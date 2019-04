Sudans Langzeitherrscher festgenommen

Sudans langjähriger Staatschef Omar al-Baschir ist nach monatelangen Protesten vom Militär des Landes abgesetzt worden. Die Armee habe den Präsidenten in Gewahrsam genommen, erklärte Verteidigungsminister Awad Ibnuf am Donnerstag im Staatsfernsehen. Baschir, der das ostafrikanische Land seit 1989 mit harter Hand regierte, war zuletzt durch die landesweiten Proteste immer stärker unter Druck geraten.

Al-Baschir war durch einen Putsch an die Macht gekommen. Kaum an der Spitze des Staates, liess er Hunderte politische Gegner verhaften, verbot Gewerkschaften und politische Parteien und brachte die Presse zum Schweigen. Er wurde unterstützt von der sudanesischen Muslimbruderschaft. Zusammen begannen sie, das Land zu islamisieren.

Brotpreis als Auslöser

Seit Dezember waren Tausende Sudanesen immer wieder auf die Strasse gegangen, nachdem die Regierung angekündigt hatte, den Brotpreis zu verdreifachen. Das Land ist von einer schweren Wirtschaftskrise gezeichnet. Der Unmut der Bevölkerung richtet sich gegen die Regierung, die nicht in der Lage zu sein schien, den hohen Nahrungsmittelpreisen sowie der Arbeitslosigkeit zu begegnen. Allerdings protestierten die Sudanesen auch gegen die grassierende Korruption. So geriet der Präsident immer stärker unter Druck: Was im Dezember als spontane Protestaktion begann, wandelte sich schnell in organisierte Demonstrationen in 35 Städten, bei denen Oppositionsführer im ganzen Land den Rücktritt von Bashir forderten. (red/sda/sz)