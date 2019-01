«Wir haben gegen das Geld, die Armee und die Macht gewonnen»

Vor der Parteizentrale der UDPS in der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo herrscht eine Atmosphäre, die sich als Aufbruchsstimmung zusammenfassen lässt. Sonntagmorgen, auf einer Bühne spielt eine Band, an einem kleinen Stand werden die ersten Biere verkauft. Daneben macht sich eine Putztruppe daran, die Kanäle und Wiesen um die Zentrale vom Plastikmüll zu befreien. Seit Donnerstag feiern die Anhänger vor der Parteizentrale in Kinshasa nun ihren Wahlsieg bei den Präsidentschaftswahlen. Es herrscht so etwas wie Aufbruchsstimmung, eine Gefühlslage, die in den vergangenen Jahrzehnten nicht sonderlich oft in der Demokratischen Republik Kongo geherrscht hat. Auf den vom Müll befreiten Rasenflächen breiten Händler ihre Decken aus, auf denen Schlüsselanhänger und laminierte Kalender mit dem Bild des Wahlsiegers Félix Tshisekedi liegen. Über seinem Kopf steht die Jahreszahl 2019, darunter wird er als neuer Präsident der Demokratischen Republik Kongo vorgestellt.

Der Kongo ist vieles gewesen in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten, nur demokratisch war er nie. Das Land wurde im 19. Jahrhundert von König Leopold II. von Belgien zu seiner persönlichen Kolonie gemacht, ein Reich, so gross wie ganz Westeuropa, das er selbst nie besucht hat. Er liess den Menschen die Gliedmassen abhacken, wenn sie sich nicht von allein zu Tode schufteten auf seinen Plantagen.

Die Grenze zwischen Opposition und Regierung ist im Kongo oft fliessend.

Auf die Belgier folgte Mobutu Sese Seko, der als Erfinder der Kleptokratie gilt und dafür in den drei Jahrzehnten seiner Herrschaft gute Belege lieferte, unter anderem einen Dschungelpalast mit Landebahn für die Concorde. Nach Mobutu kamen die Kabilas, erst der Vater, dann der Sohn, ein Dieb gab dem anderen die Klinke zu den goldenen Palästen des Landes in die Hand.

Jetzt waren es zum ersten Mal die Wähler, die an der Urne bestimmt haben, dass es einen Machtwechsel geben soll. Fast 40 Prozent sollen für Félix Tshisekedi gestimmt haben. Es war ein Wahlkampf, dessen Ergebnis schon festzustehen schien: dass nämlich alles beim Alten bleibt. Es kam dann anders.

Wahlresultat weckt Hoffnungen

«Ich bin immer noch in Ekstase», sagt Danny Kabeya und macht dazu ein sehr ernstes Gesicht. Er sitzt im Innenhof der Parteizentrale an einem Plastiktisch. Kabeya stellt sich als Protokollverantwortlicher der UDPS vor, der in den vergangenen Tagen die vielen Gratulanten empfangen hat, die den neuen Präsidenten sehen wollten. Die Anhänger haben sich gegenseitig gratuliert und sich in den schönsten Bildern ausgemalt, wie ihr Land bald aussehen werde: Der Kongo mit all seinen Bodenschätzen könnte so vieles sein und ist doch so wenig für die allermeisten Menschen. Jetzt soll alles anders werden. «Wir sind da, wo wir immer hinwollten. Wir haben gegen das Geld gewonnen, die Armee und die Macht», sagt Kabeya und lächelt nun doch ein bisschen.

Die Frage ist allerdings, ob Joseph Kabila wirklich Vergangenheit ist. Oder ob nicht alles, was passiert ist, das Wahlergebnis, die Aufbruchsstimmung, eine Inszenierung ist, eine Finte Kabilas.

Afrika hat die jüngste Bevölkerung aller Kontinente, aber die ältesten Führer, viele regieren seit Jahrzehnten. Dass sie damit nicht aufhören können, liegt nicht nur an der im Alter wachsenden Sturköpfigkeit, sondern vor allem an der Frage: Was passiert mit mir danach? Die Diktatoren wollen ihre Reichtümer behalten und sich vor juristischer Verfolgung schützen, wenn sie nicht mehr im Amt sind. Die beste Garantie dafür bekommt man, wenn man einfach selbst im Amt bleibt.

«Kabila hat dem Volk die Wahl gestohlen.»Martin Fayulu

Das war zuerst auch Joseph Kabilas Plan, nur stand ihm die Verfassung im Weg, die keine dritte Amtszeit zulässt. Also wollte er es wie Wladimir Putin machen, einen Strohmann bei den Wahlen ins Rennen schicken, um nach einer Pause selbst wieder an die Spitze zu rücken. Nur waren Kabila und sein Strohmann beim Volk extrem verhasst, sie bekamen so wenig Stimmen, dass der Plan selbst durch Fälschen und Betrügen nicht zu retten war. Die Varianten A und B des Machterhalts waren also gescheitert, Tshisekedi könnte nun Variante C sein.

Womöglich ist Kabila der erste Diktator in der jüngeren afrikanischen Geschichte, der eine Wahl zugunsten der Opposition gefälscht hat, zumindest zum Vorteil jenes Teils seiner Gegner, die für ihn das kleinere Übel bedeuten. Fragt man die Unterstützer vor Tshisekedis Hauptquartier nach solchen Vorwürfen, schreien sie: «Das ist Hexerei.» Und es gibt wütende Blicke, eine kleine Menge bildet sich.

