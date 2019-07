Abschuss-«Irrtum» – Iran bringt neue These ins Spiel

Die USA könnten nach Angaben von Irans Vize-Aussenminister Abbas Araghschi «irrtümlich» eine eigene Drohne über der Strasse von Hormus abgeschossen haben. Der Iran habe keine Drohne verloren, begründete Araghschi seine Einschätzung am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter. US-Präsident Donald Trump hatte dagegen gesagt, die «USS Boxer» habe eine iranische Drohne abgeschossen, die dem US-Kriegsschiff «sehr, sehr nahe» gekommen sei.

Die Golfregion kommt nicht zur Ruhe: Die Mannschaft eines US-Marineschiffs hat nach Angaben von Präsident Donald Trump in der Strasse von Hormus eine iranische Drohne abgeschossen. Die USS Boxer habe eine «verteidigende Massnahme gegen eine iranische Drohne ergriffen», die dem Kriegsschiff «sehr, sehr nahe» gekommen sei, erklärte Trump am Donnerstag in Washington. Die Drohne sei sofort zerstört worden.

Der iranische Aussenminister Jawad Sarif sagte vor einem Treffen mit UNO-Generalsekretär Antonio Guterres in New York, er habe «keine Information über den Verlust einer Drohne am heutigen Tag». Weitere Angaben machte er nicht.

Dem US-Präsidenten zufolge war die Drohne nur etwa 1000 Yard (914 Meter) von dem US-Schiff entfernt und habe die Sicherheit des Schiffes und seiner Crew bedroht. Mehrere Aufrufe, sich zurückzuziehen, seien ignoriert worden. Laut einem Sprecher des US-Verteidigungsministeriums ereignete sich der Vorfall am Donnerstagvormittag (Ortszeit), als die USS Boxer dabei war, in die Strasse von Hormus einzufahren. Das Ministerium wollte sich nicht dazu äussern, wie die Drohne zerstört worden sei. Das US-Militär wollte auch keine Angaben dazu machen, ob es sich um eine bewaffnete Drohne gehandelt habe.

Trump appellierte an «andere Länder, ihre Schiffe bei der Durchfahrt der Meerenge zu beschützen und künftig mit uns zusammenzuarbeiten». Es sei die jüngste von vielen provozierenden und feindlichen Aktionen des Irans gegen Schiffe, die in internationalen Gewässern operierten, erklärte der Republikaner. Die USA behielten sich das Recht vor, ihre Interessen, Einrichtungen und Mitarbeiter zu verteidigen. Er forderte andere Länder auf, Irans Vorgehen zu verurteilen.

I want to apprise everyone of an incident in the Strait of Hormuz today, involving #USSBoxer, a U.S. Navy amphibious assault ship. The BOXER took defensive action against an Iranian drone.... pic.twitter.com/Zql6nAUGxF