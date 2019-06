Bericht: Schiffe im Golf von Oman attackiert

Die Fünfte Flotte der USA hat nach eigenen Angaben Notrufe von zwei mutmasslich im Golf von Oman angegriffenen Tankern erhalten. «Wir wissen von dem gemeldeten Angriff auf Tankschiffe im Golf von Oman», erklärte die Flotte. «Die US-Seestreitkräfte in der Region haben zwei verschiedene Notrufe um 06.12 Uhr Ortszeit und um 07.00 Uhr erhalten.» Schiffe der US-Navy seien in der Gegend und leisteten Unterstützung.

Im Konflikt mit dem Iran hatten die USA zuletzt ihre Militärpräsenz in der Golfregion verstärkt. Die Fünfte Flotte der USA ist im Golfemirat Bahrain stationiert. Sie ist unter anderem für den Persischen Golf, den Golf von Oman und das Rote Meer zuständig.

BREAKING: US Navy says it is assisting 2 oil tankers targeted in 'reported attack' in Gulf of Oman.