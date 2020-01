Iran greift US-Basen an, Trump twittert: «Alles ist gut»

Der Iran hat aus Vergeltung für die Tötung von General Qassim Soleimani zwei auch von US-Soldaten genutzte Militärstützpunkte im Irak angegriffen. Betroffen seien der Luftwaffenstützpunkt al-Asad und eine Basis in der nördlichen Stadt Erbil. Ob es bei den Angriffen Tote oder Verletzte gegeben hat, ist noch unklar (hier geht's zum News-Ticker).

Dies schürt die Furcht vor einer weiteren Eskalation der Nahost-Krise. Die USA hatten zuvor mit massiven Gegenangriffen gedroht. Doch vorab meldet sich US-Präsident Donald Trump in ruhigem Ton zu Wort. Die Lage werde noch sondiert, twitterte er und kündigte für Mittwoch eine Erklärung an. «Alles ist gut!», schrieb er dazu. Gleichzeitig kamen seine wichtigsten Minister zu einer Krisensitzung zusammen.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020

Auch der iranische Präsident Hassan Rohani wird noch am Mittwoch eine Rede zum Angriff halten. Das kündigte das iranischen Staatsfernsehen an.

Derselbe Sender berichtete, dass bei den Angriffen 80 Menschen ums Leben gekommen sind. Das Fernsehen sprach von getöteten «amerikanischen Terroristen». Ausserdem seien Helikopter und militärische Ausrüstung des US-Militärs schwer beschädigt worden. Insgesamt seien 15 iranische Raketen auf US-Ziele abgeschossen worden. Keine davon sei abgefangen worden.

Die iranischen Revolutionsgarden teilten mit, bei der «Operation Märtyrer Soleimani» sei der mit 35 Raketen attackierte Luftwaffenstützpunkt Ain al-Asad «vollständig zerstört» worden. Der Angriff mit ballistischen Boden-Boden-Raketen auf die «von den Amerikanern besetzte» Basis sei «in jeder Hinsicht ein voller Erfolg».

Abzug von US-Truppen gefordert

Jede US-Reaktion werde mit einer härteren Reaktion erwidert, schrieben die iranischen Revolutionsgarden zudem in einer Presseerklärung. Sie forderten die USA auf, ihre Truppen aus der Region abzuziehen, um Menschenleben nicht weiter zu gefährden. Die Raketenangriffe auf Ziele im Irak seien nur der erste Schritt gewesen, sagte ein Kommandant der Revolutionsgarden im iranischen Fernsehen. Der Iran werde die Amerikaner nicht verschonen.

Die iranische Regierung bezeichnete die Raketenangriffe auf US-Truppen im Irak als Akt der Selbstverteidigung. Der Iran habe angemessene Massnahmen zur Selbstverteidigung ergriffen und abgeschlossen, twitterte Irans Aussenminister Mohammed Jawad Sarif in der Nacht auf Mittwoch. Sein Land sei nicht auf Eskalation oder Krieg aus. Es werde sich aber gegen jede Aggression verteidigen.

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.



We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression. — Javad Zarif (@JZarif) January 8, 2020

«Wir arbeiten an ersten Einschätzungen der Schäden», erklärte das Pentagon. Auch zu möglichen Opfern machte das US-Militär zunächst keine Angaben. «Diese Stützpunkte sind wegen Hinweisen auf geplante Angriffe des iranischen Regimes auf unsere Truppen und Interessen in der Region in hoher Alarmbereitschaft gewesen», hiess es aus Washington. Die US-Luftfahrtbehörde FAA sperrte unterdessen für US-Fluggesellschaften den Luftraum über dem Irak, dem Iran, dem Persischen Golf und dem Golf von Oman. Asiatische sowie arabische Fluggesellschaften kündigten in der Nacht auf Mittwoch zudem die Änderung von Flugrouten an.

Demokraten reagieren auf Angriffe

In Sorge um die US-Truppen aber auch mit Zurückhaltung meldet sich der frühere Vizepräsident und Präsidentschaftsbewerber Joe Biden. Auf Twitter sagte er, dass er abwarten werde, die Angriffe zu kommentieren. Seine Frau und er würden für die US-Truppen beten.

