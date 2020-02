Israel führt Luftschläge gegen «Terrorziele» im Gazastreifen

Als Reaktion auf Beschuss aus dem Gazastreifen hat die israelische Luftwaffe Ziele der radikalislamischen Hamas angegriffen. Israelische Kampfjets hätten «Terrorziele der Hamas im südlichen Gazastreifen» angegriffen, darunter eine «Waffenproduktionsstätte», erklärte die Armee am Mittwoch.

In response to rockets and explosive balloons launched from #Gaza into #Israel over the last day, our Air Force just struck a number of Hamas terror targets in Gaza.



We hold Hamas responsible. They will bear the consequences for actions against Israeli civilians.