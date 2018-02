Ein Jahr unter Sternen

Es ist dies die Geschichte eines grossen Zerwürfnisses. Es zieht sich durch ganz Italien und auch quer durch Marino, eine Stadt in den schönen Castelli Romani, hoch über Rom, umspielt von Wind und Wetter, 44'000 Einwohner. Der Riss passt in eine Formel. Wir und sie. Noi e loro. Natürlich steckt darin auch Gut gegen Böse.

Carlo Colizza ist wir, jedenfalls aus seiner Sicht der Dinge. Er ist sogar der Chef von wir, wenigstens in Marino. Ein Mann mit breiten Schultern und runder Stimme. Er ist Anwalt, 44 Jahre alt. Man gäbe ihm einige Jahre mehr, so streng und bedeutungsschwer schaut er in die Welt. Vielleicht zwingt er sich zu dieser Gravitas, damit er seiner Rolle gerecht wird. «Ich bin kein Typ für Anzug und Krawatte», sagt er. Die italienische Trikolore aber, die Amtsschärpe, die trägt er gern. Auch für das Foto.

«Die Leute hatten es satt, vorgeführt zu werden.»Carlo Colizza, Bürgermeister von Marino

Seit bald zwei Jahren ist Carlo Colizza Bürgermeister von Marino. Gewählt mit 68 Prozent der Stimmen, aus dem Nichts. «Die Leute hatten es satt, vorgeführt zu werden», sagt er. Er war ihre Revanche, der Triumph über loro. Carlo Colizza gehört den Cinque Stelle an, den Fünf Sternen. So heisst die junge, ideologisch schwer fassbare und verrückt erfolgreiche Protestbewegung in Italien. Alles Etablierte ist ihr suspekt, die alten Parteien und Korporationen, die Grossindustrie, die Banken, die Gewerkschaften. Überall vermutet sie Korruption, Komplotte, Kungeleien. Oft zu Recht. «Wenn wir den Wandel nicht herbeiführen», fragt Colizza, «wer soll es denn sonst tun?»

Nur eine Phase im Leben

Bei den italienischen Parlamentswahlen vom 4. März könnten die Cinque Stelle zur grössten Partei im Land werden. Bei Umfragen sagen 28 Prozent der Italiener, sie würden die Sterne wählen. Mag sein, dass es am Ende weniger sind. Vielleicht sind es aber auch mehr. Das hängt nicht unwesentlich davon ab, wie Leute wie Carlo Colizza in kleinen und mittleren Städten regieren. Regieren? So würde er das nie nennen. Das hört sich nach alter Macht an, nach einer anderen Epoche. «Ich habe, Gott sei Dank, einen Beruf», sagt er, «die Politik ist nur eine Phase in meinem Leben.»

Die Cinque Stelle sehen sich als Basisdemokraten. In ihrer Idealvorstellung regiert die Zivilgesellschaft, und zwar am liebsten mit Klicks auf «Rousseau», wie sich ihre mysteriöse Internetplattform nennt. Auf Rousseau wird über Positionen abgestimmt, auch die Urwahlen finden da statt. Verwaltet wird die Plattform von einem Mailänder Unternehmen namens Casaleggio Associati. Privat, ohne Kontrolle. Die Partei gehört dieser Internetfirma, was doch ziemlich seltsam ist, auch ein bisschen beängstigend. Doch Mailand ist weit weg von Marino. Sogar das nahe Rom ist eine andere Welt, obschon man in der Nacht die Lichter der Hauptstadt sieht, ein ganzes Meer davon, und mittendrin die Kuppel von San Pietro.

Wenn er von sich selbst spricht, sagt Colizza oft «Il sottoscritto», wörtlich der Unterzeichnende. Das ist eine alte Formel im Italienischen und steht für «Meine Wenigkeit». Sie ist auch ein Trick, um von sich in der dritten Person zu reden. Colizza neigt zum Ironischen, zuweilen kippt er aber ins Pathetische. In einem solch salbungsvollen Moment, von dem gleich die Rede sein wird, nennt er den «Reporter aus der Schweiz» vor versammelten Parteifreunden einmal «Meinen Bruder». Da kennt man sich gerade zwanzig Minuten. Wir! Noi! Ziemlich unvermittelt und überraschend.

