächst bis weit in den Abend an.

«Bedauernswerter Vorfall»

Der ägyptische Regierungschef Mustafa Madbuli trat nach einem Besuch bei den Verletzten im Al-Haram-Krankenhaus mit den Ministern für Gesundheit und Tourismus vor die Medien. Der Ministerpräsident nannte den Anschlag einen «bedauernswerten Vorfall».

Angesprochen auf mögliche schädliche Auswirkungen des Anschlags auf die für Ägypten besonders wichtige Tourismusbranche sagte Madbuli, es gebe «kein einziges Land, in dem es keine Angriffe gibt». Solche Gewalttaten könnten sich auch in der Zukunft wiederholen. «Kein Land der Welt kann hundertprozentige Sicherheit garantieren», sagte der Regierungschef.

Immer wieder Angriffe auf Touristen

Die in der Nähe von Kairo gelegenen Pyramiden von Gizeh gehören zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Ägyptens. Immer wieder kommt es in Ägypten zu Angriffen auf Touristen.

Die Reisebranche des Landes leidet darunter sehr. Die Touristenzahlen waren nach den Umbrüchen des sogenannten Arabischen Frühlings 2011 stark gesunken, erholten sich zuletzt aber leicht. 2017 kamen nach offiziellen Angaben 8,2 Millionen Besucher ins Land. Damit ist Ägypten aber noch weit von den fast 15 Millionen Touristen im Jahr 2010 entfernt.

Vor allem auf der Sinai-Halbinsel kommt es immer wieder zu Zwischenfällen. Aber auch in der Hauptstadt Kairo oder in anderen Teilen des Landes ereignen sich immer wieder Anschläge. Zuletzt starben bei einem Anschlag auf koptische Pilger Anfang November sieben Menschen.

