Der Schattenkrieg eskaliert zum Schlagabtausch

Rote Feuerbälle steigen über dem Internationalen Flughafen von Bagdad in den schwarzen Nachthimmel. Mehrere Explosionen sind zu erkennen in verwackelten Videos, die Bewohner der ­irakischen Hauptstadt am Donnerstagabend ins Internet gestellt ­haben. In der Nacht zum Freitag wird klar: Es waren keine ­Katjuscha-Raketen wie zunächst gemeldet. Es war ein US-Luftangriff, ausgeführt von einer ­Reaper-Drohne, wie amerikanische Medien unter Berufung auf Militärquellen berichten. Ihre Hellfire-Raketen zerreissen zwei Autos nahe dem Frachtterminal.

Beim Angriff seien «zwei Gäste» getötet worden, heisst es zunächst aus Bagdad. Schnell wird klar: Einer der Gäste ist Generalmajor Qassim Soleimani. Der 62-Jährige war der Kommandant der Al-Quds-Brigaden, der für Auslandseinsätze zuständigen Elitetruppe der iranischen Revolutionsgarden.

Architekt und Mastermind

Doch das beschreibt die Bedeutung des Mannes nur unzureichend. Er war der massgebliche Architekt der iranischen Regionalpolitik. Er hat die Strategie des Iran entwickelt, die sich auf verbündete Milizen stützt, vor allem im Irak, in Syrien und im Libanon. Er war das Mastermind hinter der «Achse des Widerstands» gegen Israel und die USA. Und die treibende Kraft hinter der zunehmend aggressiven Reaktion Teherans auf den Ausstieg Donald Trumps aus dem Atomabkommen im Mai 2018 und der anschliessenden «Kampagne des maximalen Drucks» mit der drastischen Verschärfung der amerikanischen Öl- und Finanzsanktionen.

Er war zweifellos die wichtigste Figur im Sicherheitsapparat der Islamischen Republik – und einer der mächtigsten Männer im Nahen Osten. Die iranische Propaganda stilisierte ihn zum volksnahen Helden, mit dem viele Iraner und Schiiten über den Iran hinaus sympathisierten. ­Teheran versteht sich als Schutzmacht der Schiiten. In den sozialen Medien verbreitete der Iran Fotos und Videos, die Soleimani an der Front mit einfachen Soldaten zeigten, sei es in Syrien oder im Irak im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) – demonstrativ bescheiden, immer mit gütigem Blick und akkurat gestutztem weissem Bart und Haar.

Auch der Kommandant der Kataib Hizbollah kam ums Leben

Der Angriff sei auf Befehl von US-Präsident Donald Trump ausgeführt worden, teilte das Pentagon mit, es sei eine defensive ­Aktion gewesen. Soleimani habe weitere Angriffe auf amerikanische Diplomaten und Soldaten im Irak und in der Region ­geplant. Der Schattenkrieg zwischen dem Iran und den USA der vergangenen Monate ist zum offenen militärischen Schlagabtausch eskaliert.

Schon im April 2019 hatte Trump die Revolutionsgarden zur terroristischen Vereinigung erklären lassen – nach US-Recht schuf er damit die Grundlage, auch mit gezielten Tötungen gegen deren Anführer vorzugehen. Soleimani hatte daraufhin gesagt, jegliche Verhandlungen mit den USA kämen einer bedingungslosen Kapitulation gleich.

Der Kommandant der Al-Quds-Brigaden, benannt nach der arabischen Bezeichnung für Jerusalem, war am Donnerstag aus ­Syrien eingeflogen, wo die iranischen Revolutionsgarden ihre Präsenz ausbauen und sich mit Israel einen heftigen Schlagabtausch liefern. In Bagdad abgeholt hatte ihn Abu Mahdi al-Muhandis, Kommandant der irakischen Schiiten-Miliz Kataib Hizbollah, der wie fünf weitere Menschen ebenfalls ums Leben kam. Muhandis war Chef der Volksmobilisierungseinheiten im Irak, eines Bündnisses überwiegend schiitischer Milizen, das zum Kampf gegen den IS gegründet worden war und formell dem Premier unterstellt ist.

Der Verlust des geliebten Generals sei bitter, aber sein Weg ende nicht durch seinen Märtyrertod. Die Fortsetzung seines Kampfes und der finale Sieg seien die Rache.

Viele dieser Milizen stehen dem Iran nahe; einige, wie Kataib Hizbollah, werden von den Revolutionsgarden kontrolliert. Die Miliz hatte von 2003 an gegen die USA im Irak gekämpft und Hunderte GIs getötet – auch das schon unter der Regie Soleimanis, der 1997 zum Kommandanten der Al-Quds-Brigaden aufgestiegen war. Zuvor kämpften manche schon gegen das Regime von Saddam Hussein.