Die Cinque Stelle haben nämlich ein kompliziertes Verhältnis zur Presse. Die Zeitungen gehören zu loro, zur Elite. Sie erzählten die Geschichten nie richtig rum, finden die Sterne. Sie haben sich deshalb im Netz eine eigene Medienwelt aufgebaut, eine Parallelöffentlichkeit. Regie führt auch da die Mailänder Firma im Hintergrund, die Casaleggio Associati. Colizza willigte dennoch ein, sich ein Jahr lang zuschauen zu lassen, wie er Marino verwaltet, wie er Personal auswählt, wie er mächtige Chefbeamte versetzt, damit sie endlich der Allgemeinheit dienen. Dem «Giornalista svizzero» sollte alles offen stehen: sein verrauchtes Büro, die Fraktionssitzungen seiner Gemeinderäte und ein Essen der Parteiaktivisten. Damit hat alles begonnen.

Die Revolution, ein zäher Wurm

Ein Winterabend im For de Porta, einem Restaurant von Marino. Der Wahlsieg liegt gerade acht Monate zurück. Es waren schwierige erste Monate. Man hat sich an den Funktionären gerieben, die ihre Macht ausspielten. Die Prozeduren? Ein Irrsinn. Es geht alles viel langsamer als geplant. Die Revolution, sie ist ein zäher Wurm. Der grosse Saal im For de Porta ist voll, vierzig Aktivisten sind gekommen. In der Luft hängt eine Schwade Enttäuschung, greifbar. Es gibt Bruschette, Erbsensuppe, zweierlei Pasta.

Colizza steht jetzt auf, in Jeans und beigefarbener Cordjacke. «Fratelli e sorelle», sagt er ins Mikrofon, Brüder und Schwestern. «Mir ist es nicht ums Singen.» Es soll eine Predigt werden, ein Lamento auch. Die Ungeduld der Aktivisten hat den Bürgermeister getroffen. Offenbar wurde Colizza in den eigenen Reihen kritisiert, hinterrücks. Er sei nicht besser als die von Forza Italia, wurde schon geraunt. Nicht besser als loro. Sie. «Eine Gemeinschaft lebt von Liebe», sagt Colizza, und es wird still im Saal. Man kämpfe gegen ein System mit tiefen Wurzeln an, da brauche es viel Zusammenhalt. «Der Feind ist nicht unter uns, er ist da draussen.»

Auch der Reporter aus der Schweiz sei ein «fratello». «Denn wer zu uns kommt, ist einer von uns.» Wer dieses Prinzip der Liebe und der Umarmung nicht verstehe, der solle gehen, sofort. «Ich sage es ohne Hass: Schämt euch und geht, jetzt, ich will euch nicht mehr sehen!» Wer könnte wohl gemeint sein? Einige Augenpaare senken sich, doch keiner im Saal erhebt sich. «Ich liebe euch, ich sage das mit dem Herzen in der Hand, ihr seid ein Teil meiner Familie.» Er gebe alles. Und dann wird Colizza noch schnell konkret. Als Anwalt, sagt er, habe er im Jahr 120'000 Euro verdient. Nun arbeite er als Bürgermeister zehn, zwölf Stunden am Tag für die Gemeinde, für 2200 Euro im Monat. «Ich mach das doch nicht für mich.» Zum Schluss gibt es etwas Applaus und dreierlei Nachtisch.

«Siegen war noch nie leichter gewesen.»Stefano Cortelletti

Alles gerät durcheinander an diesem Abend, die grossen Emotionen, die persönlichen Enttäuschungen, die Politik. So sind bei den Cinque Stelle auch die Brüche oftmals dramatisch. Es gibt Beispiele im ganzen Land. Wer kritisiert, ist ein Verräter und fliegt raus. In Marino aber fliegt niemand raus.

