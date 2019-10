Bericht: Neuer Brexit-Vertrag ist so gut wie fertig

Ein neuer Brexit-Vertrag zwischen Grossbritannien und der EU sei so gut wie fertig, heisst es gemäss der Nachrichtenagentur Reuters in EU-Kreisen. Allerdings müsse er noch von allen beteiligten Seiten gebilligt werden. Es habe eine Einigung über gleiche Wettbewerbsbedingungen und über Zölle gegeben. Das Parlament im britischen Nordirland müsse alle vier Jahre den Regelungen zustimmen. Allerdings seien noch Fragen zur Mehrwertsteuer offen.

EU-Ratspräsident Donald Tusk war am Nachmittag davon ausgegangen, dass noch am Mittwoch der weitere Brexit-Verlauf feststeht. «Theoretisch sollte in sieben bis acht Stunden alles klar sein», sagte Tusk in Warschau dem Sender TVN 24. Auf einer Pressekonferenz mit Angela Merkel sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am frühen Abend, dass ein Abkommen mit Grossbritannien «gerade finalisiert» werde.

Auf dem turnusgemässen Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag in Brüssel könnte damit einem Grundsatzpapier zum Scheidungsvertrag zugestimmt werden, bevor am Samstag das britische Parlament darüber abstimmen könnte. Allerdings ist auch ein EU-Sondergipfel noch im Oktober im Gespräch. Am frühen Mittwochnachmittag hatte jedoch die nordirische Partei DUP einen Medienbericht als Unsinn zurückgewiesen, wonach der grösste Stolperstein für einen Brexit-Deal aus dem Weg geräumt ist. Der irische Sender RTE berichtete zuvor unter Berufung auf EU-Kreise, die DUP akzeptiere die jüngsten Vorschläge zu einem solchen Abkommen zwischen der EU und Grossbritannien.

(sda/red)