Anhörung zur Capitol-Erstürmung – Ausschuss wirft Trump absichtliche Untätigkeit vor Der republikanische Abgeordnete Adam Kinzinger macht Vorwürfe gegen den ehemaligen US-Präsidenten. Donald Trump habe sich am 6. Januar 2021 entschieden, nicht zu handeln.

1 / 2 Auch Angehörige der verstorbenen Polizisten waren vor Ort. Foto: AFP

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des US-Capitols Anfang 2021 hat dem damaligen Präsidenten Donald Trump vorgeworfen, der Gewalt seiner Anhänger stundenlang absichtlich keinen Einhalt geboten zu haben. Der «Mob» habe mit der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2021 die Zertifizierung des Wahlsiegs von Trumps Herausforderer Joe Biden unterbrochen – und damit das Ziel des abgewählten Präsidenten erfüllt, sagte der Republikaner Adam Kinzinger. «Deswegen ist er natürlich nicht eingeschritten.»

Der Untersuchungs-Ausschuss des Repräsentantenhauses veröffentlichte Aufnahmen von Aussagen früherer Mitarbeiter des Weissen Hauses, wonach Trump während der Capitol-Erstürmung stundenlang Fernsehen schaute. Der damalige oberste Rechtsberater des Weissen Hauses, Pat Cipollone, sagte aus, er und andere hätten Trump aufgefordert, seine Anhänger zum Verlassen des Capitols aufzurufen. «Ich denke, ich habe ziemlich klar gemacht, dass eine sofortige und eindringliche öffentliche Erklärung nötig war, dass die Leute das Capitol verlassen müssen.»

Der Ausschussvorsitzende Bennie Thompson machte am Donnerstag deutlich, dass die Capitol-Erstürmung für die Beteiligten einschliesslich Trump Konsequenzen haben müsse. Trump habe «alles in seiner Macht Stehende getan, um den Wahlausgang zu kippen», sagte der Politiker der Demokratischen Partei. Der frühere Präsident habe einen «Pfad der Rechtlosigkeit und Korruption» eingeschlagen. «Er hat versucht, unsere demokratischen Institutionen zu zerstören.»

«Gefahr für die Demokratie nicht gebannt»

Die Gefahr für die Demokratie in den USA sei nicht gebannt. Die Kräfte, die der damalige US-Präsident Donald Trump an diesem Tag entfacht habe, seien immer noch da, sagte Ausschussmitglied Kinzinger bei einer öffentlichen Anhörung am Donnerstagabend (Ortszeit). «Die militanten, intoleranten Ideologien, die Milizen, die Entfremdung und die Unzufriedenheit, die seltsamen Fantasien und die Desinformation – das ist alles noch da draussen.»

Es handle sich dabei «um den Elefanten im Raum», so der Republikaner weiter. Deshalb wolle der Ausschuss auch Gesetzesänderungen empfehlen, um einen weiteren 6. Januar 2021 zu verhindern, kündigte Kinzinger an. Die Capitol-Attacke sei ein «Schandfleck in unserer Geschichte». Kinzinger ist neben Liz Cheney das einzige republikanische Mitglied im Ausschuss. Beide wurden für ihre Arbeit in dem Gremium von ihrer Partei verstossen.

Trump weigerte sich von «Ende der Wahl» zu sprechen

Einen Tag nach der verheerenden Attacke auf das US-Capitol durch seine eigenen Anhänger weigerte sich der damalige Präsident Trump, von einem «Ende der Wahl» zu sprechen. In nicht veröffentlichten Videomitschnitten einer Ansprache an das Land am 7. Januar sagte Trump: «Ich will nicht sagen, dass die Wahl vorbei ist» – obwohl dies im Rede-Entwurf stand. In der Ansprache hatte Trump die Übergabe der Macht an Wahlsieger Joe Biden angekündigt, nachdem der Druck auf ihn wegen des Sturms auf das Capitol zu gross geworden war.

Mike Pence leitete damals in seiner Rolle als Vizepräsident die Kongresssitzung – rechtlich eine rein zeremonielle Aufgabe. Trump hatte seinen Vize aber unverhohlen öffentlich dazu aufgerufen, das Prozedere zu blockieren – um ihm so nachträglich zum Wahlsieg zu verhelfen.

Der damalige US-Präsident hat sich einer Zeugenaussage zufolge zudem dagegen gesträubt, seine gewalttätigen Anhänger bei der Erstürmung des Capitols zu friedlichem Verhalten aufzurufen. Im Weissen Haus sei darüber diskutiert worden, welche Art von Tweet Trump während der Kapitol-Attacke absetzen sollte, um die Gewalt zu stoppen, sagte die damalige Vizesprecherin des Weissen Hauses, Sarah Matthews, am Donnerstagabend (Ortszeit).

Das Wort «Frieden» sollte in Tweet nicht vorkommen

Die frühere Pressesprecherin des Weissen Hauses, Kayleigh McEnany, habe ihr zugeflüstert, Trump habe nicht gewollt, dass das Wort «Frieden» in irgendeiner Form in einem solchen Tweet vorkomme. Es solle darüber Diskussionen gegeben haben. Erst Trumps Tochter Ivanka Trump habe ihren Vater schliesslich von der Formulierung «bleibt friedlich» überzeugen können. Abgesetzt wurde folgender Tweet: «Bitte unterstützt unsere Capitol-Polizei und die Strafverfolgungsbehörden. Sie sind wirklich auf der Seite unseres Landes. Bleibt friedlich!»

Radikale Trump-Anhänger hatten den Kongress erstürmt, als dort Bidens Sieg bei der Präsidentschaftswahl vom November 2020 offiziell bestätigt werden sollte. Die Kapitol-Erstürmung mit fünf Toten und rund 140 verletzten Polizisten sorgte weltweit für Entsetzen und gilt als schwarzer Tag in der Geschichte der US-Demokratie. Der Untersuchungsausschuss zur Capitol-Erstürmung hält seit Wochen eine Reihe öffentlicher Anhörungen ab, um die damaligen Vorgänge aufzudecken.

Der Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des Capitols durch einen von Trump aufgestachelten Mob will die Ereignisse im Weissen Haus an jenem Januar-Tag beleuchten, die Verantwortlichkeiten klären und Schlussfolgerungen ziehen.

SDA/AFP/sys

Fehler gefunden?Jetzt melden.