Da dreht sich alles um den Palazzo Colonna. So heisst der Gemeindepalast, das Rathaus. Es ist viel zu gross für das mittelalterliche Städtchen, es erdrückt Marino mit seinen wuchtigen, rosafarbenen Mauern. Man sieht den Palazzo von weit her, er leuchtet auf dem Hügel. Nach Marino kommt man über die Via Appia. Vorbei am Flughafen Ciampino, einem Terminal für Billigflieger, und rauf in die Colli Albani, die Albaner Berge. Die Gemeinden der Castelli Romani, ihre Seen und Pärke, sind das liebste Ausflugsziel der Römer. Da fährt man am Wochenende hoch, isst Porchetta und Pecorino, Schweinsbraten und Schafskäse, und trinkt dazu den leichten Wein der Castelli. Es gibt putzigere Orte als Marino. Castel Gandolfo natürlich, die Sommerfrische der Päpste. Auch Ariccia ist schöner, und Frascati mit seinen Villen. «Marino wurde eben mehrmals abgerissen», sagt Colizza. Schuld waren die Päpste. «Sie mochten die Marinesi nie, weil die anarchisch waren und immer glaubten, sich selbst zu genügen.» Wir, schon damals.

Die Stadt ist dicht besiedelt, vor allem in den Vierteln Santa Maria delle Mole und Frattocchie am Fuss des Hügels. Dort leben sie in modernen Überbauungen. Viele Marinesi fahren jeden Morgen zur Arbeit nach Rom, ins Zentrum, wo die Mieten unerschwinglich wären.

Der Kampf gegen das Bauprojekt

Dass die Cinque Stelle 2016 in Marino so klar gewinnen konnten, verdanken sie einem Skandal mit dem schönen Namen «Divino Amore», «Göttliche Liebe». Auf 400 Hektaren unberührter Natur entlang der alten Via del Divino Amore sollten Wohnhäuser gebaut werden für 8000 neue Bewohner. Ein tolles Geschäft für die Spekulanten. Es entstanden Bürgervereinigungen, die gegen «das zweite Monaco» ankämpften. Es waren viele Leute dabei, die sich zum ersten Mal politisch engagierten. Die Bauherren erhielten die nötigen Lizenzen aber trotzdem. Allesamt. Trotz der Verschandelung der prächtigen Natur. Und obschon antike Reste verschwinden sollten.

Doch dann passierte ein Wunder. Die Carabinieri verhafteten den damaligen Bürgermeister von Marino, einen Rechtspolitiker von Silvio Berlusconis Partei Forza Italia. Er hatte sich bestechen lassen von den Unternehmern, die Polizei zeichnete die Gespräche auf. Ein Klassiker. Es gab vorgezogene Neuwahlen, und so trugen die frisch politisierten Bürger aus der Zivilgesellschaft ihren Furor und ihren «Divino Amore» in die Politik. Sie verbündeten sich dafür mit den Cinque Stelle. «Siegen war noch nie leichter gewesen», sagt Stefano Cortelletti von der lokalen Wochenzeitung «Il Caffè dei Castelli Romani». Die Neuen hätten sich nur hinzustellen und zu sagen brauchen: Hallo, wir sind die Neuen, wir sind anders. Wir sind wir.

Ganz neu waren sie allerdings nicht. In Marino gibt es seit 2013 einen Meet-up der Fünf Sterne. So nennen sich die Urzellen der Bewegung. Früher hätte man Vereinigung gesagt oder Debattierclub. Gegründet hatte ihn der Besitzer eines Postkartenladens in der Altstadt, ein grosser Fan von Beppe Grillo, dem Komiker und Gründer der Bewegung. Die ersten Sitzungen fanden im Laden statt, bald reichte der Platz zwischen den Regalen aber nicht mehr aus. Grillo nährte ihre Diskussionen mit seinem Blog und seinen Bühnenshows, mit den täglichen Tiraden gegen korrupte Politiker, gegen die Absurditäten der Globalisierung, gegen unnötige Grossprojekte, gegen die Verschwendung von Steuergeldern. Da kam viel zusammen, auch Wirres, etwa Grillos Abneigung gegen das Impfen.

Beppe Grillo, Kabarettist und Gründer der Protestbewegung, geniesst das Bad in der Menge von der Rettungsinsel aus. Foto: Twitter

Lustig war das alles nur, weil der Clown dazu Grimassen riss und wie ein Derwisch durch die Theatersäle rauschte, weil er sich in einem Gummiboot über die Köpfe seiner versammelten Anhänger tragen liess und sogenannte Vaffanculo-Days organisierte, Kundgebungen für Zehntausende, bei denen die Eliten zum Teufel gewünscht wurden. Eigentlich malte Grillo einfach das Bild nach, das sich viele Italiener schon immer gemacht hatten von ihren Mächtigen, den Parteien und Politikern, der ganzen Bande.

