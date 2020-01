Video soll Abschuss von Boeing bei Teheran zeigen

Bei einem Flugzeugabsturz im Iran sind am Mittwoch 176 Menschen ums Leben gekommen. Sowohl US-Regierungsvertreter als auch der kanadische Premier Justin Trudeau gaben am Donnerstag bekannt, dass sie über Geheimdienstinformationen verfügen, die einen – womöglich versehentlichen – Abschuss der Boeing 737 durch das iranische Militär nahelegen.

Am Donnerstagabend veröffentlichte nun die «New York Times» ein Video, das den Abschuss der Passagiermaschine zeigen soll. Das Material wurde gemäss eigenen Angaben verifiziert. Im Video ist zu sehen, wie eine Rakete ein Objekt in der Luft trifft. Nach einigen Sekunden folgt ein gewaltiger Knall. Doch das Flugobjekt fliegt weiter. Sollte es sich tatsächlich um die abgestürzte Boieng handeln, liegt der Schluss nahe, dass die Maschine nach dem Einschlag versucht hat, zum Flughafen in Teheran zurückzukehren, und auf dem Weg dorthin abgestürzt ist, mutmasst die «New York Times».

Dass die Unglücksmaschine tatsächlich versucht hat, zum Flughafen zurückzukehren, gab bereits vor dem Auftauchen des Videos die iranische Behörde für zivile Luftfahrt (CAOI) bekannt. Diese leitet auch die Untersuchungen zum Absturz. (step)