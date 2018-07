Trumps Auftritt mit Putin löst Empörung im US-Kongress aus

Erkenntnisse zu Cyberattacken

Der Nationale Geheimdienstdirektor der USA, Dan Coats, hat die Schlussfolgerungen der ihm unterstellten Behörden zu den mutmasslichen russischen Cyberangriffen im US-Wahlkampf 2016 gegen die von Präsident Donald Trump vorgebrachten Zweifel verteidigt. «Wir sind klar in unserer Einschätzung der russischen Einmischung in die Wahl 2016 gewesen», erklärte Coats am Montag in Washington. Die russischen Bestrebungen zur Beschädigung der US-Demokratie gingen weiter, betonte er zudem.



Trump hatte bei seinem Gipfel mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin in Helsinki deutlich gemacht, dass er sich die Erkenntnisse seiner eigenen Geheimdienste zu den Cyberattacken nicht zu eigen macht. Zwar habe er «grosses Vertrauen in meine Geheimdienst-Leute», sagte der US-Präsident. Doch sei Putin in seinem Dementi einer Wahlkampfeinmischung «extrem stark und kraftvoll» gewesen.



Coats, der die Arbeit der 16 US-Geheimdienste leitet und koordiniert, erklärte dazu: «Wir werden weiterhin ungeschminkte und objektive Geheimdienstinformationen liefern, um unsere nationale Sicherheit zu unterstützen.»



Die US-Geheimdienste hatten bereits während des Wahlkampfs 2016 Russland für die Cyberattacken auf die Parteizentrale der US-Demokraten und das Umfeld von deren Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton verantwortlich gemacht. Am vergangenen Freitag erhob dann die US-Justiz Anklage gegen zwölf Mitarbeiter des russischen Militärgeheimdienstes GRU wegen der Hackerangriffe im Wahlkampf. (afp)