CIA-Netzwerk im Iran: Trump spricht von Lügen

Donald Trump wies Angaben zurück wonach der Iran ein Netzwerk des US-Geheimdienstes CIA im Land aufgedeckt habe. Es handle sich um Lügen und Propaganda eines «religiösen Regimes», schrieb der amerikanische Präsident auf Twitter.

In Zusammenhang mit der Aufdeckung seien 17 Agenten verhaftet worden, sagte der Leiter der Spionageabwehr des iranischen Geheimdienstes am Montag. Alle seien Iraner. Einigen von ihnen droht die Todesstrafe.

Trump twitterte umgehend, es handle sich um Propaganda eines Regimes, das versage und keine Ahnung habe, was es machen solle. «Ihre Wirtschaft ist tot, und es wird noch viel schlimmer werden. Der Iran ist ein totales Chaos!»

The Report of Iran capturing CIA spies is totally false. Zero truth. Just more lies and propaganda (like their shot down drone) put out by a Religious Regime that is Badly Failing and has no idea what to do. Their Economy is dead, and will get much worse. Iran is a total mess!