Zwei Tote bei Explosion nahe ägyptischer Pyramiden

Bei der Explosion einer Bombe bei einem Touristenbus nahe den Pyramiden von Gizeh in Ägypten wurden am Freitag nach offiziellen Angaben zwei vietnamesische Staatsangehörige getötet. Zehn vietnamesische Touristen und zwei Ägypter wurden verletzt.

Ein selbstgebauter Sprengsatz sei kurz nach 18 Uhr (Ortszeit) an einer vielbefahrenen Strasse nahe der bei Touristen beliebten Pyramiden von Gizeh explodiert, teilte das Innenministerium am Freitagabend in der Hauptstadt Kairo mit. Bei den zwei Todesopfern handle es sich um vietnamesische Staatsangehörige.

In dem Bus waren den Angaben zufolge 14 vietnamesische Touristen unterwegs; zehn von ihnen wurden verletzt. Auch der ägyptische Busfahrer und der ägyptische Reiseführer trugen Verletzungen davon.

Der Ort des Zwischenfalls wurde von den Sicherheitskräften abgesperrt. Die Ermittlungen dauerten zunächst bis weit in den Abend an.

Immer wieder Angriffe auf Touristen

Die in der Nähe von Kairo gelegenen Pyramiden von Gizeh gehören zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Ägyptens. Immer wieder kommt es in Ägypten zu Angriffen auf Touristen.

Die Reisebranche des Landes leidet darunter sehr. Die Touristenzahlen waren nach den Umbrüchen des sogenannten Arabischen Frühlings 2011 stark gesunken, erholten sich zuletzt aber leicht.

Vor allem auf der Sinai-Halbinsel kommt es immer wieder zu Zwischenfällen. Aber auch in der Hauptstadt Kairo oder in anderen Teilen des Landes ereignen sich immer wieder Anschläge. Zuletzt starben bei einem Anschlag auf koptische Pilger Anfang November sieben Menschen.

(fal/sda/afp)