La casta. Sie. Und wir. In diesem Gegensatz steckte der Stoff für eine Bürgerrevolte, die mittlerweile so breit geworden ist, dass es selbst ihrem Inspirator vor der Wucht zu bangen scheint. Anders lässt sich wohl nicht erklären, dass Grillo seinen Blog ausgerechnet jetzt, kurz vor den Wahlen, von der Partei abgekoppelt hat. Ohne Grimassen. Wuchs sie zu schnell? Wurde sie zu gross?

Keine Protestbewegung in Europa ist erfolgreicher und origineller, keine ist grassrootiger und wendiger als Italiens Fünf Sterne. Postideologisch. Nicht rechts, nicht links, sondern alles zusammen. «Das alte Gehege der grossen Volksparteien», sagt Colizza, «ist weg, wir haben es eingerissen.» In der neuen Welt könne einer wie er, der ursprünglich aus der rechtsbürgerlichen Ecke komme, mit Leuten arbeiten, die einen überaus linken Horizont haben. «Die ganze Logik ist neu.» Und verwirrend. Bei der Abfallentsorgung mag die Weltsicht keine so wichtige Rolle spielen. Aber bei der Linie zu Wladimir Putin, Donald Trump, dem Euro, der Immigrationspolitik?

Bürger eben, einfach Bürger

Für die Lokalwahlen in Marino kamen Leute zusammen, die sich sonst in ihrem Leben wahrscheinlich nie begegnet wären. Durch Zufall. Nur die Formel einte sie. Wir und sie. Kein Denkgehege fasste sie, keine Parteikultur prägte sie. Ein pensionierter General der Armee machte mit, ein Klempner, ein hoher Beamter der italienischen Wettbewerbsbehörde, zwei Arbeitslose, ein Universitätsprofessor für Städtebau, der seinen Job in Panama aufgab für seine Heimatstadt Marino, eine Hausmeisterin, der Abteilungsleiter eines Supermarkts, ein Ingenieur, eine Primarlehrerin, ein Unternehmer, eine Studentin, ein Informatiker. Linke, Rechte, Umweltschützer. Junge, Ältere. Frauen, Männer. Bürger eben, einfach Bürger.

«Die glauben, nur sie seien ehrlich, alle anderen sind Idioten.»Ein Oppositioneller

Fast keiner von ihnen brachte politische Erfahrung mit. Es hiess deshalb, sie seien unfähig, die Stadt zu regieren, sie hätten ja keine Ahnung, wie die Verwaltungsmaschine funktioniere. Die Cinque Stelle gaben zurück: Wenigstens sind wir sauber, und die Kompetenz kommt dann schon. Diese Unerfahrenheit war ihr Kitt. «Sie prahlten damit», sagt die linke Oppositionschefin Eleonora Di Giulio, «die Cinque Stelle trugen ihre politische Unerfahrenheit wie eine Trophäe mit sich herum.» Und noch etwas verband sie: seine Wenigkeit Carlo Colizza, «Il sottoscritto», der Chef des Bündnisses, altes Marineser Geschlecht. Er stammt aus einer Familie von Weinbauern.

Das Selbstlob der Regierenden

Eine Gemeinderatssitzung im Palazzo Colonna. Mit seinen pastellfarbenen Wandmalereien sieht der Ratsaal aus wie eine griechische Taverne, ausgeleuchtet ist er mit grellem Neonlicht. Die Besucherplätze sind gut besetzt, es ist wie im Stadion: Auf der linken Seite sitzen die Anhänger der Cinque Stelle, auf der rechten Seite alle anderen. Dazwischen hängt eine rote Kordel. Ein Polizist zupft immer mal wieder daran, den Hut hat er sich tief ins Gesicht gezogen. Die Debatte kreist um den Haushalt.

