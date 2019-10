Barnier: Brexit-Einigung in wichtigen Punkten

Im Brexit-Streit haben die Unterhändler Grossbritanniens und der Europäische Union am Mittwoch wichtige Punkte geklärt - aber noch nicht alle. EU-Unterhändler Michel Barnier sagte nach Angaben von Diplomaten am Abend bei einem EU-Treffen, es herrsche auf Expertenebene Einigkeit über die Zollregelung für Nordirland, die Mitspracherechte der nordirischen Volksvertretung und es gebe britische Zusagen, EU-Umwelt- und Sozialstandards nicht zu unterbieten. Nicht geklärt war indes die Zusammenarbeit bei der Umsatz- beziehungsweise Mehrwertsteuer.

Eine Gesamteinigung stand deshalb noch aus. Die britische Regierung erwartete nach Medienberichten auch nicht, dass sie noch am Mittwochabend gelingen würde. In Brüssel erklärten Vertreter beider Seiten, es werde weiter verhandelt und man sei noch nicht am Ziel. Barnier sagte vor Journalisten: «Wir arbeiten, wir arbeiten.»

EU-Ratspräsident Donald Tusk sagte am Mittwochabend in Brüssel mit Blick auf das am Donnerstag beginnende Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs: «Das Fundament für diese Einigung ist fertig und theoretisch könnten wir den Vertrag morgen billigen.»

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Toulouse, er glaube, dass ein neuer Brexit-Vertrag vor der Fertigstellung stehe und dass er am Donnerstag bestätigt werden könne. Auch Merkel erklärte, ein neuer Vertrag sei wahrscheinlicher geworden als noch vor Tagen.

Kritik an Johnson

Tusk sagte dem polnischen Sender TVN24 zum Stand der Verhandlungen, es seien bestimmte Vorbehalte auf der britischen Seite aufgetaucht. Er spielte damit auf die Kritik in Grossbritannien an Premierminister Boris Johnson an, er habe zu viele Zugeständnisse gemacht. Falls Johnson einem neuen Brexit-Vertag zustimmt, muss er am Samstag noch eine Hürde nehmen. Dann entscheidet das britische Parlament, ob es das Vertragswerk über die Abspaltung von der Europäischen Union billigt oder nicht.

In Grossbritannien kündigte Rechtsanwalt Jolyon Maugham an, gerichtlich gegen einen Brexit-Vertrag vorzugehen, wenn dieser britischen Steuergesetzen widerspreche. Maugham war beteiligt an der erfolgreichen Anfechtung der von Johnson verordneten Parlamentspause. In EU-Kreisen hiess es, umstritten seien noch Regelungen zur Mehrwertsteuer. In britischen Kreisen hiess es, sowohl auf Seiten der EU als auch auf Seiten Grossbritannien gebe es noch Fragen, die einer Einigung entgegen stünden. (sda/red)