«Kabila hat dem Volk die Wahl gestohlen», sagt Martin Fayulu. Er sitzt in seinem Büro, vor ihm auf dem Schreibtisch liegen, fein säuberlich angeordnet, zwei Handys, die Verfassung der Demokratischen Republik Kongo, eine kleine und eine grosse Version seines Wahlprogramms, daneben ein Ordner mit penibel abgehefteten Zahlenkolonnen. Lauter Beweise dafür, dass er der wahre Sieger der Präsidentschaftswahl ist. Die Tabellen zeigen 60,23 Prozent der Stimmen als seinen Stimmenanteil. Und nur 19,04 Prozent für den angeblichen Sieger Tshisekedi. Aber aus Kabilas Sicht ist er, Martin Fayulu, das grössere Übel.

Vieles deutet auf Wahlbetrug

In vielen afrikanischen Ländern ist die Verkündung eines Wahlergebnisses nicht der Endpunkt eines demokratischen Prozesses, sondern nur eine Etappe. Erst Wahlkampf, dann Wahl – und dann wird darum gerangelt, wie glaubwürdig das Ergebnis ist. Schliesslich wird alles mit Kompromissen und Postengeschacher beendet.

Doch Martin Fayulu sagt, dieses Spiel werde es mit ihm nicht geben. Er hat seine Unterlagen mit den Zahlenkolonnen und Beweisen am Samstag zum Verfassungsgericht gebracht, um gegen die Wahl zu klagen.

40'000 Wahlbeobachter entsandt

Die kongolesische katholische Bischofskonferenz, womöglich die einzige glaubwürdige und unabhängige Institution im Land, hatte 40'000 Wahlbeobachter entsandt und anhand der an den einzelnen Wahlstationen ausgehängten Ergebnisse einen klaren Sieg Fayulus errechnet. Auch Frankreich und Belgien sehen es ähnlich. Die USA, Grossbritannien und Deutschland riefen im UN-Sicherheitsrat zur Veröffentlichung der detaillierten Wahlergebnisse auf. Die seien ja alle noch da, sagt Martin Fayulu. Die Wahlkommission müsste sie nur herausgeben.

Die Grenze zwischen Opposition und Regierung ist im Kongo oft fliessend, das System Kabila sicherte seine Macht nicht nur durch brutale Unterdrückung, sondern vor allem dadurch, dass es die Opposition kaufte, es gab Posten oder Geld. Mitglieder der UDPS von Tshisekedi liessen sich von Kabila zu Premierministern machen, wechselten einfach das Lager. Es könnte ein Weg sein, den der jetzt angeblich gewählte Félix Tshisekedi ebenfalls geht. Vor der Verkündung des Wahlergebnisses trafen sich seine Berater mit denen Kabilas, um eine sanfte Machtübergabe zu ermöglichen. Es steht der Vorwurf im Raum, dass ihm ein Deal angeboten wurde: Du darfst Präsident werden, wenn du Kabila und seine Leute in Ruhe lässt.

Wahlsieger abgetaucht

Im Wahlkampf hatte Tshisekedi noch eine Runderneuerung des Kongo versprochen, einen klaren Bruch. Nach seinem angeblichen Wahlsieg lobte er Kabila und kündigte an, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Dann tauchte er ab. Seine Anhänger sagen, er halte sich zu Gesprächen im Béatrice Hôtel auf, einem Bau mit vielen Glasscheiben in der Nähe des alten Ostbahnhofs. Viele Soldaten stehen vor dem Eingang, sie tragen Maschinengewehre bei sich und versperren den Zutritt. «Wir bewachen unseren obersten Befehlshaber», sagt einer. Es wirkt eher so, als habe der Staat Tshisekedi einfach geschluckt.

«Er hat keine Kraft, Kabila wird ihn nur benutzen», sagt Martin Fayulu in seinem Büro. Er werde Geld bekommen und ein bisschen Macht, zu wenig, um an den Verhältnissen etwas zu ändern.

Der vermeintliche Sieger Tshisekedi verdankt seine Popularität vor allem seinem Vater, der jahrzehntelang die prägende Figur der Opposition im Kongo war und 2017 in Belgien starb.

«Ich bin stolz darauf, dass wir Kabila aus dem Amt gezwungen haben.»Ein junger Mann

Martin Fayulu war eher unbekannt, als er in die Politik ging. Etwa zwanzig Jahre war er Manager beim Ölkonzern Exxon gewesen: «Ich selbst muss nichts mehr werden. Ich habe Geld, ich habe meine Frau und meine Kinder. Ich habe mein Leben», sagt Fayulu. «Mir geht es nur darum, das Land zu einem besseren zu machen.»

Das sagen im Kongo jedoch alle Politiker seit Generationen, Fayulu halten seine Gegner zugute, dass er bei den Demonstrationen gegen Kabila immer in der ersten Reihe mitlief, dass er von den Schergen des Regimes verprügelt wurde und sein Leben aufs Spiel setzte, während von den anderen Oppositionskandidaten oft nichts zu sehen war.

«Ich bin stolz darauf, dass wir Kabila aus dem Amt gezwungen haben», sagt ein junger Mann. 29 Jahre alt sei er, sagt er, und sein Vorname sei Hegel. Er erzählt, wie er und seine Mitstreiter gegen jenen demonstrierten und dass er als einer der 40'000 Wahlbeobachter der Kirche den Urnengang verfolgte. «Ich bin ein Anhänger von Fayulu und glaube auch, dass er gewonnen hat. Ich weiss aber nicht, ob wir deswegen nun einen monatelangen Kampf beginnen sollten. Hegel sagt, er sei wie so viele in diesem Land voller Ideen, aber er habe keinen Job, verbringe also die Zeit damit, zu warten, bis sich endlich etwas ändert. «Das Ergebnis der Wahlen ist nicht perfekt, aber es ist ein erster Schritt in Richtung Zukunft», fügt er hinzu. Mehr Aufbruch ist derzeit vielleicht nicht möglich in diesem erschöpften Land.

(Redaktion Tamedia)