«Die Konzerne wissen: Sie können machen, was sie wollen»

Vor zehn Jahren schlitterte die Welt in eine Finanzkrise. Der Mittelstand ist unter Druck geraten, die Einkommensschere öffnet sich. Das letzte Jahrzehnt hätte deshalb für linke Parteien geradezu golden sein müssen. Stattdessen siegen die Rechtspopulisten.

Zunächst einmal möchte ich ja nicht, dass es den Leuten schlecht geht, damit die Linke attraktiver wird. Ich hätte nichts dagegen, wenn die Linke dadurch überflüssig wird, dass wir irgendwann ökologisch nachhaltige und sozial gerechte Gesellschaften haben.

Attraktiv ist gegenwärtig jedenfalls nicht die Linke, sondern der Rechtspopulismus.

Eine Ursache dafür ist das historische Versagen der Linken. Die Nazidiktatur liegt länger zurück als die kommunistischen Regimes. Dann erklärt die Linke immer, wie man die Gesellschaft sozialer und gerechter machen kann, aber sie schafft es nicht, den Leuten die Angst zu nehmen, dass als Folge davon das Unternehmen schliesst, bei dem sie angestellt sind. Eine dritte Ursache ist die Überforderung.

Inwiefern?

Die grossen Banken und Konzerne haben ein global aktives ökonomisches System geschaffen. Sie haben Beschäftigte, Produktions- und Dienstleistungsstätten in Australien, Asien, Afrika, Europa, Süd- und Nordamerika. Sie wissen auch, es gibt keine funktionierende Weltpolitik. Das heisst, sie können machen, was sie wollen. Aber eines haben sie nicht bedacht: dass jeder Afrikaner auf seinem Handy sieht, wie er in Europa oder Nordamerika besser leben könnte. Bisher war die soziale Frage eine nationale Frage, durch die globalisierte Wirtschaft ist es eine Frage der Menschheit geworden. Die Rechtspopulisten haben keine Antwort darauf, wie dieses Problem zu lösen ist. Ihre einzige Antwort lautet Abschottung.

Und das ist die Erklärung für ihren Erfolg?

Ihr Erfolg beruht auf der illusionären Forderung, die Geschichte zurückzudrehen und den Nationalstaat wieder als Mass aller Dinge zu proklamieren. Wir haben diese Entwicklung in den USA, in Österreich, in Polen, Ungarn, Holland und Dänemark. Und in Deutschland haben wir die AfD.

«Die Aufgabe der Linken ist es, die Ursache der Not zu bekämpfen.»

Es gibt aber in Ihrer eigenen Partei Stimmen wie jene von Oskar Lafontaine oder Sarah Wagenknecht. Diese Stimmen sagen, die Linke kümmere sich zu sehr um Flüchtlinge, zu sehr um die Integration von Ausländern. Und zu wenig um die materiellen Sorgen der deutschen Unterschicht.

Wenn sich die Linke auch noch gegen die Flüchtlinge stellte, hätten wir gar niemanden mehr, der deren Rechte verteidigt. Es gibt in der Politik und in der Gesellschaft eine Arbeitsteilung. Die Union und die FDP sollen sich über die Obergrenze streiten. Die Aufgabe der Linken ist es, die Ursache der Not zu bekämpfen. Denn dies ist der einzige Weg, um die Zahl der Flüchtlinge zu reduzieren. Es stimmt, dass auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Angst vor der Konkurrenz durch Flüchtlinge haben. Die müssen wir ihnen nehmen, indem wir für eine soziale Offensive streiten, die allen zugutekommt. Der Glaube, die Linke müsse deshalb auch der Abschottung das Wort reden, um zu verhindern, dass diese Leute AfD wählen, halte ich für falsch. Schon allein deswegen, weil wir dann jene verlieren, die uns gerade wegen unserer solidarischen Haltung gegenüber Flüchtlingen wählen.

Was hätten Sie im Sommer 2015 konkret gemacht, als eine Million Flüchtlinge nach Deutschland kam? Hätten Sie die Balkanroute offen gelassen und gesagt, es dürfen alle kommen? Das konnte doch damals nicht die Antwort sein.

