Regieren ist Mist

«Tritt ein, sag Nein!» «Ein Zehner gegen die Groko», mit solchen Slogans haben deutsche Jungsozialisten in den vergangenen Wochen für die grösste Eintrittswelle in die SPD gesorgt, seit Willy Brandt in den 60er-Jahren die Jugend begeistert hatte. 24'339 Frauen und Männer traten seit Anfang Jahr neu der Partei bei, mehr als sonst in einem ganzen Jahr. Als Vorbild für die Jusos um den Berliner Vorsitzenden Kevin Kühnert diente der britische Labour-Chef ­Jeremy Corbyn. Vor der Urwahl um den Parteivorsitz im Herbst 2015 hatten dessen Sozialisten die Mitgliederzahl verdoppelt – mit durchschlagendem Erfolg.

Wie stark die Jusos vor dem Mitgliederentscheid über eine neuerliche Grosse Koalition damit die Mehrheitsverhältnisse verändern, ist unklar. Die SPD zählt insgesamt 464'000 Mitglieder. Wer über 14 Jahre alt ist und keiner anderen Partei angehört (mit Ausnahme von Schwesterparteien im Ausland), kann Mitglied werden. Der Bewerber muss weder Deutscher sein noch in Deutschland leben. Für Studenten und Geringverdiener beträgt der Mindestbeitrag fünf Euro im Monat, die Mindestlaufzeit zwei Monate – deshalb der Slogan mit dem «Zehner». Wer bis vergangenen Dienstagabend, 18 Uhr, als Mitglied registriert wurde, kann nun zwischen dem 20. Februar und 2. März schriftlich über eine Regierungsbeteiligung abstimmen. Das Resultat wird am 4. März bekannt gegeben. Das Ergebnis ist für die SPD in jedem Fall bindend.

Die Neuen könnten entscheiden

In früheren Zeiten folgten die einfachen Mitglieder ihrer Spitze meist treuer als viele Delegierte, Linke oder Jusos. Die meisten langjährigen Genossen denken eher pragmatisch, der Altersschnitt der Mitglieder beträgt 60 Jahre. 2013, als die Grosse Koalition bei Jusos und Linken bereits auf grossen Widerstand stiess, stimmten ihr zum Erstaunen der Beobachter schliesslich drei von vier Mitgliedern zu; vier von fünf hatten an der Befragung teilgenommen. Diesmal wird es sehr viel knapper werden. Die letzten Umfragen deuten auf ein Patt hin, allenfalls auf ein leichtes Ja. Die neuen Mitglieder könnten das Zünglein an der Waage spielen.

Bereits heute Freitag werden die Jusos ihre bundesweite «Nogroko-Tour» wiederaufnehmen, um intensiv für ein Nein zu werben. Man nütze jeden Termin, der «zeitlich möglich» sei, sagt Kühnert. Die Gegner einer erneuten Regierungsbeteiligung sind sich bewusst, dass es schwierig sein wird, der Organisationsmacht der Partei im Abstimmungskampf etwas entgegenzusetzen. Noch-SPD-Chef Martin Schulz, seine designierte Nachfolgerin Andrea Nahles und Generalsekretär Lars Klingbeil werden ab nächster Woche an sieben Regionalkonferenzen für ein Ja werben. Die Gegner werden sich vermutlich aus dem Publikum kritisch einmischen müssen, während die Parteispitze die Bühne beherrscht. Das sei zwar nicht fair, sagt Kühnert, aber man sei darauf vorbereitet und werde die Säle mit Nogroko-Anhängern füllen.

Die SPD ist nicht die einzige deutsche Partei, die vor einer Regierungsbildung ihre Mitglieder befragt. Auch die Grünen und die FDP hatten vor den Gesprächen um eine Jamaika-Koalition angekündigt, die Parteibasis darüber abstimmen zu lassen. Interessanterweise gibt es aber ernsthafte Zweifel daran, ob bindende Mitgliederentscheide überhaupt verfassungsgemäss sind. Laut Hans-Jürgen Papier, einem ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, wird mit ihnen «die parlamentarische Demokratie ausgehebelt». Die konservative «Frankfurter Allgemeine Zeitung» nannte das Mitgliedervotum der SPD kürzlich in einem Leitartikel einen «pseudodemokratischen Irrweg», der gewählte Abgeordnete zu «Vollstreckern des Parteiwillens» degradiere.

Die Kritiker argumentieren so: 9,5 Millionen Bürger haben am 24. September die SPD gewählt, aber über die Verwendung dieser Stimmen bestimmten nun nicht die damit gewählten 153 Abgeordneten des Bundestags, sondern die 464'000 Mitglieder der Partei – unter ihnen viele, welche als Minderjährige oder Ausländer nicht mal wählen dürften oder nur in die Partei eingetreten seien, um ihr zu schaden. Eine Regierung aber werde in einer parlamentarischen Demokratie von den Volksvertretern bestellt, nicht von den Parteien.

Am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wurden in den letzten Wochen fünf Eilanträge eingereicht, die das Mitgliedervotum als verfassungswidrig stoppen wollten. Alle wurden diese Woche abgelehnt. Bereits 2013 war ein ähnlicher Antrag gescheitert. Die Verfassungsrichter hatten ihre Ablehnung damit begründet, dass der Mitgliederentscheid die Abgeordneten in ihrer von der Verfassung garantierten Gewissensfreiheit nicht mehr einschränke, als es die übliche Fraktionsdisziplin tue – die Praxis also, Abgeordnete dazu anzuhalten, einheitlich im Sinne der Partei abzustimmen. Anders, so die Verfassungsrichter, lasse sich kaum mit stabilen Mehrheiten regieren. Allerdings sind erlaubte Fraktionsdisziplin und verbotener Fraktionszwang in der Praxis schwer zu unterscheiden.

Bei der SPD hält man die Debatte für unsinnig. Früher hätten über Regierungsbeteiligungen einzig Parteivorstände entschieden, heute stütze man sich mit Absicht viel breiter ab – und das sei gut so. Selbst Merkels CDU hat auf Antrag der Jungen Union übrigens zugesagt, Ende Februar die Delegierten eines Parteitags über die Grosse Koalition abstimmen zu lassen. Ein Ja ist dort sicher.

(Tages-Anzeiger)