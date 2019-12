Russland: Nord Stream 2 wird trotz US-Sanktionen weiter gebaut

Die US-Sanktionen gegen russische Gasleitungen werden aus Sicht des Aussenministeriums in Moskau die Umsetzung dieser Projekte nicht gefährden. «Russland hat seine Wirtschaftsprojekte umgesetzt und wird sie weiter umsetzen - unabhängig von irgendwelchen Sanktionen», teilte das Aussenministerium am Samstag in Moskau mit. Zuvor hatte auch das Nord-Stream-2-Konsortium betont, die Ostsee-Pipeline nach Deutschland solle fertiggebaut werden.

Die USA gingen mit den von Präsident Donald Trump unterzeichneten Strafmassnahmen gegen die Nord Stream 2 vor allem gegen ihre Verbündeten in Europa vor. Washington hindere die Europäer so am Zugang zu einer Gasversorgung zu akzeptablen Preisen. Die US-Strafmassnahmen im «Gesetz zum Schutz von Europas Energiesicherheit» zielen auf die Betreiberfirmen der hoch spezialisierten Schiffe ab, mit denen die Leitungsrohre durch die Ostsee verlegt werden. Unter anderem Allseas aus Freiburg. Ziel ist es, die Fertigstellung der rund zehn Milliarden Euro teuren Leitung noch zu verhindern.

«Europa an amerikanisches Frackinggas binden»

«Dabei geht es nicht nur um den Wunsch, dem russischen Export zu schaden.» Es gehe auch um das Streben, Europa an amerikanisches Frackinggas zu binden, das den Europäern deutlich «teurer zu stehen kommt als Pipeline-Gas aus Russland», teilte das Ministerium weiter mit. Durch höhere Ausgaben für US-Flüssiggas stiegen die Produktionskosten in Europa.

Washington hat sich aus Sicht Moskaus entschieden, wegen geopolitischer Ambitionen und geschäftlicher Vorteile auf niemanden mehr Rücksicht zu nehmen - nicht einmal auf engste Verbündeten in der Nato. Interessant sei, ob die europäischen Länder sich als souveräne Staaten behaupten. Als Beispiel nannte das Ministerium Deutschland, das seine eigenen Wirtschaftsinteressen vergesse und sich im Kommandoton aus den USA auffordern lasse, den amerikanischen Energiesektor durch den Kauf von Frackinggas zu finanzieren.