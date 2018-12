Waffenruhe für Hodeida

Die Konfliktparteien im Jemen haben eine Waffenruhe für die umkämpfte Hafenstadt Hodeida vereinbart. Wie UN-Generalsekretär Antonio Guterres am Donnerstag mitteilte, wurde die Einigung bei den Friedensgesprächen in Schweden erzielt. Jemens Aussenminister und ein Anführer der Huthi-Rebellen reichten sich am Verhandlungsort Rimbo in der Nähe von Stockholm die Hand. (anf/AFP)