Ein Schweizer im italienischen Sperrgebiet

Als Philippe S. am Sonntagmorgen erfuhr, dass er quasi unter Quarantäne stand und nicht mehr frei herumfahren durfte, war er erst mal perplex. Die italienische Regierung hatte in der Nacht zuvor den von der Corona-Krise hart getroffenen Norden des Landes abgeriegelt. Die Sperre sollte nicht nur für den Grossraum Mailand gelten, wo Philippe S. arbeitet und unter der Woche auch lebt, sondern auch für das angrenzende Bergland zwischen Domodossola und dem Lago Maggiore. Hier verbringt er im eigenen Häuschen jeweils die Wochenenden.

Ob er am Montag überhaupt noch zur Arbeit fahren könne? Das fragte sich ein hörbar bewegter Philippe S. am anderen Ende der Leitung.

Einen Tag und ein Telefongespräch später tönt der 54-Jährige schon wesentlich entspannter. Kein Wunder, mittlerweile haben die Behörden klargemacht, dass Leute auf dem Weg zur Arbeit vom allgemeinen Reiseverbot ausgenommen sind. Trotzdem zieht er es vor, sich vorerst im abgelegenen Bergdorf stillzuhalten.

Dass er freiberuflich tätig ist, erlaubt Philippe S. diese Flexibilität. Und lässt ihn gleichzeitig vor dem Rampenlicht der Öffentlichkeit zurückschrecken, weshalb er seinen vollen Namen nicht in der Zeitung lesen will.

Wenig Bestellungen, wenig Umsatz

Philippe S. ist Berner und viel in der Welt herumgekommen. Lange Zeit lebte er im Raum Konolfingen. Nach Italien, in die Heimat seiner Mutter, zog es ihn vor genau zehn Jahren – nun erlebt er hautnah mit, wie das Land den Kampf gegen das hochansteckende Coronavirus zu gewinnen versucht.

Es ist ein Kampf, der, wie er übers Wochenende am eigenen Leib erfahren hat, regelmässig für Unsicherheiten sorgt und genauso regelmässig wieder zurück in so etwas wie einen Alltag führt. Augenfällig hat Philippe S. dies erlebt, als mit dem Auftreten des ersten Infektionsherds vor gut zwei Wochen im Grossraum Mailand gleich alle Schulen und Unis geschlossen wurden. Auf den Strassen und in den Bars sei es plötzlich sehr leer gewesen, erzählt er. Weil all die Eltern gefehlt hätten, die normalerweise ihre Kinder zur Schule brächten und sich anschliessend zum Kaffee träfen.

Letzte Woche dagegen normalisierte sich der Verkehr zur morgendlichen Stosszeit wieder. Etliche Eltern seien nach sieben spontanen Ferientagen mit ihren Kindern wohl wieder zur Arbeit zurückgekehrt, vermutet er.

Leute auf dem Weg zur Arbeit sind vom allgemeinen Reiseverbot ausgenommen. In der U-Bahn in Mailand ist es dennoch wie ausgestorben. Foto: Keystone

Er selber war von der Massnahme direkt betroffen. In einem kleinen Teil seines Pensums arbeitet er nämlich als Lehrer, unterrichtet Erwachsene in Deutsch und Französisch. Diese Arbeit fiel von einer Minute zur anderen weg. «Wir verabschiedeten uns im Kollegium am Freitagabend für zwei Tage ins Wochenende – und haben uns bis heute nicht mehr gesehen.» Umso mehr konzentriert er sich nun auf sein berufliches Hauptstandbein als Übersetzer.

Für eine Möbelfirma überträgt er Datenblätter vom Italienischen ins Deutsche und Französische, und er stellt auch hier fest: Seit dem Ausbruch der Corona-Krise klingelt das Telefon im Kundendienst viel seltener, drohen Bestellungen und damit Umsätze wegzubrechen. Bange fragt er sich: Wie der Betrieb diese Delle überleben wird.

Hochbetrieb im Valle Vigezzo

Sogar oben im abgelegenen Bergdorf, wo sein Häuschen steht, ist es seit der verordneten Quarantäne aus mit der bisherigen Gelassenheit. Schienen Coronavirus und Krise zuvor weit weg zu sein, fanden sich die Leute am Sonntag plötzlich mitten im Problem wieder. Die Stimmung sei ein Stück weit gekippt, man sei verunsichert, verfolge sehr eng die Nachrichten, erzählt Philippe S. Um gleich nachzuschieben, dass er sich anfänglich auch nicht sehr betroffen fühlte. Weil die Krankheit nicht in Mailand selber, sondern 50 Kilometer entfernt im Süden ausgebrochen ist.

Die Corona-Krise sorgt mittlerweile auch im abgelegenen Bergdorf von Philippe S. für Unruhe. Foto: PD

In Domodossola selber ist es mittlerweile sehr ruhig geworden, wie Philippe S. mit Blick auf seinen sonntäglichen Besuch im regionalen Zentrum sagt. Nur gerade die Lebensmittelgeschäfte seien offen gewesen, und an den Eingängen hätten Carabinieri ein Auge darauf gehalten, dass die Leute das Lokal nicht in Gruppen betraten. Drinnen habe man sich augenfällig bemüht, einander nicht zu nahe zu kommen.

Umso lebendiger geht es dafür im Valle Vigezzo zu und her. Im Tal zwischen Domodossola und der Schweizer Grenze zum Centovalli besitzen viele Leute aus dem Grossraum Mailand eine Ferienwohnung, in die sie sich nun aus Angst vor dem Virus zurückgezogen haben. «Es herrscht Hochbetrieb wie sonst in der Sommerferienzeit», beobachtet Philippe S. Die Bars seien voll, die Supermärkte zum Teil leer gekauft.

Seinen Entscheid, in Italien zu leben, stellt Philippe S. auch in diesen schwierigen Zeiten nicht infrage. Er fühle sich wertgeschätzt und wohl in seiner neuen Heimat, stellt er fest. Und sollte es noch schlimmer kommen, könne er sich notfalls für längere Zeit ins Bergdorf zurückziehen. Ein bescheidenes Leben für wenig Geld sei hier noch heute möglich.