Es wird schnell laut. Die Cinque Stelle ergehen sich in Selbstlob, die Gegenseite keift genervt zurück. Irgendwann wird es der Opposition zu bunt, sie zieht sich geschlossen zurück ins Atrium, die Lokalpresse im Schlepptau. «Wie arrogant die sind», sagt ein Oppositioneller. «Es ist immer dasselbe: Die glauben, nur sie seien ehrlich, nur sie würden die Dinge sauber und gut machen, während alle anderen Idioten sind. Oder Räuber.» Er lasse sich das nicht mehr gefallen. Unterdessen läuft drinnen die Abstimmung, nur unter Sternen. Ein Anhänger im Publikum flüstert: «Hast du gesehen, auch die Presse hat den Saal verlassen.» Alle unter einer Decke. Sie. Wir. Die giftige Formel. Die rote Kordel liegt am Boden.

Bürobesuch beim Bürgermeister. Ein Jahr ist vergangen seit der Predigt im For de Porta. Colizza ist guter Dinge, die Sache mit der betrogenen Liebe ist überstanden. «Es geht wunderbar», sagt er und steckt sich eine Zigarette an. «Benissimo.» Die Lehrzeit sei vorbei, es mache Spass, Bürgermeister zu sein. «Wenn du mal verstanden hast, wie der Apparat läuft, dann verschwindet der Frust.» Mit den Chefbeamten hat er sich arrangiert. Ein bisschen Sie steckt jetzt im Wir. Oder umgekehrt. Das Bauprojekt «Divino Amore» liess sich nicht aufhalten, aber einige Änderungsanträge laufen noch. Marino hat wieder einen ausgeglichenen Haushalt, es bleiben sogar einige Millionen Euro übrig für die Sanierung der Sportanlagen und Kinderspielplätze. Die Pärke werden aufgehübscht, neue Radwege gelegt. «Wir haben alle öffentlichen Bauarbeiten neu ausgeschrieben, mit etwas Wettbewerb lässt sich eben schon sehr viel Geld sparen.» Früher, da bekamen immer dieselben alles.

«Richtig kompetente Stadträte»

Skandale? «Keine», sagt Stefano Cortelletti von der Lokalzeitung «Il Caffè dei Castelli Romani». «Die regieren ordentlich, ohne aufzufallen, fast ein bisschen langweilig.» Auch die Opposition ist milder geworden. Eleonora Di Giulio sagt, die Cinque Stelle stünden sich zuweilen noch immer selber im Weg, weil sie die Verfahren nicht gut genug kennen und sich einigeln würden, statt sich mit den Ratskollegen auszutauschen. «Das ist wie bei einem Mixer: Der wirbelt dich dann mächtig durch.» Dennoch, sagt sie, spüre man, dass sie es ehrlich meinten, dass sie sich bemühten. Und einige ihrer «Assessori», die Stadträte, hält sie für «richtig kom­petent». Zum Beispiel den Zuständigen für Städtebau und öffentliche Arbeiten, der aus Panama heimkehrte, um etwas für Marino zu tun. Auch der Finanzverantwortliche sei «bravo». Selbst der Bürgermeister kommt gut weg, obschon der sie bei den Wahlen geschlagen hat. Aus dem Nichts wurde etwas.

Die halbe Welt fürchtet sich vor ihm: Cinque-Stelle-Spitzenkandidat Luigi Di Maio (31). Foto: Alessio Mamo (Laif)

Die Sterne passen zusammen. Der Zufall meinte es gut, diesmal schon. Es ist wie beim Glücksspiel. Nun will Carlo Colizza in Marino den Bürgerlohn einführen. Auch für das bedingungslose Grundeinkommen hat er einige Hunderttausend Euro auf die Seite gelegt. Schafft er es, wäre er ein Vorreiter. Avantgarde in der Provinz, im Kleinen. Der Bürgerlohn steht auch im Programm von Luigi Di Maio, dem Spitzenkandidaten der Cinque Stelle bei den nationalen Parlamentswahlen.

Colizza nennt ihn nur Luigi. Auch Luigi, der junge Superstar der Bewegung, 31 Jahre, ist ein Bruder. Die halbe Welt und alle Märkte fürchten sich davor, dass dieser Luigi mit dem dünnen Curriculum einmal Premier Italiens wird. «Doch warum soll Luigi dieses Land nicht regieren können?», fragt Colizza. «Perché no?» Vielleicht würde es etwas Zeit brauchen, bis er den Apparat verstehe, bis er passende Kaderleute finde und die Kosten in den Griff bekomme. Wie das bei ihm war, hier oben in Marino. Einfach viel, viel grösser. (Tages-Anzeiger)