Muhandis, der auch einen iranischen Pass hatte, war Solei­manis Mann im Irak. Dort und in Syrien bombardierten die USA am Dienstag fünf Stützpunkte seiner Miliz, nachdem mutmasslich deren Kämpfer 30 Raketen auf einen US-Stützpunkt bei Kirkuk gefeuert hatten und dabei einen US-Zivilangestellten töteten und mehrere US-Soldaten verletzten.

Khamenei hat nach der Attacke in Bagdad drei Tage Staatstrauer angeordnet und düster gedroht. Der Verlust des geliebten Generals sei bitter, aber sein Weg ende nicht durch seinen Märtyrertod. Die Fortsetzung seines Kampfes und der finale Sieg seien die Rache, die seine «Mörder» erwartete.

«Einzigartig gefährlich»

Vieles spricht dafür, dass der Iran nun nicht sofort und nicht mit einer einzelnen Aktion reagiert. Vielmehr dürfte Teheran den Angriff als Kriegserklärung der USA auffassen und daran seine gesamte Politik in der Region ausrichten, ebenso mit Blick auf das Atomabkommen mit den Europäern, Russland und China, das für kommende Woche angekündigt ist.

Es ist nicht das erste Mal, dass die USA die Gelegenheit hatten, Soleimani zu töten. Doch hatten sie bislang auch aus Sorge vor den Folgen davon abgesehen. Im Jahr 2007 war sein Konvoi schon einmal im Visier der US-Spezialkräfte gewesen, wie deren Kommandant Stanley McChrystal 2019 im Magazin «Foreign Policy» schrieb. Soleimani sei durch die Kombination seines militärischen Talents und seiner Erfahrung «einzigartig gefährlich», urteilte McChrystal.

«Sie können den Krieg starten, aber wir werden sein Ende

bestimmen.»Qassim Soleimani: Der iranische General in einer Warnung an Trump vom Juli 2018

Jüngst hatte er das brutale Vorgehen der irakischen Sicherheitskräfte und schiitischen Milizen gegen regierungskritische Demonstranten gesteuert. Als das irakische Sicherheitskabinett zu einer Krisensitzung zusammentrat, leitete Soleimani die Sitzung, nicht Premier Adil Abd al-Mahdi, wie Teilnehmer berichteten. Die Kundgebungen im Irak richteten sich auch gegen die Präsenz und den starken Einfluss des Iran. Diesen Aufstand ebenso wie die Massenkundgebungen im Libanon und die Proteste gegen eine Erhöhung der Benzinpreise im Iran selbst betrachtete das Regime als ausländisches Komplott – und reagierte mit äusserster Härte. Im Iran wurden wohl mehr als 1500 Menschen getötet.

Der Iran glaubte sich schon als Sieger des geopolitischen Ringens mit den USA, und mit keinem Namen ist die Ausdehnung des iranischen Machtbereichs enger verbunden als mit Soleimani. 2006 trug er dazu bei, dass Israel im Libanonkrieg trotz seiner militärischen Überlegenheit keinen Sieg über die Hizbollah erzielte, sondern dass ein militärisches Patt entstand, das in Israel später als Niederlage gewertet wurde. Er rettete mit seiner frühen Intervention in Syrien 2012 mutmasslich das Regime von Bashar al-Assad vor dem Sturz und handelte 2015 in Moskau mit Verteidigungsminister Sergei Schoigu und angeblich Präsident Putin Russlands militärisches Eingreifen in der Levante aus.

Der Chef im Irak

Im Irak blieb während der Offensive gegen den IS dem nominellen Oberbefehlshaber, Premier Haidar al-Abadi, mehrfach nichts übrig, als mit dem Helikopter an die Front zu fliegen und Militäroperationen anzukündigen, die Soleimani zuvor befohlen hatte – auch gegen den Willen Bagdads. Die USA schickten gelegentlich sogar zähneknirschend Luftunterstützung.

Doch ein besseres Verhältnis zwischen den Feinden erwuchs daraus nie. Khamenei liess zwar Präsident Hassan Rohani und Aussenminister Mohammad Jawad Sarif das Atomabkommen mit der Regierung Obama schliessen, Soleimanis wohl schwerste Niederlage im Ringen zwischen den widerstreitenden Fraktionen des Regimes. Doch eine weitere Annäherung mit den USA blockierte Khamenei ebenso wie jede Schmälerung der Macht der Revolutionsgarden. Soleimani, der aus armen Verhältnissen stammte, wurde zeitweise auch für hohe politische Ämter gehandelt, sogar als Nachfolger Khameneis, bis er öffentlich klarstellte, dass er zeit seines Lebens Soldat bleiben wolle.

Für Trump hatte Soleimani im Juli 2018 eine Warnung: «Sie können vielleicht den Krieg beginnen, aber wir werden diejenigen sein, die sein Ende bestimmen.» Diese Prophezeiung könnte auch nach seinem Tod noch in Erfüllung gehen. Bereits am Freitag ernannte Khamenei Esmail Qaani zu dessen Nachfolger – einen Hardliner und seit 1997 Soleimanis Stellvertreter.