Nein, die Antwort der deutschen Regierung war: Wir lösen die ganzen Probleme über das schwächste Euroland, nämlich Griechenland. Und wir machen einen Deal mit der wunderbaren Demokratie in der Türkei. Mit dem Resultat, dass wir heute schweigend zusehen, wenn die türkische Armee in Syrien mit deutschen Waffen gegen die Kurden vorgeht, die zuvor den Islamischen Staat besiegt hatten. Na, das ist wirklich eine tolle Lösung! Aber auch ich hätte die Sicherheitsüberprüfung an den Grenzen nicht aufgegeben. Das ging tatsächlich zu weit, denn so konnten auch Terroristen ungehindert ins Land reisen.

Nochmals: Was soll man konkret tun, um die Flüchtlingstragödie zu beenden?

Man soll die Fluchtursachen bekämpfen, statt Mauern zu errichten. Wir könnten aufhören, die afrikanische Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion durch unsere subventionierten Billigimporte zu konkurrenzieren. Wir könnten aufhören, in Afrika zu fischen. Wir könnten bestimmte Freihandelsabkommen aussetzen, um die Wirtschaft afrikanischer Länder zu stärken. Wir könnten mehr Hilfe vor Ort durch Entwicklungshilfe leisten.

Gefährden die Rechtspopulisten unsere liberale westliche Demokratie?

Seine Gegner haben schon immer damit gerechnet, dass der Kapitalismus übermorgen zusammenbricht, und bisher hat sich dies als Irrtum herausgestellt. Der Kapitalismus ist reformfähig, vor allem in der Not. Aber wir erleben eine Gefährdung von rechts, wie wir sie so noch nicht hatten, weil der amerikanische Präsident an der Spitze steht. Und was alles noch schlimmer macht, ist die Tatsache, dass vielen Leuten die Demokratie egal geworden ist.

«Als Politiker ist die Ausbildung zum Rinderzüchter die wichtigste Voraussetzung.»

Was halten Sie von Lafontaines und Wagenknechts Idee, eine linke Sammelbewegung zu gründen?

Ich finde es vernünftig, alle jene Leute in einer Sammelbewegung zu binden, die nicht in unserer Partei sein wollen, aber eine Nähe suchen. Aber eine neue eigenständige Partei zu schaffen, halte ich für falsch, denn sie würde die Linke zersplittern. Die Hoffnung, es würden sich all jene SPD-Mitglieder, die gegen die Grosse Koalition sind, einer neuen linken Partei anschliessen, ist illusorisch. Das machen die nicht. Wenn die SPD an etwas gewöhnt ist, sind es Niederlagen.

Die SPD hat sich soeben wieder auf eine Grosse Koalition mit der Union eingelassen. Ist das ein Fehler?

Ja, weil sie nicht mehr kenntlich genug ist. Wenn Sie auf der Strasse jemanden fragen, was die CDU von der SPD unterscheidet, fallen den Befragten höchstens zwei Unterschiede ein. Das geht nicht. Merkel hat die Union verändert, Schröder hat die SPD verändert, und jetzt sind sie sich einfach zu ähnlich. Deshalb verlieren sie jetzt ja auch beide zusammen, was neu ist.

Abgesehen von einem sechsmonatigen Amt in der Berliner Stadtregierung hatten Sie nie exekutive Macht. Sie waren immer nur der Oppositionelle, der weiss, wie es besser geht.

Ich bin sehr bewusst Rechtsanwalt geworden und nicht Richter. Der Anwalt stellt Anträge, der Richter muss entscheiden. Ich stelle lieber Anträge. Aber Regierungsverantwortung wird für meine Partei wichtig.

Bevor Sie Jurist und Anwalt wurden, haben Sie sich in der DDR zum Rinderzüchter ausbilden lassen. Hatte das irgendwann später in Ihrem Leben eine Bedeutung?

Allerdings. Als Politiker ist die Ausbildung zum Rinderzüchter die wichtigste Voraussetzung. Und zwar aus vier Gründen: Ich habe gelernt auszumisten. Ich kann melken, das heisst Steuern eintreiben. Ich kann künstlich besamen. Wenn Sie das nicht können, gehen Sie nicht in die Politik. Und viertens kann ich mit Hornochsen umgehen.

Sie waren in der DDR allerdings nicht in erster Linie Rinderzüchter, sondern Anwalt. Und Sie waren mehr als zwanzig Jahre lang Mitglied der SED, also Exponent einer Partei, die das Rückgrat einer Diktatur bildete. Sind Sie diesbezüglich mit sich im Reinen?

