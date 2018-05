Chefinspektor der IAEA tritt plötzlich zurück

Der Chefinspektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA ist überraschend zurückgetreten. Gründe dafür nannte die IAEA am Freitag zunächst nicht. Zum Nachfolger des Finnen Tero Varjoranta sei vorübergehend der Chefinspektor für den Iran, Massimo Aparo, ernannt worden, teilte die Organisation weiter mit.

Der Rücktritt erfolgt zu einem kritischen Zeitpunkt: Am Dienstag hatten sich die USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran verabschiedet. Das Abkommen sieht enge Grenzen für die nuklearen Aktivitäten des Irans vor, die verhindern sollen, dass die Islamische Republik eine Atombombe entwickelt. Überwacht wird es von der IAEA. Am Mittwoch hatte die Organisation erklärt, der Iran halte sich weiter an die Vereinbarung. (oli/sda)