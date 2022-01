Kontroverse um Rennen in Wengen – Ausschweifendes Skifest – selbst der Präsident bricht die Regeln Wieder pilgern Tausende ins Berner Oberland, wieder platzt die Corona-Blase der Fahrer und Betreuer – so inkonsequent ist der Skizirkus. Philipp Rindlisbacher René Hauri Marco Oppliger

Grossandrang am Girmschbiel: Tausende verfolgen das Rennen vis-à-vis dem Hundschopf. Foto: Ela Çelik

Es wird getrunken, geträllert, geknuddelt. Das 3-G der etwas anderen Art gilt bei der Siegerehrung der Lauberhornabfahrt. Der Wengener Dorfplatz ist voll mit Menschen, die Stimmung ausgelassen, «Völlig losgelöst» eben wie der Hit von Peter Schilling, der mehrmals aus den Boxen dröhnt an diesem Wochenende.

Und wieder kommen sie, die Reaktionen, nachdem die Zeremonie im Schweizer Fernsehen übertragen worden ist. Menschen schicken Bilder von der Masse, ergänzt mit Kommentaren. Der Tenor: Unverständnis, Verstörung, Wut. Im Berner Oberland wird eine Woche nach Adelboden weitergefeiert, nur wenige tragen Maske, während die Erstklässler mit Mundschutz das Abc üben müssen. Mit der Eigenverantwortung ist das so eine Sache, wobei die Schweizer Podestfahrer Marco Odermatt und Beat Feuz am Freitag ohne Maske aufs Treppchen steigen und damit nicht eben als Vorbild dienen. Abstand hin oder her.