Ein guter Geist wird weiterleben

Wie Goethes Zauberlehrling erging es dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, als er 1993 das Internationale Jugoslawientribunal schuf: Die Geister, die er rief, wurde er nicht mehr los. Nur dass es in diesem Fall gute Geister sind, die sich für Wahrheit, Gerechtigkeit, Versöhnung und das Prinzip einsetzen, dass sich auch die Mächtigsten für ihre Verbrechen verantworten müssen.

Wenn das Haager Jugoslawiengericht am Sonntag nach fast 25 Jahren seine Arbeit beendet, so haben seine Geister aus aller Welt – die Richter und Staatsanwälte, Übersetzer, Kriminalisten, Wachleute, Zeugenschützer, Historiker oder Psychologen – erstaunlich viel von ihren Zielen erreicht. Hohen und höchsten Politikern und Militärführern aus der Zeit der Jugoslawienkriege in den 90er-Jahren wurde vor den Augen der Welt der Prozess gemacht wegen Untaten, die so bestialisch und gefährlich sind, dass sie die ganze Welt etwas angehen: Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Von den 161 Angeklagten ist heute kein einziger mehr flüchtig. 84 wurden verurteilt, darunter Symbolfiguren der Kriegsgräuel wie die bosnischen Serbenführer Radovan Karadzic und Ratko Mladic. Alle diese Prozesse wurden mit grösster Sorgfalt und unter peinlichster Berücksichtigung der Angeklagtenrechte geführt. Dies – und die oft übermässig aufgeblähten Anklageschriften – führten allerdings dazu, dass sich manche Verfahren sehr in die Länge zogen. Der frühere Serbenpräsident Slobodan Miloševi? starb so in der Zelle, bevor sein Urteil gefällt werden konnte.

Kritisiert werden kann das Gericht, weil es Verdachtsmomente gegen Nato-Attacken während der Jugoslawienkriege eher lustlos prüfte. Unberechtigt aber ist der Vorwurf, das Tribunal habe antiserbisch agiert, weil es in der Mehrzahl Serben verurteilte. Die serbische Armee und deren Hilfstruppen hatten im zerfallenden Jugoslawien die meisten Macht­mittel und damit Möglichkeiten, Verbrechen zu begehen. Leichtfertig oder willkürlich ist in Den Haag keiner verurteilt worden.In einem Punkt ist das Jugoslawiengericht allerdings vorerst gescheitert: Es konnte seinen Auftrag, zur Aussöhnung auf dem Balkan beizutragen, nicht erfüllen. Nationalistischer Hass vergiftet weiter die Nachfolgestaaten Jugoslawiens. Nationalistische Politiker feiern Wahlerfolge. Manche Kriegsverbrecher werden in ihrer Heimat als Helden gefeiert.

Glaube an Gerechtigkeit

Dennoch ist das Tribunal ein Erfolg. Es hat akribisch die historische Wahrheit über die Jugoslawienkriege ermittelt, bei denen Ende des 20. Jahrhunderts in Europa Hunderttausende Menschen getötet, verwundet und vertrieben wurden. Falls es irgendwann doch zur Versöhnung kommt, so wird das auf Basis dieser Wahrheitssuche geschehen. Den Opfern hat das Tribunal dabei Gelegenheit gegeben, ihr Leid zu bezeugen und den Glauben an die Gerechtigkeit zu bewahren. Das Gericht hat das Völkerstrafrecht weiterentwickelt und dem allgemeinen Weltstrafgericht als Vorbild gedient. Und es hat die Einsicht gefestigt, dass sich Staatsverbrecher nicht hinter staatlicher Souveränität verstecken dürfen. Auch ein Präsident ist nicht mehr sakrosankt. Dieser Geist wird weiterleben, selbst wenn die Weltstrafjustiz immer mal wieder Rückschläge erleiden muss.

Das alles ist mehr, als der Sicherheitsrat einst erwartet hat. Er hatte das Haager Tribunal eher als Alibi geschaffen, um zu demonstrieren, man unternehme etwas gegen die Balkangräuel. Viele glaubten, das Gericht werde nur ein Papiertiger. Stattdessen wurde es zum Prototyp.

Friedrich Schiller schrieb in seinem Gedicht «Resignation»: «Die Weltgeschichte ist das Weltgericht.» Das Jugoslawientribunal beweist dagegen, dass bereits die Gegenwart Gerechtigkeit schaffen kann.

(Tages-Anzeiger)