Ja, schon, dank meines Anwaltsberufes. Wäre ich nicht Mitglied der SED gewesen, hätte ich ihn nicht in der Form ausüben können, wie ich es getan habe. Dann wäre es mir unmöglich gewesen, zwischen der SED und den Dissidenten, die ich verteidigt habe, zu vermitteln. Ich war auch der Grundüberzeugung, dass die DDR einen grossen Vorzug hatte: Den enormen Reichtum, den im Kapitalismus einzelne Personen besitzen, gab es in diesem System nicht. Ich fand es auch richtig, dass die öffentliche Daseinsvorsorge sich in öffentlichen Händen befand. Andererseits weiss ich: Es war eine Diktatur, die Freiheit wurde verletzt, und es war immer eine Mangelwirtschaft.

Wussten Sie das schon damals?

Natürlich. Ich bin ja vieles, aber nicht so dämlich. Ich habe die Einschränkungen an Freiheit und Demokratie auch selber mitbekommen. Ich durfte ja bis Januar 1988 genauso wenig reisen wie alle anderen Bürger der DDR. Aber ich war tatsächlich der Überzeugung, es sei ein vernünftiger Ansatz da, aus dem man aber etwas anderes machen sollte.

Sie hätten früher und energischer Widerstand leisten können.

Ja, das stimmt. Aber der Dissident Rudolf Bahro hat zu mir gesagt: An der Peripherie hat es keinen Sinn, die Veränderungen müssen aus Moskau kommen. Es ist ja auch interessant, dass die Bürger der DDR erst wirklich mutig wurden, als sie Gorbatschow an ihrer Seite wussten.

Empfinden Sie es als Zumutung, von Westlern wegen Ihrer DDR-Vergangenheit unter Rechtfertigungsdruck gesetzt zu werden?

Früher schon, heute nicht mehr. Das hat auch deutlich nachgelassen. Ich sage den Westlern dazu Folgendes: Die DDR hatte die sowjetische Besatzungsmacht, ihr hattet die drei westlichen Besatzungsmächte. Aber das habt ihr nicht entschieden, das war Zufall. Jetzt tut ihr so, als ob ihr bewusst einen anderen Weg gewählt hättet. Die Schwierigkeit bei der Aufarbeitung der DDR-Geschichte besteht darin, dass es ein Fünftel der deutschen Bevölkerung betrifft und vier Fünftel nicht. Und diesem einen Fünftel geht es ein bisschen auf die Nerven, wenn es sich gegenüber dem Rest, der mit verschränkten Armen dasteht, immer rechtfertigen muss.

Was hätte der Westen anders machen sollen?

Er hätte etwa acht Dinge aus der DDR übernehmen sollen. Das hätte das Selbstbewusstsein der DDR-Bürger gestärkt. Sie hätten sich sagen können: Wir waren trotz Diktatur gut genug, dass einige unserer Leistungen für ganz Deutschland gelten. Und den Westdeutschen hätte man das Erlebnis ermöglicht, dass sich ihre Lebensqualität dank des Hinzukommens des Ostens verbessert hätte. Wenn ein armer Neffe mit seiner reichen Tante gemeinsam eine neue Wohnung bezieht, hat er mehr zu sagen, als wenn er in die Wohnung der Tante einzieht.

Wovon sprechen Sie konkret?

Das flächendeckende Netz von Kindertagesstätten, die Nachmittagsbetreuung an Schulen, Kinderferienlager für sämtliche Schüler, nahezu kostenloser Zugang zu Kultur und Museen. Wer so klar über die DDR gesiegt hat wie die Bundesrepublik, hätte mehr Grösse zeigen sollen. Wer nicht aufhören kann zu siegen, ist kleiner als jener, der sich im Sieg gegenüber dem Verlierer grosszügig zeigt.

Sie haben Ihre heutige Beliebtheit auch dadurch erreicht, dass Sie in unzähligen Talkshows aufgetreten sind. Ging das auf Kosten der Ernsthaftigkeit als Politiker?

Nein, aber auf Kosten meiner Gesundheit. Indem ich in den Talkshows kritische Fragen beantwortete, vermochte ich das Bild über mich und meine Partei zu ändern. Aber es kostete viel Kraft. Auch deshalb, weil ich zunächst Millionen Bürger und Staatsfunktionäre aus der DDR vertreten habe, die kein anderer vertreten wollte, die aber auch einen Weg in die Einheit finden mussten. Heute erkennen das selbst CDU-Abgeordnete als Leistung an.