I’m going to hold off on commenting on the news tonight until we know more, but there is one thing I will say: Jill and I are keeping our troops and Americans overseas in our prayers. We hope you’ll keep them in yours. — Joe Biden (@JoeBiden) January 8, 2020

Und die Präsidentschaftskandidatin Elizabeth Warren schrieb, dass die Angriffe eine Erinnerung daran seien, die Lage im Mittleren Osten zu deeskalieren und beendete ihren Tweet mit den Worten «Das amerikanische Volk will keinen Krieg mit dem Iran.»

Tonight, my prayers are with our service members, our diplomats and personnel serving in Iraq, and their families—and all the people in the region.



This is a reminder why we need to de-escalate tension in the Middle East. The American people do not want a war with Iran. pic.twitter.com/Uqybp89u7n — Elizabeth Warren (@ewarren) January 8, 2020

«Amerikaner im Iran unter Beschuss», twitterte Präsidentschaftskandidat Pete Buttigieg. Auch er bete für die Soldaten und deren Familien.

Tonight, Americans in Iraq are under fire.



My prayers are with them, their loved ones, and their families. — Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) January 8, 2020

Neue Eskalationsstufe

US-Präsident Trump hatte am Dienstag vor den Angriffen gesagt: «Falls der Iran irgendetwas macht, was er nicht tun sollte, werden sie die Konsequenzen erleben. Und das sehr stark.» Das Weisse Haus in Washington teilte unterdessen mit, dass Trump über die Situation unterrichtet wurde. CNN zeigte Bilder von der Ankunft von Verteidigungsminister Mark Esper, Aussenminister Mike Pompeo und Generalstabschef Mark Milley im Weissen Haus. Trumps wichtigste Minister kamen zu einer Krisensitzung zusammen.

Im Irak sind rund 5000 US-Soldaten stationiert, die ein internationales Militärbündnis zum Kampf gegen die IS-Terrormiliz anführen. Die US-Stützpunkte im Irak sind zuletzt häufiger mit technisch einfacheren Raketen von örtlichen schiitischen Milizen, die vom Iran unterstützt werden, angegriffen worden. Ein direkter Angriff aus dem Iran markiert jedoch eine neue Eskalationsstufe im Konflikt zwischen den USA und dem Iran.

Europäische Soldaten wohlauf

Die deutsche Bundeswehr teilte in der Nacht auf Mittwoch mit, ihren in Erbil stationierten Soldaten gehe es gut. Dort sind nach offiziellen Angaben derzeit 115 Bundeswehrsoldaten stationiert.

Beim Angriff auf den Militärstützpunkt al-Asad seien auch keine dänischen Soldaten verletzt oder getötet worden, teilte die dänische Armee mit, die 130 Soldaten dort stationiert hat. Das norwegische Militär erklärte, es gebe unter seinen Soldaten in al-Asad weder Verletzte noch Tote.

Börsen reagieren

Aus Furcht vor einer weiteren Eskalation der Krise zwischen den USA und Iran rutschten die Börsen in Asien ab. In Tokio verlor der Nikkei-Index im frühen Handel 2,5 Prozent. Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans gab 0,5 Prozent nach.

Im Gegenzug legten die Erdölpreise und die «Krisenwährung» Gold zu. US-Leichtöl WTI verteuerte sich um 4,42 Prozent auf 65,47 Dollar pro Barrel. Der Goldpreis kletterte um 1,9 Prozent auf 1603,93 je Feinunze.

General Qassim Soleimani war in der Nacht zum Freitag von US-Drohnen in der irakischen Hauptstadt Bagdad getötet worden. Washington erklärte danach, der Chef der Al-Quds-Brigaden habe Angriffe auf US-Bürger geplant. Soleimani war der wichtigste Vertreter des iranischen Militärs im Ausland. Er galt als Architekt der iranischen Militärstrategie in den Nachbarländern. Im Iran wird er nun als Märtyrer verehrt. (reuters/sda/red)