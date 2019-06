Shaqiri irritiert mit arabischem Gruss

Was verbindet Xherdan Shaqiri mit Recep Tayyip Erdogan? Beide sind Muslime, und beide stellen das gern und penetrant zur Schau. Wenn der türkische Autokrat vor seinen Anhängern auftritt, erzählt er immer wieder, wie stolz er auf seine Religion sei. «Ich bin, ‹elhamdulillah›, Muslim», sagt Erdogan.

Der Schweizer Nati-Spieler hat sein Publikum nicht nur im Stadion, sondern auch auf Facebook (fast zwei Millionen Follower), Instagram (2,4 Millionen) und auf Twitter (fast eine Million): Dort begrüsst er nach wichtigen Spielen die Fans mit dem Wort «elhamdulillah». Diese Formel kommt in der Fatiha oder Eröffnungssure des Korans vor, sie bedeutet so viel wie «Lob gebühre Gott». Es ist ein Standardgebet, das «Vaterunser» der Muslime, das in bestimmten Situationen gebraucht wird – zum Beispiel auch nach dem Niesen, nach dem Aufstehen, als Antwort auf die Frage, wie es einem geht, oder nach dem Essen.

Heftige Debatte in den sozialen Medien

Am vergangenen Samstag postete der Liverpool-Spieler ein Bild mit dem Champions-League-Pokal und schrieb darüber «elhamdulillah». Auf Twitter gab es über 1000 Kommentare. Das Signalwort wurde etwa 25’000-mal retweetet und fast 120’000-mal gelikt. Von gläubigen Muslimen aus aller Welt wird Shaqiri als Held gefeiert. Das war auch vor einem Jahr so, als er nach dem aufwühlenden 2:1-Erfolg gegen Serbien bei der WM in Russland die Fans mit dem Zitat aus dem Koran überraschte. Während des Spiels hatte er mit den Handflächen das Adlerschwingen nachgeahmt: Der doppelköpfige Greifvogel schmückt die albanische Flagge.

Mit seinem arabischen Gruss polarisiert Shaqiri vor allem seine Landsleute in Kosovo und in der Diaspora. In den sozialen Medien tobt seit dem Wochenende eine heftige Debatte um das Verhalten Shaqiris. National denkende Kosovo-Albaner, die ein distanziertes Verhältnis zum Islam haben, werfen dem Fussballer vor, er stelle seine Religionszugehörigkeit übermässig stark in den Vordergrund. Unnötig sei zudem, dass Shaqiri sich eines arabischen Wortes bediene, meinte Blerim Latifi, ein Philosophieprofessor an der Universität Pristina, der regelmässig verbale Schlachten gegen religiöse Fanatiker führt. Diese sind in Kosovo eine kleine Minderheit, die vor allem in den sozialen Medien pöbelt. Wegen seiner mangelnden Bildung könne Shaqiri «die Grenzen seiner Identität nicht definieren», schrieb Latifi, der als Berater des kosovarischen Parlamentspräsidenten tätig ist.

Shaqiri traf auch schon mal einen radikalen Imam

Gläubige Muslime finden diese Vorwürfe hingegen unberechtigt und beleidigend. Niemand störe sich daran, wenn Fussballer sich im Jubel bekreuzigten, heisst es. Man könne Shaqiri nicht einfach auf das Muslimsein reduzieren, denn er sei auch ein Patriot. An seinen Fussballschuhen hat er die Flagge der Schweiz, Kosovos und Albaniens aufsticken lassen: Damit will er die Loyalität gegenüber der neuen Heimat beweisen, gleichzeitig aber auch die Verbundenheit mit dem Herkunftsland deutlich machen.

2015 hatte ein Foto von Xherdan Shaqiri für Wirbel gesorgt. Es zeigte den Fussballprofi, wie er Shefqet Krasniqi die Hand schüttelt. Krasniqi ist ein radikaler Imam, der wegen Gefährdung der Verfassungsordnung, Aufruhr und religiöser Hasspredigten in Kosovo verhaftet wurde. Inzwischen hat ihn ein Gericht in der Hauptstadt Pristina von allen Vorwürfen freigesprochen. Krasniqi ist ein gefährlicher Clown. In einer Predigt sagte er einmal, für die berühmte, aus dem Kosovo stammende Nonne Mutter Teresa gebe es im Paradies keinen Platz, weil sie Katholikin sei. Ehen zwischen Muslimen und Katholiken lehnt er strikt ab.

Nach dem Treffen mit dem Imam im Hof seines Hauses in Kosovo schrieb Shaqiri in einer Stellungnahme, er habe von der umstrittenen Vergangenheit Krasniqis nichts gewusst. Alles Radikale liege ihm und seiner Familie fern, betonte der Fussballer. Tatsächlich äussert er sich fast nie zu religiösen, politischen oder gesellschaftlichen Fragen.

Mohamed Salah äusserte sich zum Islam

Ganz anders sein Teamkollege beim FC Liverpool, Mohamed Salah. Er sagt zum Beispiel, der Islam müsse seinen Umgang mit Frauen ändern. Der Ägypter scheint bemüht zu sein, seiner Religion in Europa ein modernes, freundliches Gesicht zu geben.

Mohamed Salah, Teamkollege von Xherdan Shaqiri, will das Image seiner Religion in Europa ändern. Foto: AFP

Nun belegt eine Studie der Universität Stanford und der Eidgenössischen Technischen Hochschule, dass ein Fussballer durchaus die Wahrnehmung einer Religionsgruppe beeinflussen kann: Seit Salah beim FC Liverpool spielt, sind laut Wissenschaftlern antimuslimische Ressentiments, Tweets und Hassbotschaften zurückgegangen. In der Vergangenheit hat auch Salah provoziert und polarisiert. Bei einem Spiel von FC Basel gegen Maccabi Tel Aviv gab er den israelischen Spielern nicht die offene Hand, sondern streckte ihnen die geballte Faust hin.