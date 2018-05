Trumps Absage an Kim: Ein genialer Schachzug?

In Amerika gibt es den sogenannten ­Dear-John-Brief. Man meint damit das oft etwas peinliche Schreiben, wenn jemand in einer Beziehung Schluss machen will. Der Präsident der Vereinigten Staaten verschickte am Donnerstag einen Brief an den Diktator von Nordkorea, der sich in weiten Stellen genau so liest: «Dear John». Darin ist die Rede vom «wunderbaren Dialog, der sich zwischen uns entwickelt hat», und davon, dass sich Donald Trump «sehr gefreut» hatte auf das Treffen mit Kim Jong-un. Auch die Freilassung von amerikanischen Gefangenen sei eine «schöne Geste» gewesen.

Aber dann, schreibt Trump, seien da diese «Feindseligkeiten» seitens Kim in den vergangenen Tagen gewesen. Darum sei der geplante Gipfel nun «unangebracht» und werde so nicht stattfinden. Das sei ein wahrhaft trauriger Moment, fügt der Präsident an. Ganz Schluss machen will er dann aber offenbar doch nicht: Sollte Kim seine Meinung ändern: «Zögern Sie bitte nicht, mich anzurufen oder mir zu schreiben.»

An anderen Stellen erhielt man dagegen den Eindruck, es handle sich um einen einzigen langen Tweet. Da waren die üblichen sprachlichen Übertreibungen («enorm», «massiv») und auch wieder die apokalyptischen Drohungen an Kim, die man von Trump mehrfach gehört hatte: «Sie reden über Ihre nuklearen Fähigkeiten, aber unsere eigenen sind derart gewaltig und mächtig, dass ich zu Gott bete, dass sie nie zum Einsatz kommen müssen.» In einem Handbuch für angehende Diplomaten wird dieser Brief wahrscheinlich nie erscheinen, ein historisches Dokument ist er allemal.

Historisches Treffen

Historisch hätte auch der auf den 12. Juni anberaumte Gipfel in Singapur werden sollen, bei dem die beiden Politiker den langjährigen Konflikt um Nordkoreas Atomwaffenprogramm beenden wollten. Es wäre das erste Treffen eines US-Präsidenten mit einem Staatschef Nordkoreas. Der gestrige Entscheid Trumps kam für alle überraschend, und in Washington versuchten sie nach der Veröffentlichung des Schreibens, Erklärungen dafür zu finden. Dabei zeichneten sich zwei ganz unterschiedliche Sichtweisen ab.

Die beiden finden vorerst nicht zueinander: Donald Trump und Kim Jong-un auf einem TV-Screen.

In der einen Lesart ist Trumps Absage die logische Konsequenz davon, dass er sich mit dem Gipfel verrannt hat. Amerikanische Medien berichteten in den vergangenen Wochen, dass sich der Präsident zwar für die Umstände des Gipfels interessiert habe, den Pomp und Prunk, dass er sich aber auf Briefings mit seinen Beratern zu den konkreten Zielen des Treffens sowie zu den schwierigen Details eines möglichen Abrüstungs­deals nicht einlassen wollte. Kein Interesse. Lieber redete Trump über den Friedensnobelpreis, den seine Anhänger schon vor Augen hatten. «Nobel, Nobel!», riefen sie ihm zuletzt an einer Wahlkampfveranstaltung zu. «Jeder denkt, ich verdiene den Preis», sagte Trump selber.

Weniger eindeutig als die Gesänge seiner Fans waren die Signale, die aus der US-Regierung bezüglich des Gipfels kamen. Während Aussenminister Mike Pompeo, der Kim zweimal getroffen hatte, davon sprach, dass die USA nur eine einseitige, totale Denuklearisierung Nordkoreas akzeptieren würden, redete Trump selber noch am Donnerstagmorgen in der Sendung «Fox and Friends» davon, dass allenfalls auch eine schrittweise Aufgabe der Atomwaffen durch Pyongyang denkbar wäre. In Regierungskreisen waren zuletzt zudem die Zweifel an der Ernsthaftigkeit Nordkoreas gewachsen. «Es sieht so aus, als wollten sie überhaupt nicht denuklearisieren», sagte Anfang Woche ein namentlich nicht genannter Regierungsmitarbeiter in der «Washington Post».

In den Augen vieler Beobachter hätte sich Trump unter diesen Voraussetzungen gar nie auf das Gesprächsangebot Kims einlassen sollen, als dieses im März eintraf. Der Gipfel sei von Anfang an zum Scheitern verdammt gewesen, sagte Richard Haass, früherer Spitzen­diplomat und Präsident des Council on Foreign Relations. «Alles oder nichts» heisse Trumps Aussenpolitik, und damit riskiere er in Nordkorea wie auch im Iran, bestehende Konflikte noch zu verschärfen.

Ultimativer Dealmaker?

In der anderen, für Trump positiveren Lesart ist die Absage Teil der Strategie des Präsidenten, der sich als ultimativen Dealmaker sieht. Er wisse, dass Kim an einem Treffen noch das viel grössere Interesse habe, und das Schreiben sei ein möglicherweise geschickter Versuch, die Bedingungen eines zukünftigen Treffens zu verhandeln. «Ich habe schon so viele Deals gemacht, ich verstehe davon mehr als alle anderen», sagte er diese Woche vor einem Treffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in.

Tatsächlich schien sich in Washington bis vor wenigen Tagen ein Konsens entwickelt zu haben, wonach Trump mit seiner völlig unkonventionellen Diplomatie in der Nordkorea-Frage mehr erreicht habe als die meisten seiner Vorgänger. Trump kann auch darauf verweisen, dass er mit der Freilassung der US-Gefangenen sowie mit der gestrigen Zerstörung eines Atomtestgeländes in Nordkorea immerhin schon einmal etwas Zählbares in der Hand hat. Und noch besteht auch die Chance, dass der Gipfel nachgeholt wird.

Vielleicht könnte Trump dann sogar die Gedenkmünze brauchen, die eine US-Regierungsstelle für das Treffen vorsorglich prägen liess (und dafür arg verspottet wurde). «Friedensgespräche» steht auf dem Rand der Münze, man sieht die Konterfeis von Trump und Kim und eine Jahreszahl: «2018». Da bleiben noch ein paar Monate. Und wer weiss? Vielleicht ruft Kim ja doch noch an.

(Tages-Anzeiger)