Welche Länder den USA folgen wollen

Die Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem ist die bedeutendste Einweihung einer diplomatischen Vertretung in der Heiligen Stadt, aber nicht die erste – und sicher auch nicht die letzte.

Mehrere Länder vor allem aus Afrika und Lateinamerika hatten in der Vergangenheit bereits ihre Botschaft in Jerusalem, und einige von ihnen wollen dorthin zurückkehren.

Nach dem Jom-Kippur-Krieg 1973 kappten die afrikanischen Staaten Elfenbeinküste, das damalige Zaire (heute: Demokratische Republik Kongo) und Kenia aus Protest ihre diplomatischen Beziehungen zu Israel und schlossen ihre Botschaften in Jerusalem. Bei der Wiederaufnahme der Beziehungen wurden die Botschaften nach Tel Aviv verlegt.

Illegales Vorgehen

Als Israel 1980 den überwiegend palästinensischen Ostteil der Stadt annektierte und Jerusalem als seine «ewige, unteilbare Hauptstadt» ausrief, erklärte der Uno-Sicherheitsrat das Vorgehen für illegal. Er verabschiedete eine Resolution, in der alle Staaten aufgefordert wurden, ihre diplomatischen Vertretungen aus Jerusalem abzuziehen.

Die Niederlande, Haiti und mehrere lateinamerikanische Staaten kamen der Aufforderung nach. Costa Rica und El Salvador kehrten 1984 nach Jerusalem zurück, verliessen die Stadt aber 2006 wieder.

Nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump vom 6. Dezember 2017, die US-Botschaft nach Jerusalem zu verlegen, kehren auch andere Länder zurück – und Israel hofft, dass weitere Länder folgen werden.

Guatemala plant Umzug

Der Präsident von Guatemala, Jimmy Morales, hat angekündigt, dass die Botschaft seines Landes bereits am 16. Mai nach Jerusalem umziehen wird. Und auch das Aussenministerium in Paraguay erklärte, dem Beispiel folgen zu wollen. Nach Angaben des israelischen Aussenministeriums soll die Eröffnungszeremonie «bis Ende des Monats» stattfinden. Paraguays Präsident Horacio Cartes habe seine Teilnahme zugesagt.

Als erstes Land der EU erwägt Rumänien eine Verlegung seiner Botschaft nach Jerusalem. Die Regierung beschloss einen entsprechenden Gesetzentwurf. Rumäniens Präsident Klaus Johannis, der mit der Regierung immer wieder über Kreuz liegt, lehnt das Ansinnen jedoch ab, weil es kein Friedensabkommen zwischen Israelis und Palästinensern gibt.

Auch Tschechiens Präsident Milos Zeman würde die Botschaft seines Landes gerne in Jerusalem sehen. Einen konkreten Plan legte er bislang nicht vor. Die Regierung in Prag kündigte jedoch Ende April an, in Kürze ihr Honorarkonsulat in Jerusalem wiederzueröffnen. Zudem werde dort ein tschechisches Kulturzentrum eingerichtet.

EU winkt ab

Die EU hält an der seit Jahrzehnten von der internationalen Gemeinschaft vertretenen Haltung fest, wonach der Status Jerusalems zwischen Israelis und Palästinensern geklärt werden muss. Die Palästinenser beanspruchen den Ostteil Jerusalems als künftige Hauptstadt ihres angestrebten eigenen Staates.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu reiste kurz nach der Entscheidung Trumps, die US-Botschaft zu verlegen und Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, zu Gesprächen mit EU-Aussenministern nach Brüssel. Er gehe davon aus, dass künftig «alle oder die meisten europäischen Länder ihre Botschaften nach Jerusalem verlegen», zeigte er sich überzeugt.

Doch die EU-Aussenbeauftragte Federica Mogherini liess ihn abblitzen. Von Seiten der EU-Mitgliedstaaten werde es keinen derartigen Schritt geben, sagte sie. (oli/sda)