Iran meldet Abschuss von US-«Spionage-Drohne»

Der Iran hat nach eigenen Angaben eine US-Drohne über seinem Territorium zum Absturz gebracht. Die iranischen Revolutionsgarden hätten die «amerikanische Spionage-Drohne» vom Modell Global Hawk über der südiranischen Provinz Hormusgan abgeschossen.

Dies berichtete das iranische Staatsfernsehen am Donnerstag. Die Drohne habe den iranischen Luftraum verletzt. Anderen Medienberichten zufolge, dementierten die USA, eine Drohne über iranischen Luftraum in Einsatz gehabt zu haben. Von unabhängiger Seite können beide Versionen nicht verifiziert werden. Bilder von der angeblich abgeschossenen Drohne wurden zunächst nicht gezeigt. Die Provinz Hormusgan grenzt an den Golf von Oman.

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran hatten sich in den vergangenen Wochen drastisch verschärft. So machte Washington Teheran kürzlich für den mutmasslichen Angriff auf zwei Tanker im Golf von Oman verantwortlich. Der Iran wies die Vorwürfe zurück. Auch der Streit um das iranische Atomabkommen wird immer schärfer geführt.

US-Präsident Donald Trump hatte im Mai 2018 den Ausstieg seines Landes aus dem Atomabkommen verkündet und neue Sanktionen gegen den Iran verhängt. Trotz dieses Vertragsbruchs der USA hielt Teheran zunächst an dem Abkommen fest. Inzwischen hat der Iran angekündigt, die im internationalen Atomabkommen festgelegte Menge von angereichertem Uran überschreiten zu wollen. (fal/sda/afp)